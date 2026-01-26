बीच समंदर अचानक डूब गई 350 से अधिक यात्रियों को ले जा रही नाव, अब तक 18 शव बरामद

संक्षेप: बचाए गए यात्रियों में से एक मोहम्मद खान ने बताया कि नौका अचानक एक तरफ झुक गई और उसमें पानी भर गया, जिससे लोग अंधेरे में समुद्र में गिर पड़े। हादसे के बाद उन्हें और उनकी पत्नी को बचा लिया गया, लेकिन उनका बच्चा डूब गया।

दक्षिणी फिलीपीन में सोमवार को हुई एक घटना ने सालों पहले के टाइटैनिक हादसे की दर्दनाक यादें को फिर से ताजा कर दिया है। जानकारी के मुताबिक करीब 350 से अधिक लोगों को लेकर जा रहा एक जहाज आधी रात के बाद अचानक समंदर में डूब गया। अभी तक सामने आई जानकारी के मुताबिक बचावकर्मियों ने अब तक कम से कम 18 शव बरामद कर लिए हैं। वहीं करीब 316 यात्रियों को बचाए जाने के बाद भी, कई लोग लापता हैं।

तटरक्षक बल के अधिकारियों ने बताया है कि अंतर-द्वीपीय मालवाहक और यात्री नौका एम/वी त्रिशा केरस्टिन-3 जाम्बोआंगा बंदरगाह शहर से सुलु प्रांत के दक्षिणी जोलो द्वीप की ओर जा रही थी। नौका में 332 यात्री और चालक दल के 27 सदस्य सवार थे। स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक तकनीकी खराबी आने के बाद नौका डूब गई।

बचाए गए यात्रियों में से एक मोहम्मद खान ने बताया कि नौका अचानक एक तरफ झुक गई और उसमें पानी भर गया, जिससे लोग अंधेरे में समुद्र में गिर पड़े। नौका में खान और उनकी पत्नी भी शामिल थीं जो अपने छह महीने के बच्चे को गोद में लिए हुए थीं। उन्हें और उनकी पत्नी को बचा लिया गया, लेकिन उनका बच्चा डूब गया।

तटरक्षक बल के कमांडर रोमेल दुआ ने बताया कि तटरक्षक बल और नौसेना के जहाज, एक निगरानी विमान, वायु सेना का एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और मछली पकड़ने वाली नौकाओं का बेड़ा बासिलान के तट पर खोज और बचाव अभियान चला रहे थे। दुआ ने बताया कि अभी नौका डूबने की वजह पता नहीं चली है और घटना की जांच की जाएगी।