गाजा से ऑल आउट होगा हमास, सरकार में नहीं होगी भूमिका; UNGA में फिलिस्तीनी राष्ट्रपति

फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने गाजा और हमास को लेकर बड़ा बयान दिया है। गुरुवार को उन्होंने वैश्विक नेताओं से अपील की कि उनके लोग 2023 में इजरायल पर हमास द्वारा किए गए हमले को पूरी तरह अस्वीकार करते हैं। उन्होंने साफ-साफ कहा कि युद्ध समाप्त होने के बाद गाजा में हमास जैसे आतंकी गुटों का कोई प्रशासनिक स्थान नहीं बचेगा, और उन्हें अपनी हथियार फिलिस्तीनी अधिकारियों के हवाले करने होंगे।

संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपनी बात रखते हुए फिलिस्तीनी राष्ट्रपति ने बताया कि गाजा के निवासी इजरायली हमलों के चलते नरसंहार, तबाही, भुखमरी और विस्थापन की कठोर पीड़ा सहन कर रहे हैं। यह बयान ऐसे समय में आया है जब इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू शुक्रवार को न्यूयॉर्क में व्यक्तिगत रूप से संबोधन देने वाले हैं। गाजा में हुई भयावह मौतों और विध्वंस का उल्लेख करते हुए अब्बास ने दोहराया कि फिलिस्तीनी जनता 7 अक्टूबर को हमास की कार्रवाई को 'नकारती' है, क्योंकि यह उनके समुदाय की वास्तविक भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करती।