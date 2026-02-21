डोनाल्ड ट्रंप से शेयर किया गया खामेनेई को मारने का प्लान, US-ईरान टेंशन के बीच चौंकाने वाली रिपोर्ट

अमेरिका-ईरान संबंधों में तनाव तब और बढ़ गया जब ट्रंप ने तेहरान में शासन परिवर्तन को सबसे अच्छी चीज करार दिया। इसके जवाब में खामेनेई ने कहा कि यह एक अच्छी स्वीकारोक्ति है, लेकिन अमेरिका इसे अंजाम नहीं दे पाएगा।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पेंटागन ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई और उनके बेटे मोजतबा खामेनेई को निशाना बनाने का प्लान पेश किया था। यह खबर अमेरिकी डिजिटल न्यूज आउटलेट एक्सियोस ने सीनियर अमेरिकी अधिकारियों और सलाहकारों के हवाले से प्रकाशित की है। रिपोर्ट के अनुसार, यह योजना कुछ सप्ताह पहले ट्रंप को सौंपी गई थी, जिसमें खामेनेई, उनके बेटे और अन्य मुल्लाओं को हटाने का प्रस्ताव भी शामिल है। राष्ट्रपति सलाहकार ने कहा कि पेंटागन ने हर संभावित स्थिति के लिए विकल्प तैयार किए हैं। हालांकि, व्हाइट हाउस ने ट्रंप की किसी भी मंशा की पुष्टि नहीं की है और कहा कि केवल राष्ट्रपति ही जानते हैं कि वे क्या कदम उठा सकते हैं। यह खुलासा अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच आया है, जहां परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय स्थिरता प्रमुख मुद्दे बने हुए हैं।

अमेरिका-ईरान संबंधों में तनाव तब और बढ़ गया जब ट्रंप ने तेहरान में शासन परिवर्तन को सबसे अच्छी चीज करार दिया। इसके जवाब में खामेनेई ने कहा कि यह एक अच्छी स्वीकारोक्ति है, लेकिन अमेरिका इसे अंजाम नहीं दे पाएगा। ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी कि परमाणु समझौते के लिए उनके पास केवल 10-15 दिन बचे हैं। इस बीच, जेनेवा में ओमान की मध्यस्थता से अप्रत्यक्ष बातचीत की दूसरा दौर पूरा हुआ, जिसमें अमेरिकी प्रतिनिधि और ईरान के विदेश मंत्री शामिल हुए। ईरान ने मार्गदर्शक सिद्धांतों पर सहमति जताई है, लेकिन पूर्ण समझौता जल्द होने की संभावना कम है। अमेरिका ईरान से यूरेनियम संवर्धन पूरी तरह रोकने, बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम सीमित करने और प्रॉक्सी समूहों का समर्थन बंद करने की मांग कर रहा है।

खाड़ी इलाके में US ने बढ़ाई ताकत

सैन्य मोर्चे पर अमेरिका ने खाड़ी क्षेत्र में अपनी ताकत बढ़ाई है, जिसमें 2 विमान वाहक समूह तैनात किए गए हैं। ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य में लाइव-फायर नौसेना अभ्यास किए हैं, जहां वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है। ईरान के आईआरजीसी कमांडर ने चेतावनी दी कि वे जलडमरूमध्य को बंद कर सकते हैं। खामेनेई ने कहा कि युद्धपोत खतरनाक हैं, लेकिन उन्हें डुबोने वाला हथियार और भी खतरनाक है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र को पत्र लिखकर कहा कि किसी हमले के जवाब में अमेरिकी ठिकाने निशाना बन सकते हैं।

ईरान में युद्ध की आशंका बरकरार