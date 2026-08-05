शाकिब अल हसन के घर पर फेंका पेट्रोल बम, शेख हसीना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुए थे शामिल

अज्ञात उपद्रवियों के एक समूह ने मागुरा स्थित उनके आवास को निशाना बनाया। उपद्रवियों ने पथराव किया, खिड़कियों और संपत्ति को नुकसान पहुंचाया तथा घर में आग लगाने की मंशा से पेट्रोल बम फेंका।

उपद्रवियों ने शाकिब के घर पर पेट्रोल बम फेंके और जमकर तोड़फोड़ की

बांग्लादेश इंटरनेशनल क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और अवामी लीग के पूर्व सांसद शाकिब अल हसन का पुश्तैनी घर बुधवार रात हिंसा का शिकार हो गया। घटना बांग्लादेश के मागुरा शहर स्थित केशबमोर इलाके की है। उपद्रवियों ने रात करीब 8:45 बजे शाकिब के घर पर पेट्रोल बम फेंके और जमकर तोड़फोड़ की।

यह हमला उस वक्त हुआ जब महज कुछ घंटे पहले शाकिब अल हसन ने नई दिल्ली के 'फॉरेन कॉरेस्पोंडेंट्स क्लब ऑफ साउथ एशिया' (FCC) में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत से वर्चुअली जुड़कर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के कार्यक्रम में शिरकत की थी।

घर में तोड़फोड़, आग लगाने की कोशिश स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार, अज्ञात उपद्रवियों के एक समूह ने मागुरा स्थित उनके आवास को निशाना बनाया। उपद्रवियों ने पथराव किया, खिड़कियों और संपत्ति को नुकसान पहुंचाया तथा घर में आग लगाने की मंशा से पेट्रोल बम फेंका। घटना के वक्त घर में कौन-कौन मौजूद था और कितना वित्तीय नुकसान हुआ है, स्थानीय पुलिस इसकी जांच कर रही है। इस हमले से पूरे मागुरा शहर में तनाव फैल गया है।

नई दिल्ली प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ था? यह घटना ऐसे समय में हुई है जब शेख हसीना ने 5 अगस्त 2024 को सत्ता गंवाने के ठीक दो साल पूरे होने पर नई दिल्ली से अंतरराष्ट्रीय मीडिया को संबोधित किया। इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस को "शेख हसीना की वतन वापसी" शीर्षक के तहत आयोजित किया गया था।

शेख हसीना ने दोहराया कि वे अपनी जान और आजादी का जोखिम उठाकर भी इस साल दिसंबर में बांग्लादेश लौटेंगी।

हसीना ने कहा कि बांग्लादेश में लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता को बचाने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय को आगे आना चाहिए।

अवामी लीग के पूर्व सांसद और दिग्गज ऑलराउंडर शाकिब अल हसन ने श्रीलंका से ऑनलाइन जुड़कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और शेख हसीना का समर्थन किया। इसी भागीदारी के कुछ ही घंटों बाद बांग्लादेश में उनके आवास को निशाना बना लिया गया।

शेख हसीना के खिलाफ फैसला और प्रत्यर्पण का दबाव 5 अगस्त 2024 को जनआंदोलन के बाद ढाका छोड़कर भारत आईं 78 साल की शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश की विशेष अदालत ने पिछले साल नवंबर में मौत की सजा सुनाई थी।