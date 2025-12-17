Hindi Newsविदेश न्यूज़PM Anthony Albanese meets Bondi Beach Attack Ahmed al Ahmed
Bondi Beach Attack के हीरो Ahmed-al-Ahmed से मिले PM Anthony Albanese, क्या कहा?
संक्षेप:
इस असाधारण वीरता के लिए, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने ऑपरेशन के बाद अस्पताल में भर्ती अहमद अल-अहमद से मुलाकात की। यह मुलाकात इंसानियत और राष्ट्रीय एकता का एक भावुक क्षण था।
Dec 17, 2025 08:52 am ISTPrity Nagpal लाइव हिन्दुस्तान
लेखक के बारे मेंPrity Nagpal
प्रिटी नागपाल : Live Hindustan वीडियो टीम का हिस्सा हैं। कॉमर्स बैकग्राउंड से सीएस करने के बाद भी अपने पुराने पैशन को फॉलो करने की ठानी। मास कम्यूनिकेशन मास्टर्स शुरू करने के साथ ही राजस्थान पत्रिका अखबार ज्वाइन किया। इसके बाद न्यूज18 की न्यूज न्यूज डेस्क, सोशल मीडिया और और टाइम्स इंटरनेट में वीडियो वर्टिकल की टीम संभाल चुकी हैं। 9 साल के सफर में अखबार, टीवी और डिजिटल का एक्सपीरिंस ले चुकी हैं। ह्ययूमन एंगल की खबरो के साथ बिजनिस, हेल्थ, वायरल और मजेदार राजनितिक खबरें लिखना पसंद हैं। योगा थेरेपिस्ट हैं जिसकी मदद से खुद के साथ व्यूवर्स को फिट करने की कोशिश करती हैं… और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।