पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में समय से पहले फटा बम और उड़ गया आतंकी, जानें कौन था?

संक्षेप: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में मंगलवार को एक संदिग्ध आत्मघाती हमलावर उस समय मारा गया जब उसके शरीर पर बंधे विस्फोटक तय समय से पहले ही फट गए। पुलिस के मुताबिक, इससे एक बड़ा आतंकी हमला टल गया।

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में मंगलवार को एक संदिग्ध आत्मघाती हमलावर उस समय मारा गया जब उसके शरीर पर बंधे विस्फोटक तय समय से पहले ही फट गए। पुलिस के मुताबिक, इससे एक बड़ा आतंकी हमला टल गया। यह धमाका बन्नू जिले के सुरानी क्षेत्र में दोआ घोड़ा पुल के पास हुआ। पुलिस ने बताया कि बाइक सवार हमलावर अपने तयशुदा जगह तक पहुंचने से पहले ही विस्फोट का शिकार हो गया, जिसकी वजह से कोई जनहानि या संपत्ति का नुकसान नहीं हुआ।

मारे गए हमलावर की पहचान जियाद उर्फ हमजा के रूप में हुई है। जांचकर्ता उसे बन्नू में पुलिसकर्मियों और आतंकवाद निरोधक विभाग (सीटीडी) के जवानों की कई हत्याओं का मास्टरमाइंड बता रहे हैं। पुलिस के अनुसार, वह आईईडी (इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस) बनाने का एक्सपर्ट था। उसका एक साथी घायल होने के बावजूद मौके से फरार होने में सफल रहा। फरार आरोपी की तलाश के लिए चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन में घटनास्थल से एक पिस्तौल, गोला-बारूद और बम बनाने का सामान बरामद हुआ है।