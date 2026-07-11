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क्या सच में एलियन होते हैं? पेंटागन ने रहस्यमयी UFO की जारी की तस्वीरें, छिड़ी बहस

By Niteesh Kumar
लाइव हिन्दुस्तान
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अमेरिकी पायलट ने बताया कि लगभग 10 से 15 सेकंड तक उस चीज पीछा करने के बाद वीडियो रिकॉर्ड किया गया, लेकिन जैसे ही कैमरे का ज़ूम बढ़ाया गया, वह वस्तु इतनी तेजी से आगे निकल गई कि कैमरे की सीमा से बाहर हो गई।

क्या सच में एलियन होते हैं? पेंटागन ने रहस्यमयी UFO की जारी की तस्वीरें, छिड़ी बहस

अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन ने UFO से जुड़े 40 नए दस्तावेज सार्वजनिक किए हैं। इस नई खेप में 14 फाइलें, 19 वीडियो, 4 ऑडियो रिकॉर्डिंग और तीन तस्वीरें शामिल हैं। ये रिकॉर्ड पेंटागन, नासा, CIA, एफबीआई और ऊर्जा विभाग जैसी कई सरकारी एजेंसियों से जुटाए गए हैं। इन्हें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस कार्यकारी आदेश के तहत जारी किया गया है, जिसमें यूएफओ से जुड़े सरकारी रिकॉर्ड अधिक पारदर्शिता के साथ सार्वजनिक करने का निर्देश दिया गया था। जारी किए गए अधिकांश रिकॉर्ड साल 2010 के बाद के हैं और इनमें पश्चिमी प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर व मध्य-पूर्व जैसे इलाकों में सैन्य कैमरों से रिकॉर्ड किए गए इन्फ्रारेड वीडियो भी शामिल हैं।

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पेंटागन ने साफ किया कि इन दस्तावेजों में किसी एलियन या पृथ्वी से बाहर के जीवन का सबूत नहीं दिया गया है। जारी दस्तावेजों में सबसे अधिक चर्चा एक सैन्य पायलट की रिपोर्ट की हो रही है। साल 2019 में अमेरिका के पूर्वी हिस्से के ऊपर उड़ान के दौरान पायलट और उसके साथ मौजूद चार अन्य सैन्य कर्मियों ने एक रहस्यमयी वस्तु देखी। पायलट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि वायुसेना और नौसेना में 28 वर्षों की सेवा के दौरान उसने ऐसी उड़ान क्षमता वाली कोई वस्तु पहले कभी नहीं देखी थी। यह छोटा आकार का ऑब्जेक्ट विमान के नीचे सीधी दिशा में बेहद तेज गति से उड़ रहा था।

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आखिर पायलट ने क्या देखा था

पायलट ने बताया कि लगभग 10 से 15 सेकंड तक उस चीज पीछा करने के बाद वीडियो रिकॉर्ड किया गया, लेकिन जैसे ही कैमरे का ज़ूम बढ़ाया गया, वह वस्तु इतनी तेजी से आगे निकल गई कि कैमरे की सीमा से बाहर हो गई। बाद में वीडियो की समीक्षा करने पर वह आयताकार दिखाई दी और विमान में मौजूद अनुभवी कर्मी भी उसकी पहचान नहीं कर सके।

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दूसरी घटना भी है बुहत चर्चित

दूसरी घटना सितंबर 2015 की है, जब टेक्सास के अमारिलो स्थित पैनटेक्स परमाणु हथियार संयंत्र के ऊपर एक अज्ञात उड़ने वाली वस्तु देखे जाने का दावा किया गया। ऊर्जा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत पूरे परिसर को लॉकडाउन कर दिया। गार्डों ने दूरबीन की मदद से उस वस्तु पर नजर रखी और उसका पीछा करने की कोशिश की। रिपोर्ट में कहा गया है कि वह वस्तु पूरी तरह शांत थी, उसमें किसी तरह का दिखाई देने वाला इंजन नहीं था, जिससे उसकी पहचान नहीं हो सकी। इस घटना को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े संवेदनशील मामलों में शामिल किया गया था और अब इसे सार्वजनिक रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया गया है।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar

पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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