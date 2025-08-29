‘सात बार गिरो, आठ बार उठो’, जापान में पीएम मोदी को तोहफे में मिली दारुमा डॉल से क्या कनेक्शन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जापान दौरे पर एक खास तोहफा मिला है। यह तोहफा है एक दारुमा डॉल। शोरिन्जान के दारुमा टेंपल के मुख्य पुजारी ने पीएम मोदी को यह तोहफा दिया। जापान में दारुमा डॉल को बेहद शुभ माना जाता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जापान दौरे पर एक खास तोहफा मिला है। यह तोहफा है एक दारुमा डॉल। शोरिन्जान के दारुमा टेंपल के मुख्य पुजारी ने पीएम मोदी को यह तोहफा दिया। जापान में दारुमा डॉल को बेहद शुभ माना जाता है। जापानी कल्चर में इसे दृढ़ता, नवीनीकरण और आध्यात्मिक एकाग्रता का एक प्रतीक माना जाता है। इसके साथ एक खास जापानी मुहावरा भी जुड़ा हुआ है, जिसका अर्थ है, ‘सात बार गिरो, आठ बार उठो’। असल में इस गुड़िया का डिजाइन ऐसा होता है कि इसे नीचे से धकेलने पर यह हमेशा सीधे खड़ी हो जाती है।

किसलिए खरीदते हैं दारुमा डॉल

लोग अक्सर दारुमा डॉल को नए साल की शुरुआत, एक नया व्यवसाय शुरू करने, या एक महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित करने के लिए खरीदते हैं। यह सौभाग्य और सफलता लाने वाला माना जाता है। जापानी संस्कृति में दारुमा डॉल को लक्ष्य पूरा करने का प्रतीक माना जाता है। जब कोई व्यक्ति दारुमा डॉल खरीदता है, तो वह एक आंख पर पेंट करता है और एक लक्ष्य या इच्छा निर्धारित करता है। जब वह लक्ष्य प्राप्त हो जाता है, तो दूसरी आंख पर भी पेंट कर दिया जाता है। माना जाता है कि दूसरी आंख खाली इसलिए रखी जाती है ताकि दारुमा रखने वाले इंसान को याद रहे कि उसका लक्ष्य या ख्वाहिश अभी अधूरी है।

जलाने की भी है प्रथा

दारुमा डॉल को हमेशा घर में नहीं रखा जाता है। जब साल खत्म होने वाला होता है तो तमाम लोग दारुमा को मंदिरों में लौटा देते हैं। इस समारोह को ‘दारुमा कुयो’ कहा जाता है। यह बहुत खास परंपरा है। इस परंपरा में पुरानी दारुमा डॉल को बड़े बोनफायर में बहुत ही सम्मानपूर्वक जलाया जाता है। इस दौरान बहुत से पुजारी मंत्रों का उच्चारण भी करते हैं। यह एक तरह से पुराने साल को विदा करने और नए साल के स्वागत का भी प्रतीक है। कुछ मंदिरों में लोगों को इस बात की इजाजत दी जाती है कि वह अपनी इच्छाएं या मन की बात को पुरानी दारुमा डॉल के ऊपर लिख सकते हैं। इसके बाद वह नई शुरुआत के तौर पर एक नई दारुमा डॉल को ले आते हैं।