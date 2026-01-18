टॉमी मालिकों के लिए ये जानकारी जानना जरूरी है, नहीं तो हो सकती है जेल

संक्षेप: कुत्ता-बिल्ली पालने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर है। अगर ये जानकारी नहीं रखेंगे तो जेल भी हो सकती है, ऐसे में इसे हर हाल में आपको जानना चाहिए और पालतू जानवर रखने वाले लोगों को बताना भी चाहिए।

कुत्ता-बिल्ली पालने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर है। अगर ये जानकारी नहीं रखेंगे तो जेल भी हो सकती है, ऐसे में इसे हर हाल में आपको जानना चाहिए और पालतू जानवर रखने वाले लोगों को बताना भी चाहिए। दरअसल, अलाबामा में एक नया कानून (HB 445) 1 जनवरी 2026 से लागू हो गया है, जिसने पालतू जानवरों के मालिकों के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। अब अपने कुत्ते या बिल्ली को सीबीडी या भांग से बनी शांत करने वाली गमी, टॉफी या कैल्मिंग उत्पाद देना गंभीर कानूनी जोखिम पैदा कर सकता है, यहां तक कि जेल और भारी जुर्माने की सजा भी हो सकती है।

कानून क्या कहता है? अलाबामा अल्कोहलिक बेवरेज कंट्रोल बोर्ड (ABC बोर्ड) द्वारा लागू नए नियमों के अनुसार, उपभोग योग्य भांग उत्पाद ( Consumable Hemp Products) को ऐसे किसी भी तैयार उत्पाद के रूप में परिभाषित किया गया है जो मनुष्य या पशु के उपभोग के लिए हो और जिसमें भांग के पौधे के किसी भी भाग या उसके यौगिक (जैसे कैनाबिनॉइड्स, सीबीडी आदि) शामिल हों। केवल ABC बोर्ड से विशेष लाइसेंस प्राप्त खुदरा विक्रेताओं को ही इन उत्पादों को बेचने की अनुमति है।

वकील व्हिट स्टाइनकर ने नेशनल लॉ रिव्यू में बताया है कि इसमें पालतू जानवरों के मालिकों द्वारा अक्सर इस्तेमाल की जाने वाली शांत करने वाली च्यूइंग गमीज, टिंचर आदि शामिल हैं। ये उत्पाद जोड़ों के दर्द, चिंता और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रस्त पालतू जानवरों की मदद के लिए व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं।

पालतू जानवरों के मालिकों के लिए दंड पालतू जानवरों की दुकानें इन उपभोग योग्य भांग उत्पादों को बेचने के लिए आवश्यक विशेष लाइसेंस के पात्र नहीं हैं, इसलिए वे अब कानूनी रूप से उन शांत करने वाले उत्पादों को स्टॉक नहीं कर सकतीं जिन पर कई मालिक निर्भर थे। अब मालिकों को खुद गंभीर परिणाम झेलने पड़ सकते हैं।

रिपोर्टों के अनुसार, पालतू जानवरों के लिए सीबीडी या भांग से बनी कैंडी/गमी रखना एक गंभीर अपराध (क्लास C फेलोनी) माना जा सकता है, जिसमें 15,000 डॉलर तक का जुर्माना और जेल की सजा (1 से 10 साल तक) की संभावना है। ये नए प्रतिबंध पालतू दुकानों और उपभोक्ताओं दोनों को प्रभावित करेंगे। कई जानवर जो चिंता, दर्द से राहत या अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के लिए इन उत्पादों पर निर्भर थे, उन्हें अब ये उत्पाद मिलना मुश्किल हो जाएगा।