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अमेरिका में विमान हादसा; 12 की मौत, स्काईडाइविंग के लिए गए थे लोग

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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आपातकालीन सेवाओं को सूचना मिली कि एक विमान दुर्घटनाग्रस्त होकर जमीन पर गिर गया और उसमें भीषण आग लग गई। मिसौरी स्टेट हाईवे पेट्रोल के सार्जेंट जस्टिन इविंग के मुताबिक, विमान बटलर मेमोरियल एयरपोर्ट के पास में गिरा।

अमेरिका में विमान हादसा; 12 की मौत, स्काईडाइविंग के लिए गए थे लोग

अमेरिका के मिसौरी राज्य में रविवार को विमान हादसे में विमान में 12 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों के अनुसार यह छोटा विमान स्काइडाइविंग के लिए यात्रियों को लेकर उड़ान भर रहा था, लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसा मिसौरी के बटलर मेमोरियल एयरपोर्ट के पास हुआ। बटलर शहर कैनसस सिटी से लगभग 105 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। दुर्घटना के बाद विमान में भीषण आग लग गई, जिससे किसी के बचने की संभावना नहीं रही।

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मिसौरी स्टेट हाईवे पेट्रोल के सार्जेंट जस्टिन इविंग ने बताया कि रविवार सुबह करीब 11:30 बजे आपातकालीन सेवाओं को सूचना मिली कि एक विमान दुर्घटनाग्रस्त होकर आग की लपटों में घिर गया है। राहत और बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक विमान पूरी तरह जल चुका था। इविंग ने हादसे के दृश्य को बेहद भयावह बताया। विमान एयरपोर्ट के पास एक खेत में गिरा था और सुरक्षा के मद्देनजर आसपास की सड़क को भी अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया।

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आखिर कैसे हुआ हादसा

विमान का संचालन स्काइडाइव कैनसस सिटी नामक कंपनी कर रही थी। बेट्स काउंटी आपदा प्रबंधन एजेंसी के निदेशक और कार्यवाहक हवाईअड्डा प्रबंधक डेनिस जैकब्स ने बताया कि विमान ने उड़ान भरने के तुरंत बाद बाईं ओर मोड़ लिया था। उनके मुताबिक ऐसा प्रतीत होता है कि विमान की शक्ति अचानक कम हो गई थी और पायलट उसे सुरक्षित उतारने की कोशिश कर रहा था। हालांकि विमान नियंत्रण खो बैठा, नीचे की ओर तेजी से गिरा और जमीन से टकराने के बाद आग की चपेट में आ गया। जैकब्स ने यह भी कहा कि हादसे के बाद उड़ान मार्ग के नीचे पूरे क्षेत्र की तलाशी ली गई, लेकिन ऐसा कोई संकेत नहीं मिला कि किसी यात्री ने दुर्घटना से पहले विमान से छलांग लगाई हो।

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दुर्घटनाग्रस्त विमान पैसिफिक एयरोस्पेस 750XL मॉडल का सिंगल-इंजन टर्बोप्रॉप विमान था, जिसका उपयोग स्काइडाइविंग के अलावा माल ढुलाई, हवाई सर्वेक्षण और मेडिकल इवैक्यूएशन जैसी सेवाओं में भी किया जाता है। यह विमान अधिकतम 17 स्काइडाइवरों को ले जाने में सक्षम माना जाता है और छोटी रनवे से भी उड़ान भर सकता है। संघीय विमानन प्रशासन (FAA) के रिकॉर्ड के अनुसार यह विमान वर्ष 2010 में निर्मित किया गया था। हादसे की जांच के लिए अमेरिका का राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड (NTSB) और FAA की टीमें घटनास्थल पर पहुंच गई हैं और दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है।

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पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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