Live: पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच मीटिंग जारी, 10 महीने बाद मिले दोनों नेता

Modi-Jinping Meeting Live Updates: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अगस्त से 1 सितंबर तक उत्तरी चीन के तियानजिन में SCO सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इससे पहले उनकी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मुलाकात हो रही है। आइये जानते हैं पल-पल का अपडेट...

Modi-Jinping Meeting Live Updates: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन में हैं। वे शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए तियानजिन पहुंचे हैं। उनकी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मुलाकात हो रही है। यह बैठक तियानजिन में आयोजित SCO शिखर सम्मेलन से पहले हो रही है। बता दें कि प्रधानमंत्री 31 अगस्त से 1 सितंबर तक उत्तरी चीन के तियानजिन में SCO सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इससे पहले पीएम मोदी ने शनिवार को एक्स पर पोस्ट किया था कि मैं तियानजिन (चीन) पहुंच गया हूं। SCO शिखर सम्मेलन में विचार-विमर्श और विभिन्न विश्व नेताओं से मिलने का इंतजार है।

Modi-Jinping Meeting Live Updates: चीनी राष्ट्रपति के साथ बातचीत दोनों नेताओं की बैठक चल रही है। बताया जा रहा है कि यह बातचीत लगभग 40 मिनट तक चलेगी। हालांकि, अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि दोनों नेता किन मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब भारत और चीन के रिश्तों में कुछ सुधार देखने को मिला है। गौरतलब है कि यह मोदी का सात साल बाद चीन का पहला दौरा है और 10 महीनों में शी जिनपिंग के साथ उनकी दूसरी मुलाकात है। इससे पहले दोनों नेता रूस के कजान शहर में आयोजित ब्रिक्स 2024 सम्मेलन के दौरान मिले थे।

Modi-Jinping Meeting Live Updates: पीएम मोदी और शी की बैठक जारी पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बैठक जारी है। अमेरिका के टैरिफ युद्ध के बीच दोनों नेताओं की इस मुलाकात को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विशेष रूप से दोनों देशों के संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में इस बैठक की महत्वपूर्ण भूमिका है। दोनों नेताओं के बीच लगभग 40 मिनट की बातचीत होगी।

Modi-Jinping Meeting Live Updates: संयुक्त घोषणा पत्र संभव अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत, चीन सहित कई देशों पर टैरिफ लगाए जाने के बाद एससीओ सम्मेलन की महत्ता बढ़ गई है। ट्रंप ने भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगाया है और चीन पर 200 फीसदी टैरिफ लगाने की बता कही है। एससीओ सम्मेलन में एक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए जाने की उम्मीद है।

Modi-Jinping Meeting Live Updates: भारत कब बना सदस्य एससीओ की स्थापना 15 जून, 2001 को हुई। इसके बाद जुलाई, 2005 के अस्ताना शिखर सम्मेलन में भारत को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया था। भारत इस संगठन का सदस्य 2017 में बना था। वर्तमान में एससीओ में 10 सदस्य देश हैं। वहीं दो पर्यवेक्षक देश और 14 वार्ता साझेदार हैं।

Modi-Jinping Meeting Live Updates: जीडीपी में हिस्सेदारी एससीओ में शामिल देशों में पूरी दुनिया की लगभग 40 फीसदी आबादी रहती है। दुनिया की जीडीपी में एससीओ देशों की 20 फीसदी हिस्सेदारी है। इसके अलावा, दुनियाभर के तेल रिजर्व का 20 फीसदी हिस्सा इन्हीं देशों में है।

Modi-Jinping Meeting Live Updates: भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार की स्थिति क्या है? अप्रैल-जुलाई 2025-26 के दौरान भारत का निर्यात 19.97% बढ़कर 5.75 अरब डॉलर हो गया। आयात 13.06% बढ़कर 40.65 अरब डॉलर रहा। पिछले वित्तीय वर्ष में चीन का व्यापार घाटा भारत के कुल व्यापार असंतुलन 283 अरब अमेरिकी डॉलर का लगभग 35% था। वित्त वर्ष 2023-24 में यह अंतर 85.1 अरब डॉलर था।

Modi-Jinping Meeting Live Updates: भारत और चीन के बीच बढ़ती निर्भरता का जोखिम क्या है? चीन की प्रभुत्व स्थिति भारत के लिए संभावित दबाव का साधन बन सकती है, क्योंकि आपूर्ति श्रृंखलाओं को राजनीतिक तनाव के समय में दबाव डालने के उपकरण के रूप में इस्तेमाल हो सकता है। भारत का चीन संग निर्यात घट रहा है, जिससे द्विपक्षीय व्यापार में भारत का हिस्सा आज 11.2% है, दो दशकों पहले 42.3% था।

Modi-Jinping Meeting Live Updates: किन प्रमुख उत्पादों में चीन की हिस्सेदारी 75% से अधिक? एजिथ्रोमाइसिन जैसी एंटीबायोटिक दवा में चीन भारत की 97.7% जरूरत पूरी करता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में सिलिकॉन वेफर्स के 96.8%, फ्लैट पैनल डिस्प्ले के 86% को नियंत्रित करता है। लैपटॉप में 80.5%, कढ़ाई मशीनरी में 91.4% जैसे रोजमर्रा के उत्पादों में चीन आगे है।

Modi-Jinping Meeting Live Updates: भारत ने आयात निर्भरता कम करने के लिए क्या कदम उठाए? घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए भारत ने 14 से अधिक क्षेत्रों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं की शुरुआत की है। बाजार में घटिया, खराब गुणवत्ता वाले उत्पादों की जांच व उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए कड़े गुणवत्ता मानक लागू किए गए हैं।

Modi-Jinping Meeting Live Updates: चीन पहुंचे रूसी राष्ट्रपति पुतिन, सोमवार को पीएम मोदी से मिलेंगे रूसी राष्ट्रपति पुतिन एससीओ सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन पहुंच गए हैं। राष्ट्रपति पुतिन चार दिन की यात्रा पर चीन आए हैं, जहां वे दो दिन तक एससीओ शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और साथ ही चीन के विजय दिवस समारोह में भी भाग लेंगे। सोमवार को पीएम मोदी से उनकी मुलाकात होगी।