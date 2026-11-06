स्वर्ग का सपना और दुनिया खत्म होने का डर, 400 लोगों को भूखे मार दिया;अब हुआ खुलासा

केन्या में करीब 400 लोगों को भूखे रखकर मौत के घाट उतारने के लिए मजबूर करने वाले एक पादरी को दोषी घोषित किया गया है। आरोप है कि पादरी ने अपने समर्थकों को स्वर्ग जाने का सपना दिखाकर भूखा रखकर मार डाला

केन्या में करीब 400 लोगों को भूखे मरने के लिए प्रेरित करने वाले एक कट्टर ईसाई धार्मिक समूह के सरगना को 190 बच्चों की हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया है। इस धार्मिक समूह ने अपने समर्थकों के बीच में इस बात का प्रचार किया था कि दुनिया जल्दी ही खत्म होने वाली है। ऐसे में अगर उन्हें स्वर्ग में अपनी सीट पक्की करनी है, तो उन्हें भूखे रहकर अपनी जान देनी होगी। अंजाम यह हुआ कि जब इस पूरे पंथ का खुलासा हुआ, तो इस समूह के ठिकाने से 400 लोगों के शव बरामद किए गए थे। कई शव बुरी तरह से गल चुके थे।

इस मामले में फैसला सुनाते हुए जस्टिस डायना कावेद्जा ने कहा कि बच्चों की मौत एक संगठित व्यवस्था का नतीजा थीं, जिसमें अनुयायियों को भूखे रहकर जान देने के लिए मजबूर किया जा रहा था। इस फैसले के सामने आने के बाद पीड़ित लोगों के परिवारों ने सरकार से अपील की है कि इन आरोपियों को जेल में सबसे अलग रखा जाए। क्योंकि अगर उन्हें अन्य कैदियों के साथ रखा जाता है, तो हो सकता है कि यह जेल में भी अपने विचार फैलाना शुरू कर दें।

क्या है केन्या में भूखे रहकर जान देने वाले पंथ का मामला? यह पूरा मामला उस वक्त सामने आया था, जब केन्या के तटीय इलाके किलिफी काउंटी में स्थित 800 एकड़ में फैले चकामा रैंच से 400 से अधिक शव निकाले गए थे। इन हत्याओं का आरोप गुड न्यूज इंटरनेशनल चर्च के प्रमुख पादरी पॉल मैकेंजी पर लगा। जांच कर्ताओं के मुताबिक, वह पादरी ही था जिसने अपने कट्टर धार्मिक विश्वास के आधार पर अनुयायियों को भूखे रहने के लिए मजबूर किया और अंत में उनकी जान ले ली।

जांच कर्ताओं की मानें तो मैकेंजी ने अपने अनुयायियों को ईसा मसीह से मिलने के लिए भूखे रहकर जान देने का आदेश दिया था। उसने उपवास के इस आदेश को लागू करवाने के लिए नेतृत्व की एक विस्तृत व्यवस्था भी बनाई थी। घास फूस के इस इलाके से जल्दी ही लोगों के गायब होने की शिकायतें सामने आने लगी थीं। इसके बाद स्थानीय पुलिस ने छापेमारी कर मैकेंजी समेत 28 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अब इन्हें सजा सुनाई गई है।

आस्था का अंधविश्वास, मां ने अपने 6 बच्चों को भी भूखे मार डाला इस पूरे प्रकरण में एक ऐसे बच्चों का मामला भी सामने आया है, जिसकी सगी मां उस पादरी की भक्त थी। वह बच्चे को अपने साथ जंगल में ले गई और वहां पर उसकी मौत हो गई।

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, मृतकों में से एक बच्चे के पिता स्टीफन मविति की कहानी बेहद दर्दनाक है। मविति ने बताया कि उनकी पत्नी 2022 में अपने 6 बच्चों को लेकर शाकाहोला जंगल में पादरी के ठिकाने पर लेकर गई थी। लेकिन बाद में पत्नी को जिंदा बच गई। वह आज मैकेंजी के साथ जेल में हैं। लेकिन उनके सभी बच्चों की मौत हो गई। 48 वर्षीय मविती ने इस हफ्ते तटीय शहर मालिंडी में अपने बेटे सैमुअल की कब्र पर जाते हुए रॉयटर्स से कहा, "भले ही उसे फांसी दे दी जाए, लेकिन मैं अपने बच्चों को फिर कभी नहीं देख पाऊंगा।"

बता दें, जंगल में मिले करीब 190 बच्चों के शवों में से केवल मविति के बेटे सैमुअल के शव की पहचान हुई थी। बाकी 400 से ज्यादा शव इतनी बुरी तरह सड़ चुके थे कि उनमें से केवल 26 की ही पहचान हो पाई थी।

अभी भी नहीं थम रहा मैकेंजी के विचारों का असर जांच कर्ताओं के मुताबिक अभी भी मैकेंजी के विचारक उसके विचारों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। पास के इलाके में हाल में कुछ दर्जन शव बरामद किए गए हैं। इससे यह आशंका जताई जा रही है कि अभी भी मैकेंजी के कुछ समर्थक अपने विचारों को फैला रहे हैं।

दूसरी तरफ भले ही अदालत ने मैकेंजी और उसके 28 साथियों को दोषी घोषित कर दिया है। लेकिन मैकेंजी ने इन आरोपों से इनकार किया है। दोषियों का तर्क है कि उन्होंने किसी को भी भूखे रहने पर मजबूर नहीं किया।