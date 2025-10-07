phone theft in Britain smuggled to China probe revealed shocking facts ब्रिटेन में फोन चोरी का चीन कनेक्शन, कैसे खुला राज; जानकर रह जाएंगे दंग, International Hindi News - Hindustan
विदेश न्यूज़
phone theft in Britain smuggled to China probe revealed shocking facts

Deepak लाइव हिन्दुस्तान, लंदनTue, 7 Oct 2025 11:32 PM
ब्रिटेन में फोन चोरी के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है। इस नेटवर्क में शामिल लोग ब्रिटेन से फोन चुराते थे। इसके बाद इन चोरी किए गए फोन को तस्करी करके चीन पहुंचाया जाता था। ब्रिटिश पुलिस को शक है कि इस गैंग ने 40 हजार फोन करके चीन में तस्करी किए हैं। पुलिस ने इस मामले में 28 जगहों पर छापेमारी करके चोरी के 2000 फोन बरामद किए हैं। इसके अलावा 18 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों का मानना है कि यह गैंग लंदन में हुई आधी फोन चोरियों के लिए जिम्मेदार है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस मामले का खुलासा भी बेहद दिलचस्प ढंग से हुआ।

ऐसे हुआ खुलासा
ब्रिटेन से फोन चोरी होकर चीन जा रहे हैं, इस राज से शायद ही कभी पर्दा उठ पाता। लेकिन अचानक से हुई एक घटना के बाद पुलिस इस दिशा में काम करने लगी। पुलिस के मुताबिक एक शख्स का आई फोन चोरी हुआ था। वह अपना फोन लगातार ट्रेस कर रहा था। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर उसने पाया कि उसका फोन हीथ्रो एयरपोर्ट के गोदाम के पास है। इसके बाद पुलिस ने वहां की तलाशी लेनी शुरू की। पुलिस यह देखकर हैरान रह गई कि वहां पर एक कार्डबोर्ड के गत्ते में 894 फोन रखे हुए थे। इन सभी को ट्रांजिट पैकेजिंग में रखा गया था और सभी चोरी के फोन थे। अधिकारियों को पता चला कि इन सभी फोन को हांगकांग भेजा जाना है।

फिर शुरू हुई जांच
इसके बाद फोरेंसिक की टीम बुलाई गई और उसने पैकेट को सीज कर दिया। जांच में दो अफगानी युवकों के बारे में पता चला। पुलिस ने इन युवकों को अभियान चलाकर गिरफ्तार किया। उनकी कार में पुलिस को दर्जनों की संख्या में आईफोन मिले। इन सभी आई फोन को अल्यूमिनियम फॉयल में लपेटकर रखा गया था, ताकि इन्हें ट्रेस न किया जा सके। दोनों अफगानी युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं, मामले में एक 29 साल के भारतीय युवक को भी गिरफ्तार किया गया है।

धर-पकड़ का सिलसिला
इसके बाद पुलिस ने धर-पकड़ का सिलसिला शुरू किया। पुलिस ने 15 अन्य संदिग्धों को भी गिरफ्तार किया। इनमें ज्यादातर महिलाएं हैं। इन्हें अलसुबह छापा मारकर गिरफ्तार किया गया। इस दौरान भी 30 अन्य फोन बरामद हुए। जांचकर्ताओं ने बताया कि यह गैंग गलियों में खासतौर टूरिस्ट स्पॉट्स को निशाना बनाता था। चोरी किए गए फोन को एशिया भेज दिया जाता था। पुलिस के मुताबिक चीन में इन फोन को 4000 पाउंड तक की कीमत पर बेच दिया जाता था।

चीन में क्यों है मांग?
चोरी के इन आई फोन की चीन में मांग होने की बड़ी वजह सामने आई है। जानकारी के मुताबिक यह आई फोन सेंसरशिप प्रतिबंधों से बेअसर होते हैं। इसलिए चीन में इसकी काफी डिमांड है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक लंदन में साल 2024 में 80,588 फोन चुराए गए हैं। 2020 की तुलना में इन आंकड़ों में तीन गुना इजाफा हुआ है। मार्च 2025 के अंत तक ब्रिटेन में लोगों से फोन चोरी के मामलों में 15 फीसदी का इजाफा हुआ है।

London China News

