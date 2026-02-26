डिफेंस, व्यापार समझौता, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर; इजरायल में पीएम मोदी के बड़े ऐलान
इजरायल दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को संयुक्त बयान में साफ किया कि भारत और इजरायल के बीच जल्द ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (मुक्त व्यापार समझौता) को अंतिम रूप दिया जाएगा, जोकि दोनों के लिए फायदेमंद होगा।
इजरायल दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कई बड़े ऐलान किए। इसमें दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देना, डिफेंस और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर आदि शामिल है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और इजरायल के बीच जल्द ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (मुक्त व्यापार समझौता) को अंतिम रूप दिया जाएगा, जोकि दोनों के लिए फायदेमंद होगा। हाल ही में भारत ने यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के साथ एफटीए का करार किया है। मोदी ने इजरायल की अपनी दो दिन की यात्रा के आखिर में कहा कि दोनों देश डिफेंस में जॉइंट डेवलपमेंट, प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर पर भी काम करेंगे।
इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ एक जॉइंट प्रेस ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेतन्याहू को उनके और उनके डेलीगेशन के गर्मजोशी से स्वागत के लिए धन्यवाद दिया। नेसेट मेडल के स्पीकर का अवॉर्ड मिलने का जिक्र करते हुए, पीएम मोदी ने कहा कि वह यह सम्मान 140 करोड़ भारतीयों और भारत और इजरायल के बीच हमेशा रहने वाली दोस्ती को समर्पित करते हैं। उन्होंने कहा, "हमारा रिश्ता गहरे भरोसे, साझा डेमोक्रेटिक मूल्यों की मजबूत नींव पर बना है... हमारे रिश्ते समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं। आज, हमने अपनी समय की कसौटी पर खरी उतरी पार्टनरशिप को स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। यह फैसला दोनों देशों के विजन को दिखाता है।"
पीएम मोदी ने कहा, ''हमारे संबंध गहरे विश्वास, साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और मानवीय संवेदनाओं की आधारशिला पर आधारित हैं। हमारे रिश्ते समय की हर कसौटी पर खरे उतरे हैं। आज हमने टाइम टेस्टेड साझेदारी को स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। यह निर्णय दोनों देशों की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है।'' उन्होंने कहा कि भारत का रुख साफ है, इंसानियत कभी भी झगड़े का शिकार नहीं होनी चाहिए। गाजा पीस प्लान के जरिए शांति का रास्ता बनाया गया है, भारत ने इन कोशिशों का पूरा सपोर्ट किया है।
उन्होंने कहा कि भारत का सिक्योरिटी इंटरेस्ट मिडिल ईस्ट में शांति और स्टेबिलिटी से जुड़ा है। उन्होंने आगे कहा कि भारत और इजरायल आतंकवाद और उसके समर्थकों का विरोध करने में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे हैं, और हम ऐसा करते रहेंगे उन्होंने बताया कि इजरायल में यूपीआई के इस्तेमाल के लिए एक एग्रीमेंट हो गया है। भारत-इजरायल रिश्ता गहरे भरोसे, शेयर्ड डेमोक्रेटिक वैल्यूज और इंसानी सेंसिटिविटीज की मजबूत नींव पर बना है। पीएम ने यह भी कहा कि भारत वेस्ट एशिया में शांति स्थापित करने के लिए सभी पार्टनर्स के साथ कंसल्ट और कोऑपरेट करना जारी रखेगा।
