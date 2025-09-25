Palestinian President In UNGA Hamas will have no role in governing Gaza after war गाजा से ऑल आउट होगा हमास, सरकार में नहीं होगी भूमिका; UNGA में फिलिस्तीनी राष्ट्रपति, International Hindi News - Hindustan
गाजा से ऑल आउट होगा हमास, सरकार में नहीं होगी भूमिका; UNGA में फिलिस्तीनी राष्ट्रपति

संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपनी बात रखते हुए फिलिस्तीनी राष्ट्रपति ने बताया कि गाजा के निवासी इजरायली हमलों के चलते नरसंहार, तबाही, भुखमरी और विस्थापन की कठोर पीड़ा सहन कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने युद्ध के बाद के शासन की योजना भी साझा की।

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, न्यूयॉर्कThu, 25 Sep 2025 08:08 PM
फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने गाजा और हमास को लेकर बड़ा बयान दिया है। गुरुवार को उन्होंने वैश्विक नेताओं से अपील की कि उनके लोग 2023 में इजरायल पर हमास द्वारा किए गए हमले को पूरी तरह अस्वीकार करते हैं। उन्होंने साफ-साफ कहा कि युद्ध समाप्त होने के बाद गाजा में हमास जैसे आतंकी गुटों का कोई प्रशासनिक स्थान नहीं बचेगा, और उन्हें अपनी हथियार फिलिस्तीनी अधिकारियों के हवाले करने होंगे।

संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपनी बात रखते हुए फिलिस्तीनी राष्ट्रपति ने बताया कि गाजा के निवासी इजरायली हमलों के चलते नरसंहार, तबाही, भुखमरी और विस्थापन की कठोर पीड़ा सहन कर रहे हैं। यह बयान ऐसे समय में आया है जब इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू शुक्रवार को न्यूयॉर्क में व्यक्तिगत रूप से संबोधन देने वाले हैं। गाजा में हुई भयावह मौतों और विध्वंस का उल्लेख करते हुए अब्बास ने दोहराया कि फिलिस्तीनी जनता 7 अक्टूबर को हमास की कार्रवाई को 'नकारती' है, क्योंकि यह उनके समुदाय की वास्तविक भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करती।

उन्होंने युद्ध के बाद के शासन की योजना भी साझा की, जिसमें फिलिस्तीनी प्राधिकरण पूर्ण रूप से प्रशासन और सुरक्षा का भार उठाने को तैयार है। उन्होंने आगे जोर दिया कि हमास को शासन व्यवस्था से पूरी तरह हटाया जाएगा और उनके हथियारों का समर्पण अनिवार्य होगा। अब्बास ने चेतावनी भरी आवाज में कहा कि फिलिस्तीन को पूर्ण स्वतंत्रता न मिलने पर सच्चा न्याय हासिल नहीं हो सकेगा। बता दें कि अमेरिकी वीजा न मिलने के कारण महमूद अब्बास संयुक्त राष्ट्र महासभा में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए थे।

