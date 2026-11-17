रूस में बड़ा हादसा, विमान क्रैश होने से सभी 17 लोगों की मौत
दक्षिणी रूस में एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, जिसमें सवार सभी 17 लोगों की मौत हो गई। इस घटना को लेकर और अधिक जानकारी का इंतजार है।
रूस के दक्षिण-पश्चिमी साइबेरिया स्थित केमेरोवो क्षेत्र में मंगलवार को सेना का AN-12 परिवहन विमान क्रैश हो गया। इस हादसे में विमान में सवार सभी 17 लोगों की मौत हो गई। रूसी मीडिया आउटलेट इजवेस्टिया की रिपोर्ट के मुताबिक, विमान येगुनोवो गांव के पास दुर्घटनाग्रस्त हुआ। हालांकि, हादसा किन परिस्थितियों में हुआ, इसकी तत्काल जानकारी सामने नहीं आई है। स्थानीय गवर्नर इल्या सेरेद्यूक ने मैक्स मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर अपने आधिकारिक चैनल के जरिए विमान हादसे की पुष्टि की, लेकिन उन्होंने विमान के प्रकार या उसमें सवार लोगों के बारे में जानकारी नहीं दी।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
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