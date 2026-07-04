मां के गर्भ से निकले अंग की तस्करी कर रहे पाकिस्तानी, करोड़ों का कारोबार; किस काम आता है?
पाकिस्तान में गर्भनाल की तस्करी के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है। इस मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 500 किलो प्लेसेंटा भी बरामद किया गया है। मामले की व्यापक जांच जारी है।
पाकिस्तान में मानव गर्भनाल की तस्करी के बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया गया है। इसके साथ ही कम से कम 500 किलो प्लेसेंटा पकड़ा गया है। गर्भ में शिशु को पोषक तत्व पहुंचाने के लिए यह अंग बच्चों की नाभि और मां के गर्भाशय से जुड़ा होता है। बच्चों के जन्म के बाद इसे काटकर हटा दिया जाता है और सुरक्षित निपटान किया जाता है। इसको विदेशों में बेचने का कारोबार चल रहा है और इससे तस्कर करोड़ों कमा रहे थे। बताया जाता है कि इसका इस्तेमाल करके एंटी एजिंग इंजेक्शन बनाया जाता है जिसकी कीमत लाखों में होती है।
पिछळे सप्ताह इस्लामाबाद में छापे मारकर अधिकारियों ने 500 किलो प्लेसेंटा बरामद किया। इसके अलावा पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एजेंसी ने बताया कि एक घर के अंदर ट्रॉली में सूखा हुआ प्लेसेंटा रखा गया था। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने हाल ही में इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर 100 किलोग्राम मानव अंग बरामद किए हैं जिनको वियतनाम भेजा जा रहा था।
800 रुपये में गर्भनाल खरीदते थे आरोपी
एजेंसी ने बताया कि ये पांचों आरोपी अस्पतालों से 800 रुपये में प्लेसेंटा खरीदते थे। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में भी इन तस्करों का नेटवर्क फैला हुआ है। संभव है कि डॉक्टर या फिर नर्स भी इस नेटवर्क में शामिल हों। अस्पतालों में प्लेसेंटा के सुरक्षित निपटान की व्यवस्था की जाती है लेकिन पैसे के लालच में इसे बेच दिया जाता होगा। इसके बाद तस्कर इसे सुखा लेते हैं और विदेश भेज देते हैं।
बताया जाता है कि इसका इस्तेमाल करके बनाया जाने वाला इंजेक्शन 7 लाख का बिकता है। एजेंसी का मानना है कि इस्लमाबादके अलावा लाहौर, पेशावर और रावलपिंडी जैसे बड़े शहरों में भी यह तस्करी का नेटवर्क काम कर रहा होगा। इसके अलावा इमिग्रेशन ऑफिसर के अलावा अस्पतालों की वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियां भी इसका हिस्सा हो सकती है। मामले की व्यापक जांच की जा रही है।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें
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