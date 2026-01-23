Hindustan Hindi News
Peace या Piece? एलन मस्क ने ट्रंप के 'बोर्ड ऑफ पीस' का उड़ाया मजाक, जानें क्या कहा

दावोस में विश्व आर्थिक मंच के मंच पर एलन मस्क ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए बोर्ड ऑफ पीस पर करारा तंज कसा। ब्लैक रॉक के सीईओ लैरी फिंक के साथ पैनल में शामिल मस्क ने मजाकिया अंदाज में कहा कि बोर्ड का नाम Peace के बजाय Piece होना चाहिए था।

Jan 23, 2026 01:02 am ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, दावोस
दावोस में विश्व आर्थिक मंच (WEF) के मंच पर एलन मस्क ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए 'बोर्ड ऑफ पीस' पर करारा तंज कसा। ब्लैक रॉक के सीईओ लैरी फिंक के साथ पैनल में शामिल मस्क ने मजाकिया अंदाज में कहा कि बोर्ड का नाम 'शांति' (Peace) के बजाय 'टुकड़ा' (Piece) होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि मैंने पीस समिट के गठन के बारे में सुना तो सोचा, क्या ये P-I-E-C-E है? यानी ग्रीनलैंड का एक छोटा टुकड़ा या वेनेजुएला का एक छोटा टुकड़ा? आखिर हम सब तो बस एक पीस ही चाहते हैं।

दर्शकों की हंसी के बीच मस्क का यह तंज ट्रंप के पुराने बयानों पर आधारित था, जहां उन्होंने ग्रीनलैंड खरीदने या वेनेजुएला पर दावा करने जैसी बातें की थीं। एलन मस्क का यह बयान ट्रंप द्वारा दावोस में ही 'बोर्ड ऑफ पीस' का चार्टर साइन करने के कुछ घंटों बाद आई, जिसे गाजा युद्धविराम और पुनर्निर्माण की निगरानी के लिए शुरू किया गया है। अब तक इसमें 21 से ज्यादा देश शामिल हो चुके हैं और इसे वैश्विक शांति मध्यस्थ के रूप में पेश किया जा रहा है।

दरअसल, ट्रंप की अध्यक्षता में गठित इस बोर्ड की शुरुआती अवधारणा गाजा में युद्धविराम योजना की निगरानी करने वाले विश्व नेताओं के एक छोटे समूह के रूप में थी। लेकिन ट्रंप प्रशासन की महत्वाकांक्षाएं अब काफी बढ़ गई हैं। ट्रंप ने दर्जनों देशों को निमंत्रण भेजे हैं और बोर्ड को भविष्य में संघर्ष मध्यस्थता की भूमिका निभाने का संकेत दिया है। एक समय ट्रंप के सहयोगी रहे मस्क की ये टिप्पणियां ऐसे वक्त में आई हैं, जब रिपब्लिकन नेता के साथ उनके संबंध एक अस्थिर साल के बाद सुधार की राह पर हैं, जिसमें एक बड़ा सार्वजनिक विवाद और उसके बाद सुलह शामिल थी।

WEF में मस्क की मौजूदगी खासतौर पर ध्यान देने लायक थी, क्योंकि उन्होंने सार्वजनिक रूप से इस वार्षिक सम्मेलन की आलोचना की है और इसे अभिजात वर्ग का, गैर-जिम्मेदार और आम लोगों से कटा हुआ बताया है। मस्क ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बार-बार दावोस का मजाक उड़ाया है, इसे 'उबाऊ' कहा है और WEF को 'एक गैर-चुनी हुई विश्व सरकार' करार दिया है, जिसकी लोगों ने कभी मांग नहीं की और न ही वे इसे चाहते हैं।

पैनल चर्चा के दौरान मस्क ने भविष्यवाणी की कि रोबोट समाज को पूरी तरह बदल देंगे और मानव श्रम की जरूरत को कम करके मानवता की मदद करेंगे, एक विचार जो उन्होंने पहले भी कई बार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि एक दिन रोबोट खुद और ज्यादा रोबोट बनाएंगे। उन्होंने अनुमान लगाया कि वस्तुओं और सेवाओं की इतनी अधिकता हो जाएगी क्योंकि इंसानों से कहीं ज्यादा रोबोट होंगे।

उन्होंने आगे कहा कि धरती पर हर कोई अपने बुजुर्ग माता-पिता या बच्चों की देखभाल के लिए रोबोट चाहेगा। उन्होंने बताया कि टेस्ला अगले साल के अंत तक आम लोगों को रोबोट बेचना शुरू कर देगी। उनका यह बयान ऐसे समय में आया है, जब उनकी स्टार्टअप कंपनी xAI द्वारा विकसित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 'ग्रोक' यौन रूप से स्पष्ट छवियां बनाने को लेकर विवादों में घिरी हुई है।

