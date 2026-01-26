Hindustan Hindi News
Hindi Newsविदेश न्यूज़Philippines several Dead after Ferry Sinks
बीच समंदर अचानक डूब गई 350 से अधिक यात्रियों को ले जा रही नाव, अब तक 18 शव बरामद

बीच समंदर अचानक डूब गई 350 से अधिक यात्रियों को ले जा रही नाव, अब तक 18 शव बरामद

संक्षेप:

बचाए गए यात्रियों में से एक मोहम्मद खान ने बताया कि नौका अचानक एक तरफ झुक गई और उसमें पानी भर गया, जिससे लोग अंधेरे में समुद्र में गिर पड़े। हादसे के बाद उन्हें और उनकी पत्नी को बचा लिया गया, लेकिन उनका बच्चा डूब गया।

Jan 26, 2026 02:55 pm ISTJagriti Kumari एपी, मनीला
दक्षिणी फिलीपीन में सोमवार को हुई एक घटना ने सालों पहले के टाइटैनिक हादसे की दर्दनाक यादें को फिर से ताजा कर दिया है। जानकारी के मुताबिक करीब 350 से अधिक लोगों को लेकर जा रहा एक जहाज आधी रात के बाद अचानक समंदर में डूब गया। अभी तक सामने आई जानकारी के मुताबिक बचावकर्मियों ने अब तक कम से कम 18 शव बरामद कर लिए हैं। वहीं करीब 316 यात्रियों को बचाए जाने के बाद भी, कई लोग लापता हैं।

तटरक्षक बल के अधिकारियों ने बताया है कि अंतर-द्वीपीय मालवाहक और यात्री नौका एम/वी त्रिशा केरस्टिन-3 जाम्बोआंगा बंदरगाह शहर से सुलु प्रांत के दक्षिणी जोलो द्वीप की ओर जा रही थी। नौका में 332 यात्री और चालक दल के 27 सदस्य सवार थे। स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक तकनीकी खराबी आने के बाद नौका डूब गई।

बचाए गए यात्रियों में से एक मोहम्मद खान ने बताया कि नौका अचानक एक तरफ झुक गई और उसमें पानी भर गया, जिससे लोग अंधेरे में समुद्र में गिर पड़े। नौका में खान और उनकी पत्नी भी शामिल थीं जो अपने छह महीने के बच्चे को गोद में लिए हुए थीं। उन्हें और उनकी पत्नी को बचा लिया गया, लेकिन उनका बच्चा डूब गया।

तटरक्षक बल के कमांडर रोमेल दुआ ने बताया कि तटरक्षक बल और नौसेना के जहाज, एक निगरानी विमान, वायु सेना का एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और मछली पकड़ने वाली नौकाओं का बेड़ा बासिलान के तट पर खोज और बचाव अभियान चला रहे थे। दुआ ने बताया कि अभी नौका डूबने की वजह पता नहीं चली है और घटना की जांच की जाएगी।

बता दें कि फिलीपीन द्वीपसमूह में समुद्री दुर्घटनाएं आम हैं, जिनका कारण अक्सर भीषण तूफान, नौकाओं का खराब रखरखाव, अत्यधिक भीड़ और सुरक्षा नियमों के क्रियान्वयन में शिथिलता को माना जाता है।

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari
जागृति ने 2024 में हिंदुस्तान टाइम्स डिजिटल सर्विसेज के साथ अपने करियर की शुरुआत की है। संत जेवियर कॉलेज रांची से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन करने बाद, 2023-24 में उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हासिल किया। खबरें लिखने के साथ साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय संबंध, खेल और अर्थव्यवस्था की खबरों को पढ़ना पसंद है। मूल रूप से रांची, झारखंड की जागृति को खाली समय में सिनेमा देखना और सिनेमा के बारे में पढ़ना पसंद है। और पढ़ें
