क्या सच में एलियन होते हैं? पेंटागन ने रहस्यमयी UFO की जारी की तस्वीरें, छिड़ी बहस

अमेरिकी पायलट ने बताया कि लगभग 10 से 15 सेकंड तक उस चीज पीछा करने के बाद वीडियो रिकॉर्ड किया गया, लेकिन जैसे ही कैमरे का ज़ूम बढ़ाया गया, वह वस्तु इतनी तेजी से आगे निकल गई कि कैमरे की सीमा से बाहर हो गई।

अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन ने UFO से जुड़े 40 नए दस्तावेज सार्वजनिक किए हैं। इस नई खेप में 14 फाइलें, 19 वीडियो, 4 ऑडियो रिकॉर्डिंग और तीन तस्वीरें शामिल हैं। ये रिकॉर्ड पेंटागन, नासा, CIA, एफबीआई और ऊर्जा विभाग जैसी कई सरकारी एजेंसियों से जुटाए गए हैं। इन्हें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस कार्यकारी आदेश के तहत जारी किया गया है, जिसमें यूएफओ से जुड़े सरकारी रिकॉर्ड अधिक पारदर्शिता के साथ सार्वजनिक करने का निर्देश दिया गया था। जारी किए गए अधिकांश रिकॉर्ड साल 2010 के बाद के हैं और इनमें पश्चिमी प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर व मध्य-पूर्व जैसे इलाकों में सैन्य कैमरों से रिकॉर्ड किए गए इन्फ्रारेड वीडियो भी शामिल हैं।

पेंटागन ने साफ किया कि इन दस्तावेजों में किसी एलियन या पृथ्वी से बाहर के जीवन का सबूत नहीं दिया गया है। जारी दस्तावेजों में सबसे अधिक चर्चा एक सैन्य पायलट की रिपोर्ट की हो रही है। साल 2019 में अमेरिका के पूर्वी हिस्से के ऊपर उड़ान के दौरान पायलट और उसके साथ मौजूद चार अन्य सैन्य कर्मियों ने एक रहस्यमयी वस्तु देखी। पायलट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि वायुसेना और नौसेना में 28 वर्षों की सेवा के दौरान उसने ऐसी उड़ान क्षमता वाली कोई वस्तु पहले कभी नहीं देखी थी। यह छोटा आकार का ऑब्जेक्ट विमान के नीचे सीधी दिशा में बेहद तेज गति से उड़ रहा था।

आखिर पायलट ने क्या देखा था पायलट ने बताया कि लगभग 10 से 15 सेकंड तक उस चीज पीछा करने के बाद वीडियो रिकॉर्ड किया गया, लेकिन जैसे ही कैमरे का ज़ूम बढ़ाया गया, वह वस्तु इतनी तेजी से आगे निकल गई कि कैमरे की सीमा से बाहर हो गई। बाद में वीडियो की समीक्षा करने पर वह आयताकार दिखाई दी और विमान में मौजूद अनुभवी कर्मी भी उसकी पहचान नहीं कर सके।