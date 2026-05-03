समुद्र में बढ़ा तनाव: फिलीपींस ने चीन को दी सीधी चुनौती, जहाजों को खदेड़ने के लिए खोला मोर्चा
फिलीपींस तटरक्षक बल ने रविवार को बड़ा ऐलान किया है। देश ने अपने दावा किए गए जलक्षेत्र में सक्रिय चीनी ड्रोन मदरशिप ‘झूहाइयुन’ समेत चार अनुसंधान जहाजों को चुनौती देने और उन्हें खदेड़ने के लिए विमान तथा युद्धपोत तैनात करने का फैसला लिया है।
फिलीपींस तटरक्षक बल ने रविवार को बड़ा ऐलान किया है। देश ने अपने दावा किए गए जलक्षेत्र में सक्रिय चीनी ड्रोन मदरशिप ‘झूहाइयुन’ समेत चार अनुसंधान जहाजों को चुनौती देने और उन्हें खदेड़ने के लिए विमान तथा युद्धपोत तैनात करने का फैसला लिया है। पीसीजी ने इन जहाजों पर कनाडाई डार्क वेसल डिटेक्शन सिस्टम से नजर रखते हुए उन्हें यूएनसीएलओएस का उल्लंघन करने वाला करार दिया है। पीसीजी प्रवक्ता कमोडोर जे टैरिएला ने जारी बयान में बताया कि कनाडा की डार्क वेसल डिटेक्शन (डीवीडी) प्रणाली की मदद से इन जहाजों की निगरानी की गई। इनके फिलीपींस सरकार की अनुमति के बिना समुद्री वैज्ञानिक अनुसंधान करने का अनुमान है, जो संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन (यूएनसीएलओएस) का स्पष्ट उल्लंघन है।
झूहाइयुन सबसे खास
झूहाइयुन को दुनिया का पहला इंटेलिजेंट ड्रोन मदरशिप माना जाता है। यह 50 से अधिक मानवरहित हवाई, सतही और जलमग्न वाहनों को तैनात व नियंत्रित करने में सक्षम है। इसका पता बोलिनाओ, पंगासिनन के उत्तर-पश्चिम में, स्प्रैटली द्वीप समूह के निकट लगाया गया। इसके अलावा तीन अन्य चीनी जहाज भी पहचान किए गए हैं..
- जियांगयांगहोंग 33: गहरे समुद्र अनुसंधान और समुद्र तल मानचित्रण वाला सर्वेक्षण पोत, पलावन के रिजाल के उत्तर-पश्चिम में देखा गया।
- शि यान 1: उन्नत ध्वनिक सेंसरों से लैस विशेष समुद्री अनुसंधान पोत, इटबायट, बटानेस के पश्चिम में।
- जिया गेंग: मानवरहित पानी के नीचे चलने वाले वाहनों को तैनात करने में सक्षम गहरे समुद्र अनुसंधान पोत, इटबायट के उत्तर-पूर्व में।
पीसीजी कमांडेंट एडमिरल रॉनी गिल गावन ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि फिलीपींस तटरक्षक बल देश के समुद्री क्षेत्र की रक्षा के लिए पूरी तरह दृढ़ है। हम अपनी सरकार की सहमति के बिना किसी भी अवैध समुद्री अनुसंधान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इन अनधिकृत जहाजों को चुनौती देने और खदेड़ने के लिए विमान व पोत तैनात कर रहे हैं।
पाग-आसा द्वीप पर ‘अतिन इतो’ मिशन
दरअसल, यह मामला पश्चिमी फिलीपीन सागर (दक्षिण चीन सागर) में जारी तनाव के बीच सामने आया है। फिलीपींस के सशस्त्र बलों (एएफपी) ने ‘अतिन इतो’ गठबंधन द्वारा आयोजित पाग-आसा द्वीप (थितु द्वीप) पर नागरिक मिशन का समर्थन किया। डेली ट्रिब्यून के अनुसार, गठबंधन ने संप्रभुता की शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति के रूप में पाग-आसा द्वीप पर फिलीपींस का झंडा फहराया। सशस्त्र बलों ने मिशन को सुरक्षित मार्ग उपलब्ध कराने और समुद्री जागरूकता प्रदान करने का आश्वासन दिया था।
बता दें कि पाग-आसा द्वीप कलायान द्वीपसमूह का सबसे बड़ा द्वीप है, जिसका क्षेत्रफल करीब 32.7 हेक्टेयर है। यह स्प्रैटली द्वीप समूह में फिलीपींस द्वारा प्रशासित सबसे बड़ा द्वीप है, जहां स्थायी रूप से लगभग 200 नागरिक रहते हैं। चीन इसे झोंग्ये द्वीप कहता है और वर्षों से यहां अपनी संप्रभुता का दावा करता रहा है।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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