व्यक्तिगत खुन्नस में मोदी से संबंध बिगाड़ा; पूर्व NSA जॉन बोल्टन बोले- ट्रंप ने तोड़ी भारत-US की दोस्ती

अमेरिका ने हाल ही में भारतीय निर्यात पर 50% शुल्क लगाया है, जिसमें रूसी तेल खरीदने पर 25% अतिरिक्त शुल्क शामिल है। अमेरिका का दावा है कि इससे रूस को यूक्रेन युद्ध में आर्थिक सहारा मिलता है।

अमेरिका के राष्ट्रपति की नई टैरिफ नीति की उनके देश में ही आलोचना होने लगी है। खासकर भारत के खिलाफ की गई हालिया कार्रवाई की सरकार के पूर्व अधिकारी ही पसंद नहीं कर रहे हैं। सभी अपने-अपने तरीके से गुस्से का इजहार कर रहे हैं। पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने दोबारा अपने पूर्व बॉस डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि ट्रंप प्रशासन की नीतियों ने भारत-अमेरिका संबंधों को दशकों पीछे धकेल दिया है, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस और चीन के और करीब हो गए हैं।

बोल्टन ने कहा, “वाइट हाउस ने भारत-अमेरिका संबंधों को पीछे धकेला है। चीन और शी जिनपिंग ने खुद को अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के विकल्प के रूप में पेश किया है।”

बोल्टन की टिप्पणी ऐसे समय आई है जब शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन 2025 चीन में संपन्न है। इसमें चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित 20 से अधिक विश्व नेता शामिल हुए। विशेषज्ञों के अनुसार, यह सम्मेलन अमेरिकी व्यापारिक प्रतिबंधों और ट्रंप की 50% टैरिफ नीति के बीच एक नई धुरी (भारत-चीन-रूस) की संभावनाओं को बढ़ा देता है।

भारत पर टैरिफ का असर अमेरिका ने हाल ही में भारतीय निर्यात पर 50% शुल्क लगाया है, जिसमें रूसी तेल खरीदने पर 25% अतिरिक्त शुल्क शामिल है। अमेरिका का दावा है कि इससे रूस को यूक्रेन युद्ध में आर्थिक सहारा मिलता है। भारत ने इस आरोप को अनुचित और अवैज्ञानिक बताया है।

बोल्टन ने कहा कि ट्रंप की अंतरराष्ट्रीय कूटनीति नेताओं से उनके व्यक्तिगत संबंधों पर टिकी होती है। उन्होंने कहा, “ट्रंप का मोदी के साथ व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छा था, लेकिन अब वह खत्म हो गया है। यह सबके लिए सबक है कि व्यक्तिगत संबंध मददगार हो सकते हैं, लेकिन वे आपको बुरे फैसलों से नहीं बचा सकते।”

पूर्व NSA ने कहा कि ट्रंप के रवैये ने उन वर्षों की द्विदलीय अमेरिकी कोशिशों को कमजोर कर दिया है, जिनका मकसद भारत को रूस से दूर करना और चीन को उसकी सबसे बड़ी सुरक्षा चुनौती के रूप में पहचानने के लिए प्रेरित करना था। बोल्टन ने कहा, “अब यह उल्टा हो गया है। इसे दोबारा सुधारा जा सकता है, लेकिन फिलहाल यह बहुत बुरा दौर है।”

बोल्टन के अनुसार, ट्रंप द्वारा भारतीय आयात पर 25% अतिरिक्त शुल्क लगाना एक ‘अनफोर्स्ड एरर’ है, जिसने भारत को चीन-रूस धुरी की ओर धकेल दिया है।