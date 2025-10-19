पेरिस के मशहूर लूव्र म्यूजियम में चोरी, कीमती आभूषण ले गए चोर; बंद हुआ संग्रहालय

संक्षेप: फ्रांस की संस्कृति मंत्री राशिदा दाती ने कहा कि संग्रहालय में हुई इस चोरी की जांच चल रही है। शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार, चोरों ने सुरक्षा प्रणाली को चकमा देकर संग्रहालय की प्रसिद्ध गैलरी से कीमती आभूषण चुरा लिए। फिलहाल मामले की जांच जारी है।

फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित मशहूर लूव्र म्यूजियम को रविवार की सुबह अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक, संग्रहालय से बहुमूल्य आभूषणों की चोरी हुई है। फ्रांस की संस्कृति मंत्री राशिदा दाती ने इस घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि संग्रहालय में हुई इस चोरी की जांच चल रही है। शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार, चोरों ने सुरक्षा प्रणाली को चकमा देकर संग्रहालय की प्रसिद्ध गैलरी से कीमती आभूषण चुरा लिए।

राशिदा दाती ने एक्स पर एक पोस्ट साझा कर बताया कि आज सुबह लूव्र संग्रहालय के खुलने के समय डकैती का मामला सामने आया। चोरी की खबर के बाद जारी वीडियो फुटेज में संग्रहालय से बाहर निकलने के लिए आगंतुकों की लंबी कतारें दिखाई दीं, जबकि अन्य वीडियो में संग्रहालय के बाहर सुरक्षाकर्मियों की तैनाती नजर आई।

एएफपी न्यूज एजेंसी ने एक अधिकारी के हवाले से सूचना दी कि लुटेरे कथित रूप से आभूषणों को लेकर संग्रहालय से फरार हो गए। इस घटना के बाद लूव्र को पूरे दिन के लिए बंद रखा गया। संग्रहालय ने आधिकारिक बयान में कहा कि वह ‘विशेष परिस्थितियों के कारण’ बंद रहेगा, लेकिन डकैती से जुड़ी कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं साझा की।