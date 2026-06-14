अमेरिका में विमान हादसा; 12 की मौत, स्काईडाइविंग के लिए गए थे लोग

आपातकालीन सेवाओं को सूचना मिली कि एक विमान दुर्घटनाग्रस्त होकर जमीन पर गिर गया और उसमें भीषण आग लग गई। मिसौरी स्टेट हाईवे पेट्रोल के सार्जेंट जस्टिन इविंग के मुताबिक, विमान बटलर मेमोरियल एयरपोर्ट के पास में गिरा।

अमेरिका के मिसौरी राज्य में रविवार को विमान हादसे में विमान में 12 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों के अनुसार यह छोटा विमान स्काइडाइविंग के लिए यात्रियों को लेकर उड़ान भर रहा था, लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसा मिसौरी के बटलर मेमोरियल एयरपोर्ट के पास हुआ। बटलर शहर कैनसस सिटी से लगभग 105 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। दुर्घटना के बाद विमान में भीषण आग लग गई, जिससे किसी के बचने की संभावना नहीं रही।

मिसौरी स्टेट हाईवे पेट्रोल के सार्जेंट जस्टिन इविंग ने बताया कि रविवार सुबह करीब 11:30 बजे आपातकालीन सेवाओं को सूचना मिली कि एक विमान दुर्घटनाग्रस्त होकर आग की लपटों में घिर गया है। राहत और बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक विमान पूरी तरह जल चुका था। इविंग ने हादसे के दृश्य को बेहद भयावह बताया। विमान एयरपोर्ट के पास एक खेत में गिरा था और सुरक्षा के मद्देनजर आसपास की सड़क को भी अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया।

आखिर कैसे हुआ हादसा विमान का संचालन स्काइडाइव कैनसस सिटी नामक कंपनी कर रही थी। बेट्स काउंटी आपदा प्रबंधन एजेंसी के निदेशक और कार्यवाहक हवाईअड्डा प्रबंधक डेनिस जैकब्स ने बताया कि विमान ने उड़ान भरने के तुरंत बाद बाईं ओर मोड़ लिया था। उनके मुताबिक ऐसा प्रतीत होता है कि विमान की शक्ति अचानक कम हो गई थी और पायलट उसे सुरक्षित उतारने की कोशिश कर रहा था। हालांकि विमान नियंत्रण खो बैठा, नीचे की ओर तेजी से गिरा और जमीन से टकराने के बाद आग की चपेट में आ गया। जैकब्स ने यह भी कहा कि हादसे के बाद उड़ान मार्ग के नीचे पूरे क्षेत्र की तलाशी ली गई, लेकिन ऐसा कोई संकेत नहीं मिला कि किसी यात्री ने दुर्घटना से पहले विमान से छलांग लगाई हो।