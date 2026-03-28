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पाकिस्तान में 322 रुपये हो गई पेट्रोल की कीमत, शहबाज शरीफ जनता से करने लगे मिन्नतें

Mar 28, 2026 10:16 am ISTAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
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ईरान युद्ध की वजह से पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 322 रुपये और डीजल 335 रुपये प्रति लीटर पहुंच गई है। इसी बीच शहबाज शरीफ ने अपनी आवाम से अपील की है कि लोग गैरजरूरी सफर ना करें और बेवजह मोटरसाइकल ना चलाएंं।

पाकिस्तान में 322 रुपये हो गई पेट्रोल की कीमत, शहबाज शरीफ जनता से करने लगे मिन्नतें

ईरान युद्द और तेल संकट के बीच जहां भारत ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाकर जनता को राहत दी है तो वहीं पाकिस्तान के हालात एकदम उलटे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने वीडियो संदेश जारी करते हुए अपनी आवाम से अपील की है कि लोग यात्रा करने से बचें और जहां तक हो सके मोटर बाइक का भी इस्तेमाल ना करें।

शहबाज शरीफ ने कहा कि तेल की कीमतों में इजाफे से जनता को बचाने की कोशिश की जा रही है लेकिन इसमें आपके भी सहयोग की जरूरत है। शहबाज शरीफ ने दावा किया कि जंग को रुकवाने के लिए वह पूरी कोशिश कर रहा है। शहबाज शरीफ ने कहा, आज से शुरू होने वाला यह हफ्ता शुरू हो रहा है इसमें भी पेट्रोल और डीजल पर बेतहाशा कीमत बढ़ाने की बात कही गई है लेकिन सरकार इसका बोझ खुद उठाएगी। इस हफ्ते इसके लिए सरकार पर 56 अरब रुपये का बोझ आएगा। आपको यह बोझ नहीं उठाना पड़ेगा।

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मोटरसाइकल कम चलाने की सलाह

शहबाज शरीफ ने कहा, आज के दिन पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 544 रुपये प्रति लीटर होनी चाहिए थी। लेकिन आपको इसे सिर्फ 322 रुपये में हासिल कर रहे हैं। इसी तरह डीजल की कीमत भी 790 रुपये प्रति लीटर होनी चाहिए थी। लेकिन हुकूमत आपको डीजल सिर्फ 335 रुपये प्रति लीटर में दिलवा रही है। ताकि आप पर बोझ ना पड़े और आपकी मुश्किलात में इजाफा ना हो। शरीफ आगे कहते हैं, आज वह समय आ गया है कि कि हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में बदलाव करें। सफर करने से पहले सोचें कि क्या यह सफर जरूरी है। क्या हर बार गाड़ी या मोटरबाइक को निकालना जरूरी है।

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शहबाज शरीफ ने कहा कि दुनियाभर में कीमतें दो गुना हो चुकी हैं और पेट्रोल पंप पर लंबी लाइनें लगी हैं। इस मुश्किल समय का मुकाबला करने के लिए जो भी हम योजना बना रहे हैं उसमें जनता के सहयोग की जरूरत है। इसका ऐलान कुछ ही दिनों में किया जाएगा। शहबाज शरीफ ने इस संकट को तूफान बताया।

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बता दें कि पाकिस्तान दावा यह भी कर रहा है कि वह ईरान और अमेरिका-इजरायल के युद्ध में मध्यस्थता करने वाला है। दूसरी ओर सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें दावा किया गया कि पाकिस्तान के झंडे वाले एक तेल के टैंकर को ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट में निशाना बनाया है। इस टैंकर से काला धुआं उठता देखा जा सकता है।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

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