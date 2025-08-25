Passenger Plane took of from Tasmania missing since 22 days no debris found गायब हो गया पूरा विमान, 22 दिन पहले तस्मानिया से भरी थी उड़ान; ना मलबा मिल रहा ना सुराग, International Hindi News - Hindustan
Hindi Newsविदेश न्यूज़Passenger Plane took of from Tasmania missing since 22 days no debris found

गायब हो गया पूरा विमान, 22 दिन पहले तस्मानिया से भरी थी उड़ान; ना मलबा मिल रहा ना सुराग

ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया से 2 अगस्त को उड़ान भरने वाले एक विमान का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। काफी मशक्कत के बाद भी ना ही इसका कोई सुराग मिला है और ना ही विमान का मलबा बरामद हो पाया है, जिसके बाद कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं।

Jagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तानMon, 25 Aug 2025 04:48 PM
मलेशियाई फ्लाइट MH370 आपको याद ही होगी। 8 मार्च, 2014 को कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए रवाना हुई यह फ्लाइट अचानक लापता हो गई थी। विमान में 239 लोग सवार थे। दस साल से ज्यादा समय बीत जाने के बाद दुर्घटना का कारण आज भी एक रहस्य बना हुआ है। अब ऑस्ट्रेलिया में हुई एक घटना ने इस विमान की यादें ताजा कर दी हैं। यहां दो लोगों और उनके कुत्ते को लेकर जा रहा एक यात्री विमान 2 अगस्त 2025 से लापता है। 22 दिन बीत जाने के बाद भी विमान का कोई सुराग नहीं मिल पाया है।

न्यूज 18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक विमान में 72 वर्षीय ग्रेगरी वॉन, उनकी 66 वर्षीय पार्टनर किम वार्नर और उनका कुत्ता मौली सवार थे। विमान को ग्रेगरी ही चला रहे थे। फ्लाइट ने बीते 2 अगस्त को तस्मानिया के जॉर्जटाउन हवाई अड्डे से दोपहर लगभग 1 बजे उड़ान भरी थी। रिपोर्ट के मुताबिक विमान को पहले विक्टोरिया ले जाया गया और फिर वे न्यू साउथ वेल्स के हिलस्टन एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए थे। लेकिन बास स्ट्रेट के ऊपर विमान अचानक गायब हो गया।

जानकारी के मुताबिक जब शाम तक भी विमान से कोई सूचना नहीं मिली, तो परिवार ने अलार्म बजाया। इसके बाद खोज शुरू की गई। ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों ने उत्तरी तस्मानिया, बास स्ट्रेट और विक्टोरिया में कई हेलीकॉप्टरों, नावों और जहाजों की मदद से तलाशी शुरू की। हालांकि 22 दिनों के बाद भी अधिकारियों को कोई सफलता नहीं मिल पाई है। उन्हें न तो कोई मलबा मिला है और न ही एक्सीडेंट के कोई संकेत। वहीं विमान से कोई इमरजेंसी संकेत भी नहीं भेजे गए थे, जिसे लेकर हैरानी जताई जा रही है।

तस्मानिया पुलिस के इंस्पेक्टर निक क्लार्क ने बताया है कि वॉन एक अनुभवी ऑपरेटर था। ऐसे में किसी भी इमरजेंसी कॉल या आपातकालीन संकेत न दिए जाने से पुलिस इसके गायब होने के कारणों को समझ नहीं पा रही है। फिलहाल मामले की जांच जारी है।

