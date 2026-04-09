नोबेल ना हुआ चिप्स का पैकेट हो गया, अब पाकिस्तान को भी चाहिए शांति पुरस्कार; किसने कर दी मांग?

इससे पहले ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान को अब क्षेत्र में और वैश्विक स्तर पर एक भरोसेमंद मध्यस्थ के रूप में मान्यता मिल रही है। उन्होंने कहा कि अरब देशों और ईरान और अमेरिका ने भी पाकिस्तान में भरोसा दिखाया।

ईरान और अमेरिका के बीच हुई हालिया जंग को रुकवाने का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे पाकिस्तान की तरफ से अब एक ऐसी मांग आई है, जिसे सुनकर आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। सीजफायर होने के अगले दिन ही भले ही इसके टूटने का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन पाकिस्तान में इस सीजफायर के लिए नोबेल शांति पुरस्कार की मांग उठी है। यह मांग पाकिस्तान की मीडिया और वहां की कुछ संस्थाओं ने उठाई है, जिसका मजाक बनना तय माना जा रहा है।

बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर की घोषणा की थी। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान ने 10 बिंदुओं का प्रस्ताव दिया है, जो बातचीत के लिए एक मजबूत आधार बन सकता है और उम्मीद जताई कि दो हफ्तों के भीतर कोई अंतिम समझौता हो सकता है। अब कराची चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और पाकिस्तानी मीडिया के अलग-अलग वर्टिकल ने बुधवार को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को नोबेल शांति पुरस्कार देने की बात कही है।

किसने मांगा नोबेल? हुआ कुछ यूं कि इस ऐलान में ट्रंप ने शहबाज शरीफ और मुनीर का भी नाम ले लिया। फिर क्या था पाकिस्तानी मीडिया उछलने लगी। पाकिस्तानी मीडिया ने बीते कई दिनों से यह मुद्दा उठाया है कि इस युद्धविराम में पाकिस्तान की मध्यस्थता अहम रही है और इसके लिए शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए।

‘द नेशन’ में प्रकाशित एक लेख में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद अहमद नदीम कादरी ने लिखा कि पाकिस्तान ने संभावित बड़े युद्ध को रोका, अमेरिका और ईरान के बीच भरोसेमंद मध्यस्थ की भूमिका निभाई, वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और बाजारों को स्थिर करने में मदद की और सैन्य कार्रवाई के बजाय कूटनीति को बढ़ावा दिया। उन्होंने कहा कि ये सभी पहलू नोबेल शांति पुरस्कार की मूल भावना के अनुरूप हैं। वहीं कराची चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, KCCI ने भी बयान जारी कर कहा कि यह सीजफायर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के प्रयासों से संभव हुआ।

पाकिस्तान के बस की बात ही नहीं पाकिस्तान भले ही सीजफायर का दावा कर रहा हो, लेकिन यह साफ है कि इसके पीछे बड़ा झोल है। रिपोर्ट्स में इस बात की पुष्टि हुई है कि पाकिस्तान यह सब कुछ अमेरिका के इशारों पर कर रहा है और शहबाज और मुनीर अमेरिका की कठपुतली मात्र हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का ‘ड्राफ्ट वाला ट्वीट’ भी वायरल हो रहा है, जिसे कथित तौर पर अमेरिका से भेजा गया था। ऐसे में पाक की क्रेडिबिटी पर सवाल उठने तय हैं।