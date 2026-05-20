VIDEO: जॉर्जिया मेलोनी के लिए 'मेलोडी' टॉफी लेकर गए पीएम मोदी, खुश हो गईं इटली की पीएम
इटली दौरे पर पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को 'मेलोडी' टॉफी गिफ्ट की है। मेलोनी ने खुद इस मजेदार 'Melodi' मोमेंट का वीडियो शेयर किया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पांच देशों के दौरे के अंतिम चरण में इटली की राजधानी रोम पहुंचे हैं। इस दौरे पर अहम कूटनीतिक चर्चाओं के बीच एक बेहद दिलचस्प और मजेदार वाकया सामने आया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को 'पारले मेलोडी' चॉकलेट का पैकेट गिफ्ट किया है, जिसका वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। यह वीडियो खुद प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया है। यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
वायरल वीडियो में क्या है?
इस सेल्फी वीडियो में पीएम मेलोनी और पीएम मोदी एक साथ नजर आ रहे हैं। वीडियो में इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी मुस्कुराते हुए कहती हैं, "प्रधानमंत्री मोदी मेरे लिए एक बहुत, बहुत अच्छी टॉफी गिफ्ट लेकर आए हैं।" इसके ठीक बाद पीएम मोदी कैमरे के सामने 'मेलोडी' चॉकलेट का पैकेट दिखाते हुए कहते हैं- "मेलोडी!" इसके बाद दोनों ही नेता ठहाके लगाकर हंस पड़ते हैं। यह मजेदार पल दोनों नेताओं के बीच की गहरी दोस्ती और बेहतरीन केमिस्ट्री को दर्शाता है।
क्या है 'मेलोडी' का मतलब?
इंटरनेट और सोशल मीडिया की दुनिया में 'मेलोडी' शब्द दरअसल इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी और भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के सरनेम को मिलाकर बनाया गया है: Meloni + Modi = Melodi
यह शब्द पहली बार तब ट्रेंड हुआ था, जब पिछले वर्षों में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी। उस दौरान पीएम मेलोनी ने खुद एक सेल्फी वीडियो पोस्ट करते हुए कहा था, "हैलो फ्रॉम द मेलोडी टीम"। सोशल मीडिया यूजर्स ने दोनों की इस कूटनीतिक दोस्ती को 'मेलोडी' नाम दिया था। अब पीएम मोदी ने इसी ग्लोबल सोशल मीडिया ट्रेंड का बड़ा ही शानदार और मजाकिया अंदाज में जवाब देते हुए उन्हें सचमुच की 'मेलोडी' टॉफी तोहफे में दे दी है।
भारत-इटली संबंधों में बढ़ती प्रगाढ़ता
यह हल्का-फुल्का और आत्मीय पल कूटनीतिक नजरिए से भी काफी मायने रखता है। डिनर और रोम के ऐतिहासिक 'कोलोसियम' के दौरे के साथ शुरू हुई पीएम मोदी की इस यात्रा का मुख्य फोकस भारत और इटली के बीच व्यापार, रक्षा, तकनीक, क्लीन एनर्जी और 'भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे' (IMEC) जैसे अहम प्रोजेक्ट्स पर अपनी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करना है। 'मेलोडी' चॉकलेट का यह वाकया बताता है कि भारत और इटली के कूटनीतिक रिश्ते अब पहले से कहीं अधिक प्रगाढ़ और मधुर हो रहे हैं।
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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