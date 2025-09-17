PM Modi 75th Birthday Wish Photo Display on Dubai Burj Khalifa Watch Video पीएम मोदी की तस्वीरों से जगमगा उठा दुबई का बुर्ज खलीफा, ऐसे मिली जन्मदिन की बधाई; VIDEO, International Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़PM Modi 75th Birthday Wish Photo Display on Dubai Burj Khalifa Watch Video

पीएम मोदी की तस्वीरों से जगमगा उठा दुबई का बुर्ज खलीफा, ऐसे मिली जन्मदिन की बधाई; VIDEO

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के मौके पर दुबई की फेमस बुर्ज खलीफा बिल्डिंग पर उनकी तस्वीर के साथ बधाई दी गई। इस दौरान पूरी इमारत विभिन्न लाइटों से जगमग होती रही। पीएम मोदी के बर्थडे पर दुनियाभर के नेताओं ने बधाई दी है।

Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, दुबईWed, 17 Sep 2025 11:07 PM
share Share
Follow Us on
पीएम मोदी की तस्वीरों से जगमगा उठा दुबई का बुर्ज खलीफा, ऐसे मिली जन्मदिन की बधाई; VIDEO

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बुधवार को 75वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। दुनियाभर के नेता पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। इस मौके पर दुबई की मशहूर और दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा पीएम मोदी की तस्वीर से जगमगा उठी।

बुर्ज खलीफा पर पीएम मोदी की तस्वीरें दिखाई गईं और साथ ही हैप्पी बर्थडे लिखकर विश भी किया गया। इस दौरान पूरा बुर्ज खलीफा अलग-अलग लाइटों से जगमगाता रहा। बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है और इसकी ऊंचाई 829 मीटर से अधिक है। यह दुबई घूमने आने वाले लाखों पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है।

प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर डोनाल्ड ट्रंप, व्लादिमीर पुतिन समेत दुनियाभर के नेताओं ने उन्हें बधाई दी। ट्रंप ने कहा कि मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के प्रयासों में प्रधानमंत्री के सहयोग के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक समेत विश्व के कई नेताओं ने भी मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं।

एक संदेश में रूसी नेता ने कहा, ‘‘प्रिय प्रधानमंत्री जी, कृपया अपने 75वें जन्मदिन के अवसर पर मेरी ओर से हार्दिक बधाई स्वीकार करें।’’ पुतिन ने कहा, ‘‘आप हमारे देशों के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने तथा विभिन्न क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभकारी रूसी-भारतीय सहयोग विकसित करने में बड़ा व्यक्तिगत योगदान दे रहे हैं।’’ वहीं, इजरायली पीएम नेतन्याहू ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किए गए वीडियो संदेश में कहा, “मैं आपसे जल्द ही मिलने की उम्मीद करता हूं, क्योंकि हम अपनी साझेदारी और दोस्ती को और भी ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। जन्मदिन मुबारक हो मेरे दोस्त।”

पीएम मोदी ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि लोगों की असंख्य शुभकामनाएं और उनकी तरफ से जताया गया भरोसा उन्हें बहुत ताकत देता है। उन्होंने कहा कि वह इसे न केवल अपने लिए, बल्कि उस काम के लिए भी एक आशीर्वाद के रूप में देखते हैं, जो हम एक बेहतर भारत के निर्माण के लिए मिलकर कर रहे हैं।

PM Modi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।