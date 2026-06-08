पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति की पत्नी को दिया था बेहद कीमती हीरा, अब तक नहीं भूलीं जिल बाइडेन

जिल बाइडेन ने अपनी किताब में लिखा है कि वाइट हाउस में रहते हुए उन्हें कई तरह के उपहार मिलते थे, लेकिन एक तोहफा बहुत ही शानदार था। यह तोहफा उन्हें प्रधानमत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था।

अमेरिका की फर्स्ट लेडी रह चुकीं जिल बाइडेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले एक गिफ्ट को अब तक भूल नहीं पाई हैं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नी जिल बाइडेन ने अपनी एक नई किताब में पीएम मोदी से 3 साल पहले मिले एक खास तोहफे का जिक्र किया है। पीएम मोदी ने उन्हें यह तोहफा जून 2023 में अमेरिका की राजकीय यात्रा के दौरान दिया था।

रिपोर्ट्स के मुताबिक 'व्यू फ्रॉम द ईस्ट विंग: ए मेमोइर' नाम की अपनी किताब में जिल ने बताया कि पीएम मोदी ने उन्हें 7.5 कैरेट के हीरे तोहफे में दिए थे और ये उनके लिए सबसे यादगार उपहारों में से एक है। जिल ने अपनी किताब में लिखा है कि वाइट हाउस में रहते हुए उन्हें कई तरह के उपहार मिलते थे, कभी फूल और वाइन जैसी छोटी मोटी चीजें, तो कभी बहुत बेशकीमती तोहफे।

आगे उन्होंने पीएम मोदी के तोहफे को याद करते हुए उन्होंने लिखा, "भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी राजकीय यात्रा के दौरान मुझे 7.5 कैरेट का सिंथेटिक हीरा दिया था। यह लैब ग्रोन डायमंड के क्षेत्र को बढ़ावा देने की कोशिशों का हिस्सा था। वह हीरा बेहद खूबसूरत था।" उन्होंने बताया कि पीएम मोदी ने उनसे कहा था कि यह हीरा उनके गृह राज्य में बना है और इसे हाथ से तैयार किया गया है। वहीं इसकी कीमत 2,500 डॉलर यानी लगभग 2 लाख रुपये थी।

हीरा खरीदना चाहती थीं जिल हीरे की अपेक्षाकृत कम कीमत जानकर जिल बाइडेन ने इसे सरकार से खुद खरीदने का मन बनाया। हालांकि, अमेरिकी विदेश विभाग ने जब इस हीरे की जांच की तो इसकी कीमत 20,000 डॉलर यानी लगभग 16.5 लाख रुपये आंकी गई। यह पीएम मोदी द्वारा बताई गई कीमत से करीब 8 गुना ज्यादा थी, इसीलिए जिल बाइडेन ने इसे खरीदने का विचार छोड़ दिया।