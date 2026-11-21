लाइव प्रोग्राम के दौरान आ गया भूकंप, हिल गया पूरा स्टूडियो; ऐंकर का वीडियो वायरल
पेरू में शुक्रवार को 6.9 तीव्रता का भूकंप आया जिसके बाद लोग दहशत में अपने घरों से बाहर निकल आए। वहीं स्टूडियो में बैठी एक ऐंकर माइक संभालते हुए अपना काम करती रहीं। यह वीडियो वायरल हो रहा है।
पेरू में शुक्रवार 6.9 तीव्रता का भूकंप आया। यूएसजीएस के मुताबिक भूकंप के बाद लोग दहशत में अपने घरों से बाहर निकलकर भागे। वहीं कई इमारतों में दरारें देखी गई हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक ऐंकर स्टूडियो के अंदर प्रोग्राम कर रही हैं तभी भूकंप आ जाता है। उनकी चेयर और माइक हिलने लगते हैं। ऐंकर बिना घबराए माइक हाथ से पकड़ती हैं और पहले की तरह ही फ्लो में अपनी बात रखती रहती हैं।
जान-माल के नुकसान की खबर नहीं
जानकारी के मुताबिक भूकंप एंडीज पर्वतीय क्षेत्र में आया है। भूकंप के बाद तत्काल किसीतरह के नुकसान की खबर नहीं मिली है। बताया गया कि भूकंप स्थानीय समयानुसार शाम सात बजकर नौ मिनट पर आया। इसका केंद्र एंडीज पर्वत क्षेत्र में जूनिन से 34 किलोमीटर (21 मील) उत्तर में, 108 किलोमीटर (67 मील) की गहराई पर था। पेरू के भूभौतिकीय संस्थान ने बताया कि भूकंप से जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं मिली है। भूकंप के झटके पेरू की राजधानी लीमा में भी महसूस किए गए।
रिंग ऑफ फायर में है पेरू
पेरू प्रशांत महासागर के चारों ओर फैले 'रिंग ऑफ फायर' क्षेत्र में स्थित है। यह लगभग 40,000 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है, जहां बड़ी संख्या में ज्वालामुखी और धरती की सतह के नीचे दरारें हैं। कई दबार ज्वालामुखी भी सक्रिय हो जाती है। दुनिया में सबसे ज्यादा भूकंप इसी क्षेत्र में आते हैं। अभी दो महीने पहले भी पेरू में तेज भूकंप आया था।
इससे पहले अगस्त में पेरू के एंडीज पर्वतीय क्षेत्र में 6.7 तीव्रता का भूकंप आने से दो लोग घायल हो गए थे और कई मकानों, स्वास्थ्य केंद्रों और स्कूलों को नुकसान पहुंचा था। वहीं, जुलाई में जुनिन क्षेत्र में 5.5 तीव्रता के भूकंप से छह लोगों की मौत हो गई थी और 30 अन्य घायल हुए थे। कई इमारतों में दरार आई थी।
एक दिन पहले ही मेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत स्थित मॉन्टेरी काउंटी और सैन बेनिटो काउंटी में भूकंप के झटके महसूस किए गए। यूएसजीएस के अनुसार, इन झटकों से फिलहाल किसी के हताहत होने या किसी प्रकार के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। यूएसजीएस ने बताया कि गुरुवार को कैलिफोर्निया की मॉन्टेरी काउंटी में सोलेदाद के पास रिक्टर पैमाने पर 5.1 तीव्रता का भूकंप आया। इसका केंद्र जमीन से 6.7 किलोमीटर की गहराई में था। शुरुआत में इसकी तीव्रता 5.4 आंकी गई थी, जिसे बाद में घटाकर 5.1 कर दिया गया।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें