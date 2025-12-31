शहबाज सरकार की नींद उड़ाने की तैयारी में व्यापारी, 16 जनवरी को शटडाउन की धमकी; जानें क्यों
पाकिस्तान में छोटे व्यापारियों और दुकानदारों का गुस्सा एक बार फिर सड़कों पर उतर आया है। सरकार द्वारा पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीनों की स्थापना को अनिवार्य बनाने के फैसले के खिलाफ व्यापारी संगठनों ने कड़ा विरोध जताया है। उनका कहना है कि यह कदम छोटे कारोबारियों पर अतिरिक्त बोझ डालेगा और कर अधिकारियों को उत्पीड़न व रिश्वतखोरी के नए अवसर प्रदान करेगा। इस्लामाबाद में आयोजित एक बड़ी रैली में व्यापारियों ने 16 जनवरी को राष्ट्रव्यापी बंद हड़ताल की धमकी दी है और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।
डॉन अखबार के अनुसार, यह चेतावनी इस्लामाबाद में आयोजित एक विरोध रैली के दौरान दी गई, जहां व्यापारियों ने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू (एफबीआर) के निर्देश के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए आबपारा चौक से रेड जोन की ओर मार्च करने की कोशिश की। हालांकि, भारी पुलिस बल की तैनाती के कारण सेरेना होटल के पास जुलूस रोक दिया गया, जिससे प्रदर्शनकारी वहीं धरना देने पर मजबूर हो गए। गौरतलब है कि यह विरोध प्रदर्शन वास्तव में ऑल पाकिस्तान अंजुमन-ए-ताजिरान द्वारा आयोजित किया गया था। ट्रेडर्स एक्शन कमेटी के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ और इसमें इस्लामाबाद तथा रावलपिंडी के दुकानदारों और बाजार प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। विभिन्न व्यापारी संगठनों के नेताओं ने सभा को संबोधित करते हुए सरकार पर बड़े पैमाने के भ्रष्टाचार से निपटने की बजाय छोटे व्यवसायों को निशाना बनाने का आरोप लगाया।
इस्लामाबाद में ट्रेडर्स एक्शन कमेटी के अध्यक्ष अजमल बलोच ने भीड़ को संबोधित करते हुए पीओएस मशीनों की अनिवार्य स्थापना को एक 'काला कानून' करार दिया, जिसे कर प्रणाली में सुधार करने की बजाय व्यापारियों को डराने-धमकाने के लिए बनाया गया है। उन्होंने दावा किया कि दस्तावेजीकरण के नाम पर व्यापारियों को कर अधिकारियों से अधिक उत्पीड़न और रिश्वत की मांगों का सामना करना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आकलन का हवाला देते हुए बलोच ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान में भ्रष्टाचार से सालाना राजस्व को लगभग 53 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपये का नुकसान होता है, जिसमें एफबीआर की बड़ी हिस्सेदारी है। उन्होंने विभाग पर बड़े पैमाने के भ्रष्टाचार को नजरअंदाज करते हुए चुनिंदा रूप से छोटे दुकानदारों को निशाना बनाने का इल्जाम लगाया। उन्होंने यह भी कहा कि एफबीआर के कई अधिकारियों के पास उनकी ज्ञात आय स्रोतों से कहीं अधिक संपत्ति है और उनके परिवार विदेश में शिक्षा तथा विलासितापूर्ण जीवनशैली का आनंद लेते हैं।
विरोध प्रदर्शन के नेताओं ने सीमा शुल्क संचालन में कथित अनियमितताओं को भी उजागर किया। उनका दावा था कि कानूनी रूप से आयातित माल की खेपें जब्त कर ली गईं और उन्हें आंशिक रूप से वापस किया गया, जबकि बाकी हिस्सा कथित तौर पर गायब हो गया। आगे कड़ी कार्रवाई की चेतावनी देते हुए व्यापारियों ने घोषणा की कि अगर सरकार जबरन पीओएस मशीनें लगाने या दुकानों को सील करने की कोशिश करती है, तो वे इस्लामाबाद की एक प्रमुख सड़क को ब्लॉक कर देंगे और 16 जनवरी को जीरो प्वाइंट पर धरना देंगे। उन्होंने यह भी धमकी दी कि अगर उनकी मांगों को अनसुना किया गया तो पूरे देश में बंद हड़ताल की जाएगी।
