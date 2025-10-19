Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Panic at Louvre Museum in Paris after robbery robbers fled with jewellery
पेरिस के मशहूर लूव्र म्यूजियम में चोरी, कीमती आभूषण ले गए चोर; बंद हुआ संग्रहालय

पेरिस के मशहूर लूव्र म्यूजियम में चोरी, कीमती आभूषण ले गए चोर; बंद हुआ संग्रहालय

संक्षेप: फ्रांस की संस्कृति मंत्री राशिदा दाती ने कहा कि संग्रहालय में हुई इस चोरी की जांच चल रही है। शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार, चोरों ने सुरक्षा प्रणाली को चकमा देकर संग्रहालय की प्रसिद्ध गैलरी से कीमती आभूषण चुरा लिए। फिलहाल मामले की जांच जारी है।

Sun, 19 Oct 2025 03:55 PMDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, पेरिस
share Share
Follow Us on

फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित मशहूर लूव्र म्यूजियम को रविवार की सुबह अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक, संग्रहालय से बहुमूल्य आभूषणों की चोरी हुई है। फ्रांस की संस्कृति मंत्री राशिदा दाती ने इस घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि संग्रहालय में हुई इस चोरी की जांच चल रही है। शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार, चोरों ने सुरक्षा प्रणाली को चकमा देकर संग्रहालय की प्रसिद्ध गैलरी से कीमती आभूषण चुरा लिए।

राशिदा दाती ने एक्स पर एक पोस्ट साझा कर बताया कि आज सुबह लूव्र संग्रहालय के खुलने के समय डकैती का मामला सामने आया। चोरी की खबर के बाद जारी वीडियो फुटेज में संग्रहालय से बाहर निकलने के लिए आगंतुकों की लंबी कतारें दिखाई दीं, जबकि अन्य वीडियो में संग्रहालय के बाहर सुरक्षाकर्मियों की तैनाती नजर आई।

एएफपी न्यूज एजेंसी ने एक अधिकारी के हवाले से सूचना दी कि लुटेरे कथित रूप से आभूषणों को लेकर संग्रहालय से फरार हो गए। इस घटना के बाद लूव्र को पूरे दिन के लिए बंद रखा गया। संग्रहालय ने आधिकारिक बयान में कहा कि वह ‘विशेष परिस्थितियों के कारण’ बंद रहेगा, लेकिन डकैती से जुड़ी कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं साझा की।

आधिकारिक तौर पर म्यूजी डू लूव्र के नाम से जाना जाने वाले इस संग्रहालय लगभग 5 लाख कलाकृतियां है, जिसमें इतिहास की सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग्स भी शामिल हैं। इनमें लियोनार्डो दा विंची की मोना लिसा, द वेडिंग फीस्ट एट काना और द वर्जिन एंड चाइल्ड विद सेंट ऐनी जैसी अमूल्य कृतियां प्रमुख हैं।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप, लाइव हिंदुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर। पटना से पत्रकारिता की शुरुआत। महुआ न्यूज, जी न्यूज, ईनाडु इंडिया, राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे बड़े संस्थानों में काम किया। करीब 11 साल से डिजिटल मीडिया में कार्यरत। MCU भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई। पटना व‍िश्‍वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क पर सेवा दे रहे हैं। और पढ़ें
International News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।