अमेरिकी नाकेबंदी के बीच होर्मुज से बाहर निकला पाकिस्तानी जहाज, क्या लदा था?
जहाजों की आवाजाही पर नजर रखने वाले डेटा के मुताबिक, 'शालिमार' जहाज गुरुवार देर रात ईरान के लारक द्वीप के ठीक दक्षिण से गुजरते हुए ओमान की खाड़ी में निकल गया।
पाकिस्तान का झंडा लगा एक टैंकर, जो इस हफ्ते के आखिर में फारसी खाड़ी में दाखिल हुआ था, अमेरिका की नाकेबंदी शुरू होने के बाद से कच्चे तेल का माल लेकर होर्मुज स्ट्रेट से बाहर निकलने वाला पहला जहाज बन गया था। इससे यह साफ होता है कि इस अहम रास्ते से जहाजों की आवाजाही कितनी सीमित हो गई है। हालांकि, शुक्रवार को ईरान ने होर्मुज खोलने का ऐलान करके दुनियाभर को बड़ी राहत दी।
जहाजों की आवाजाही पर नजर रखने वाले डेटा के मुताबिक, 'शालिमार' जहाज गुरुवार देर रात ईरान के लारक द्वीप के ठीक दक्षिण से गुजरते हुए ओमान की खाड़ी में निकल गया। इस जहाज पर संयुक्त अरब अमीरात के दास द्वीप से लादा गया करीब 4,50,000 बैरल कच्चा तेल लदा था। यह अफ्रामैक्स टैंकर, जो सिर्फ़ आधा भरा हुआ था, कराची को अपनी मंजिल बता रहा है।
अमेरिका की हालिया कार्रवाई से पहले, ईरान का अपना बेड़ा लगातार तेल की ढुलाई कर रहा था। मार्च में उसने रोजाना लगभग 1.7 मिलियन बैरल कच्चे तेल का निर्यात किया था। अब यह प्रवाह लगभग पूरी तरह से रुक गया है, क्योंकि दोनों पक्ष बातचीत के एक नए दौर पर विचार कर रहे हैं। शालमार ने सबसे पहले रविवार को होर्मुज पार करके फारसी खाड़ी में प्रवेश करने की कोशिश की थी, लेकिन ईरान और अमेरिका के बीच शांति वार्ता टूट जाने के कारण उसे वापस लौटना पड़ा। कुछ घंटों बाद उसने यह रास्ता पार कर लिया और यूएई के दास द्वीप की ओर रवाना हो गया।
जब से अमेरिका ने अपनी नाकेबंदी शुरू की है, तब से कुछ ही जहाजों ने फारसी खाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश की है, लेकिन वे होर्मुज के रास्ते वापस लौट आए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने गुरुवार को बताया कि तीन दिनों में चौदह जहाज वापस लौट गए हैं। नौसेना यूनिट द्वारा गुरुवार को शेयर किए गए एक ऑनलाइन वीडियो में दिखाए गए नक्शे के अनुसार, यह नाकेबंदी रस अल हद्द के पास ओमान के समुद्री तट से लेकर उत्तर-पूर्व में ईरान-पाकिस्तान सीमा तक फैली हुई है।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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