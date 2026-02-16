Hindustan Hindi News
Feb 16, 2026 07:47 pm IST
भारत से हार के बाद मोहसिन नकवी की कुर्सी खतरे में? आसिम मुनीर का शहबाज शरीफ को क्या मैसेज

पाकिस्तान क्रिकेट टीम को टी-20 विश्व कप के मैच में भारत से कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में 61 रनों से करारी हार मिली। सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने 175/7 का स्कोर बनाया और पाकिस्तान को 114 रनों पर समेट दिया। मैच से पहले पाकिस्तानी भारत को हराने का दावा कर रहे थे, लेकिन बल्लेबाजी में पूरी तरह ढह गई टीम ने उन्हें निराश किया। यह हार सिर्फ क्रिकेट मैदान तक सीमित नहीं रही, बल्कि पाकिस्तान में बड़े स्तर पर असंतोष पैदा कर दिया। पूर्व खिलाड़ी शोएब अख्तर ने पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी को अक्षम और अनजान बताते हुए तीखी आलोचना की।

मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के चेयरमैन हैं। पाकिस्तानी टीम की हार के बाद नकवी की कुर्सी खतरे में दिख रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार, उनकी स्थिति पर सवाल उठ रहे हैं और कई लोग उनकी बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं। इस हार से पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी बेहद नाराज बताए जा रहे हैं। न्यूज 18 की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मुनीर ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को उनके मिलिट्री सेक्रेटरी के माध्यम से संदेश भेजा। इसमें पीसीबी की गलत हैंडलिंग, टीम की नाकाफी तैयारी और अनावश्यक आक्रामक बयानों की आलोचना की गई।

आसिम मुनीर के नाम से दिया था बयान

आसिम मुनीर का गुस्सा इसलिए भी बढ़ा क्योंकि मैच से पहले मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका नाम लेकर कहा था कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कभी डरते नहीं। इसे सेना के नाम का गलत इस्तेमाल माना जा रहा है। मैच के दौरान मोहसिन नकवी स्टेडियम में मौजूद थे, लेकिन पाकिस्तान की खराब बल्लेबाजी देखकर बीच में ही मैदान छोड़कर चले गए। यह हरकत और अधिक विवादास्पद बन गई। पूर्व बल्लेबाज मोहम्मद यूसुफ ने इसे पाकिस्तानी क्रिकेट के इतिहास का सबसे अंधेरा दौर करार दिया। उन्होंने राजनीतिक हस्तक्षेप और व्यक्तिगत एजेंडे हटाने की मांग की।

पीसीबी के प्रशासनिक फैसलों पर सवाल

यह घटना पाकिस्तानी क्रिकेट में गहरी समस्याओं को उजागर करती है। हार ने न केवल टीम की कमजोरियों को दिखाया, बल्कि पीसीबी के प्रशासनिक फैसलों और सैन्य-नागरिक संबंधों में तनाव को भी सामने लाया है। मोहसिन नकवी पर दबाव बढ़ गया है और भविष्य में बड़े बदलाव की संभावना है। पाकिस्तान में क्रिकेट अब सिर्फ खेल नहीं, बल्कि राजनीति और राष्ट्रीय गौरव का मुद्दा बन चुका है, जहां एक हार पूरे सिस्टम को हिला सकती है।

