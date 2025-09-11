partnership with India is too important to be sacrificed for Trump ego Congresswoman Sydney भारत से साझेदारी को ट्रंप के अहंकार की बलि नहीं चढ़ा सकते, US सांसद ने सुनाई खरी-खोटी, International Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़partnership with India is too important to be sacrificed for Trump ego Congresswoman Sydney

भारत से साझेदारी को ट्रंप के अहंकार की बलि नहीं चढ़ा सकते, US सांसद ने सुनाई खरी-खोटी

अमेरिकी सांसद ने कहा कि कुछ ही महीनों में ट्रंप की लापरवाह विदेश नीति ने दशकों की प्रगति को उलट दिया। उन्होंने भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया क्योंकि उनका नाजुक अहंकार आहत हो गया था। जानिए और क्या कहा?

Amit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, वाशिंगटनThu, 11 Sep 2025 08:57 AM
share Share
Follow Us on
भारत से साझेदारी को ट्रंप के अहंकार की बलि नहीं चढ़ा सकते, US सांसद ने सुनाई खरी-खोटी

डेमोक्रेट पार्टी की अमेरिकी सांसद सिडनी कामलागर-डोव ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की "लापरवाह विदेश नीति" की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि ट्रंप की नीतियां दशकों पुरानी अमेरिका-भारत साझेदारी को खतरे में डाल रही हैं, जबकि रिपब्लिकन नेता चुप्पी साधे हुए हैं। हाउस फॉरेन अफेयर्स सबकमिटी ऑन साउथ एंड सेंट्रल एशिया की रैंकिंग मेंबर के रूप में कामलागर-डोव ने सदन में एक तीखा भाषण दिया, जिसमें ट्रंप से रुख बदलने की अपील की गई।

साझेदारी को ट्रंप के अहंकार की बलि नहीं चढ़ा सकते- सांसद

कामलागर-डोव ने कहा, "ट्रंप की लापरवाह विदेश नीति ने अमेरिका-भारत संबंधों में दशकों की प्रगति को खतरे में डाल दिया है, जबकि रिपब्लिकन नेता कुछ नहीं कर रहे हैं। भारत के साथ इस साझेदारी को ट्रंप के अहंकार की बलि नहीं चढ़ा सकते।" उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन की प्रशंसा करते हुए कहा कि बाइडेन ने रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकियों और क्वाड (भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया) जैसे क्षेत्रों में इस संबंध को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया था। लेकिन उन्होंने दावा किया कि ट्रंप ने कुछ ही महीनों में इस काम को बर्बाद कर दिया, खासकर भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने के अचानक फैसले से।

कांग्रेस सदस्य ने कहा, "कुछ ही महीनों में ट्रंप की लापरवाह विदेश नीति ने दशकों की प्रगति को उलट दिया। उन्होंने भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया क्योंकि उनका नाजुक अहंकार आहत हो गया।" उन्होंने रिपब्लिकन नेताओं की भी आलोचना की और कहा कि वे अपनी MAGA (मेक अमेरिका ग्रेट अगेन) अलगाववादी समर्थकों के प्रति वफादार हैं, इसलिए द्विपक्षीय साझेदारी की रक्षा करने से इनकार कर रहे हैं। कामलागर-डोव ने ट्रंप प्रशासन से अपील की कि "एक डील करें और नुकसान की भरपाई करें।" उन्होंने जोर दिया कि वैश्विक प्रतिद्वंद्वियों का मुकाबला करने के लिए अमेरिका-भारत सहयोग आवश्यक है। ट्रंप को भारत के साथ हमारे संबंध के हित में अपना व्यवहार सुधारना होगा।

भारत पर ट्रंप ने लगाया है भारी टैरिफ

ये टिप्पणियां डेमोक्रेटिक पार्टी में बढ़ती चिंता को उजागर करती हैं कि ट्रंप की व्यापार नीतियां और आक्रामक कूटनीति नई दिल्ली के साथ संबंधों को तनावपूर्ण बना सकती हैं, खासकर तब जब वॉशिंगटन एशिया में भारत को एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार मानता है। कामलागर-डोव की टिप्पणियां ट्रंप प्रशासन द्वारा अगस्त में भारत पर लगाए गए 50 प्रतिशत टैरिफ के संदर्भ में आई हैं, जो रूस से तेल खरीदने के कारण लगाया गया एक "दंडात्मक" कदम था। ट्रंप ने इसे रूस पर दबाव बनाने का तरीका बताया, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि इससे भारत की अर्थव्यवस्था को अरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है, जिसमें फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्र प्रभावित होंगे।

रिश्ते सुधरने के आसार

हालांकि, ट्रंप ने मंगलवार को भारत के साथ व्यापार वार्ताओं को फिर से शुरू करने की घोषणा की, जिसमें बाधाओं को हटाने और एक ऐतिहासिक समझौते पर पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि ये वार्ताएं भारत-अमेरिका साझेदारी की "सीमाहीन संभावनाओं" को अनलॉक करेंगी। दोनों पक्षों की टीमें चर्चाओं को जल्दी समाप्त करने के लिए काम कर रही हैं और ट्रंप के साथ आगे की वार्ताओं की उम्मीद कर रही हैं। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया, "भारत और अमेरिका व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए वार्ताओं को जारी रख रहे हैं। मैं अपने अच्छे दोस्त मोदी के साथ आने वाले हफ्तों में बात करने का इंतजार कर रहा हूं। मुझे विश्वास है कि दोनों महान देशों के लिए सफल निष्कर्ष आसानी से हो जाएगा।"

मोदी ने भी एक्स पर जवाब देते हुए कहा, "भारत और अमेरिका करीबी मित्र और प्राकृतिक साझेदार हैं। मुझे विश्वास है कि हमारी व्यापार वार्ताएं भारत-अमेरिका साझेदारी की असीमित क्षमता को खोलेंगी।" उन्होंने कहा कि दोनों देशों की टीमें चर्चाओं को जल्द से जल्द समाप्त करने के लिए काम कर रही हैं।

ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में अमेरिका-भारत संबंधों में उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। फरवरी में मोदी की वॉशिंगटन यात्रा के दौरान दोनों नेताओं ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 500 अरब डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा था। लेकिन जुलाई में ट्रंप ने भारत-पाकिस्तान संघर्ष में अपनी मध्यस्थता का दावा किया, जिसे नई दिल्ली ने खारिज कर दिया। इसके बाद अगस्त में 25 प्रतिशत का बेसिक टैरिफ लगाया गया, जो रूस से तेल खरीदने पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत हो गया। विशेषज्ञों का कहना है कि ये टैरिफ अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए भी महंगे साबित होंगे, क्योंकि भारत से आयातित वस्तुओं की कीमतें बढ़ेंगी।

ये भी पढ़ें:कुछ ही महीनों में टूट गए सालों के रिश्ते, भारत संग तनाव पर बोलीं अमेरिकी नेता
ये भी पढ़ें:ट्रंप भारत से सुधार रहे रिश्ते, लेकिन सलाहकार नवारो हुए बेलगाम; फिर उगला जहर

भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका असर

भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ रहा है। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंथा नागेश्वरन ने चेतावनी दी है कि ये टैरिफ 2025 में भारत के जीडीपी को आधा प्रतिशत तक कम कर सकते हैं। 2024 में अमेरिका-भारत व्यापार 129 अरब डॉलर का था, जिसमें अमेरिका का 45.8 अरब डॉलर का व्यापार घाटा था। भारत ने जवाब में जीएसटी दरों में कटौती की है ताकि घरेलू उपभोग बढ़ाया जा सके।

डेमोक्रेट्स ने ट्रंप की नीति को "रणनीतिक आपदा" बताया है, जबकि रिपब्लिकन समर्थक इसे अमेरिका फर्स्ट नीति का हिस्सा मानते हैं। पूर्व अमेरिकी राजदूत निक्की हेली ने चेतावनी दी है कि भारत के साथ संबंध खराब होने से चीन को फायदा होगा। फिलहाल, दोनों देशों के बीच कूटनीतिक प्रयास जारी हैं, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप की अप्रत्याशित शैली संबंधों को और जटिल बना सकती है।

Donald Trump Trump tariffs India News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।