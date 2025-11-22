Hindustan Hindi News
PM Modi attends G20 Summit in Johannesburg meets Italian PM Giorgia Meloni world leaders
जी20 शिखर सम्मेलन स्थल पहुंचे पीएम मोदी, इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी से हुई मुलाकात; देखें वीडियो

जी20 शिखर सम्मेलन स्थल पहुंचे पीएम मोदी, इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी से हुई मुलाकात; देखें वीडियो

संक्षेप:

पीएम मोदी शनिवार को दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग पहुंचे। उन्होंने यहां पर आयोजित जी20 सम्मेलन में हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से भी मुलाकात की।

Sat, 22 Nov 2025 05:48 PMDeepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, जोहान्सबर्ग
पीएम मोदी शनिवार को दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग पहुंचे। उन्होंने यहां पर आयोजित जी20 सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। पीएम मोदी ने अन्य राष्ट्राध्यक्षों से भी मुलाकात की। पीएम मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से भी मुलाकात की। वह मेलोनी के साथ मुस्कुराते और हाथ मिलाते हुए नजर आए। इसके अलावा पीएम मोदी ने ब्राजीली राष्ट्रपति लूला डि सिल्वा को भी गले लगाया।

पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत ने मादक पदार्थ-आतंकवाद गठजोड़ का मुकाबला करने के लिए जी20 में पहल किए जाने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने आगे कहाकि भारत ने स्वास्थ्य आपात स्थितियों और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए जी20 वैश्चिक स्वास्थ्य देखभाल प्रतिक्रिया दल बनाने का प्रस्ताव रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में G20 समिट के पहले सेशन में बात की, जिसमें सबको साथ लेकर चलने और सस्टेनेबल ग्रोथ पर फोकस किया गया। अफ्रीका पहली बार G20 समिट होस्ट कर रहा है, इसलिए अब हमारे लिए अपने डेवलपमेंट पैरामीटर्स पर फिर से सोचने और सबको साथ लेकर चलने वाली और सस्टेनेबल ग्रोथ पर फोकस करने का सही समय है।

पीएम मोदी ने आगे लिखा कि भारत के सिविलाइज़ेशनल वैल्यूज़, खासकर इंटीग्रल ह्यूमैनिज़्म का सिद्धांत आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है। भारत ने G20 ग्लोबल हेल्थकेयर रिस्पॉन्स टीम बनाने का प्रस्ताव रखा है। हेल्थ इमरजेंसी और प्राकृतिक आपदाओं के समय जब हम मिलकर काम करते हैं तो हम और मज़बूत होते हैं। हमारी कोशिश साथी G20 देशों से ट्रेंड मेडिकल एक्सपर्ट्स की टीम बनाने की होनी चाहिए जो किसी भी इमरजेंसी में तुरंत तैनात होने के लिए तैयार रहें।

इससे पहले विदेश मंत्रालय ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि एक समावेशी, न्यायपूर्ण और सतत विश्व के लिए एकजुट होकर प्रयास। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में आयोजित जी20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जोहानिसबर्ग एक्सपो सेंटर पहुंचे। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा द्वारा उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल, मिस्टर एंटोनियो गुटेरेस के साथ मुलाकात की। वहीं, ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर से मिलकर बहुत अच्छा लगा। पीएम मोदी ने लिखा कि इस साल भारत-ब्रिटेन पार्टनरशिप में नई एनर्जी आई है और हम इसे कई क्षेत्रों में आगे बढ़ाते रहेंगे।

