Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Pakistans condition worsens due to Baloch attacks Jaffar Express attacked again after a week
बलूचों के मारे पाकिस्तान की हालत खराब, एक सप्ताह बाद चली जाफर एक्सप्रेस पर फिर हमला

बलूचों के मारे पाकिस्तान की हालत खराब, एक सप्ताह बाद चली जाफर एक्सप्रेस पर फिर हमला

संक्षेप: जाफर एक्सप्रेस को एक सप्ताह पहले ही पुनः चलाया गया था। बलूच विद्रोहियों ने ट्रेन के ट्रैक पर बम लगा दिया था। हालांकि बम धमाका ट्रेन गुजरने के बाद हुआ। ऐसे में ट्रेन  बाल-बाल बच गई।

Mon, 17 Nov 2025 01:36 PMAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बलूच विद्रोहियों ने पाकिस्तान सरकार की नाक में दम कर रखा है। बलूच अकसर बलूचिस्तान से होकर गुजरने वाली ट्रेनों को निशाना बनाते हैं। बलूच विद्रोहियों ने नसीराबाद जिले में जाफर एक्सप्रेस पर एक बार फिर बड़ा हमला करने की कोशिश की। जानकारी के मुताबिक ट्रेन के ट्रैक पर ही विस्फोटक लगा दिया गया था। हालांकि धमाका ट्रेन गुजरने के बाद हुआ। पाकिस्तान के अधिकारियों के मुताबिक शहीद अब्दुल बुल्लो इलाके में रेलवे ट्रैक पर बम लगाया गया था। यह ट्रेन क्वेटा से पेशावर जा रही थी। हमले में कोई भी यात्री या कर्मचारी घायल नहीं हुआ है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पाकिस्तान रेलवे ने बलूचिस्तान में सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर क्वेटा और पेशावर के बीच जाफर एक्सप्रेस की सेवाओं को रविवार से चार दिनों के लिए निलंबित कर दिया था। कुछ महीने पहले इस ट्रेन पर हुए हमले में 26 लोग मारे गए थे। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि 9 से 12 नवंबर तक इस रेलगाड़ी की सेवा निलंबत करने का अस्थायी फैसला सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों की सलाह पर एहतियातन लिया गया था ताकि यात्रियों, रेलवे कर्मचारियों, नागरिकों और महत्वपूर्ण रेल संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

हाल के महीनों में जाफर एक्सप्रेस को विद्रोहियों और उग्रवादियों द्वारा बार-बार निशाना बनाया गया है।मार्च में, प्रतिबंधित बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (बीएलए) ने 380 यात्रियों से भरी जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया था। यह गतिरोध दो दिनों तक बना रहा और सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में 26 यात्रियों की जान चली गई थी और 33 अन्य विद्रोही मारे गए थे। अक्टूबर महीने में ट्रैक पर धमाका होने की वजह से ट्रेन पटरी पर से उतर गई थी और बड़ी संख्या में यात्री घायल हो गए थे।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha
अंकित ओझा पिछले 8 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अंकित ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से स्नातक के बाद IIMC नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है। इसके बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की है। राजनीति, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर कार्य करने का उनके पास अनुभव है। इसके अलावा बिजनेस और अन्य क्षेत्रों की भी समझ रखते हैं। हिंदी, अंग्रेजी के साथ ही पंजाबी और उर्दू का भी ज्ञान है। डिजिटल के साथ ही रेडियो और टीवी के लिए भी काम कर चुके हैं। और पढ़ें
Pakistan News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।