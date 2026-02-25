Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

पाकिस्तान में गजब का ही खेल, नकली डिग्री लेकर जज सुना रहा था फैसले; क्या हुआ ऐक्शन

Feb 25, 2026 06:56 pm ISTDeepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, इस्लामाबाद
share Share
Follow Us on

पाकिस्तान में एक गजब का मामला सामने आया है। यहां पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक जज नकली डिग्री के दम पर फैसले सुना रहा था। आईएचसी ने इस बारे में 116 पन्नों का फैसला सुनाया।

पाकिस्तान में गजब का ही खेल, नकली डिग्री लेकर जज सुना रहा था फैसले; क्या हुआ ऐक्शन

पाकिस्तान में एक गजब का मामला सामने आया है। यहां पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक जज नकली डिग्री के दम पर फैसले सुना रहा था। आईएचसी ने इस बारे में 116 पन्नों का फैसला सुनाया। कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को उनके पद से हटा दिया गया। कोर्ट ने साफ कहा कि तारिक की कानून की डिग्री शुरू से ही अमान्य थी। इस तरह उनकी जज के रूप में नियुक्ति भी कानूनी तौर पर गलत थी।

पूरी तरह से फर्जी
डॉन अखबार ने इस बारे में रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार से तारिक के असली रिकॉर्ड मिले। इन रिकॉर्ड्स से पता चला कि उनके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स पूरी तरह से फर्जी थे। कोर्ट के मुताबिक साल 1988 में जहांगीरी ने फेक नामांकन नंबर से एग्जाम दिया था। तब वह नकल करते हुए पकड़े गए थे। इसके बाद जहांगीरी के खिलाफ कड़ा ऐक्शन लिया गया था और उन्हें तीन साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था। हालांकि तब उन्होंने यह सजा स्वीकार नहीं की थी और धोखाधड़ी का रास्ता पकड़ लिया। अगले साल जहांगीरी ने फिर से एग्जाम दिया और दूसरे छात्र को अलॉट किया गया एनरोलमेंट नंबर इस्तेमाल किया।

कभी एडमिशन ही नहीं लिया
सरकारी इस्लामिया लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल ने कोर्ट में जानकारी दी कि जहांगीरी ने कभी उनके संस्थान में एडमिशन ही नहीं लिया था। कोर्ट के मुताबिक जहांगीरी को अपने असली डॉक्यूमेंट्स और लिखित जवाब देने के लिए कहा गया। लेकिन वह ऐसा करने में नाकाम रहे। जहांगीरी ने कोर्ट में फुल बेंच की मांग की। साथ ही चीफ जस्टिस को मामले से अलग करने की भी अपील की।

ये भी पढ़ें:इंडिगो के विमान में यात्री सवार, पांच घंटे तक कराया इंतजार; पैसेंजर्स का हंगामा
ये भी पढ़ें:कौन हैं BSNL अफसर विवेक बंजल, प्रयागराज दौरे पर अंडरवियर के इंतजाम पर बवाल

इतना ही नहीं, उन्होंने सुनवाई टालने की भी कोशिश की। कोर्ट ने जहांगीरी के इन प्रयासों को केस में देर करने की रणनीति बताया। कोर्ट ने कहाकि जब याचिकाकर्ता सबूत दे चुका है तो जज को अपनी असली डिग्री साबित करनी चाहिए। उनके ऐसा न करने पर कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला सुना दिया।

Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra
दीपक मिश्र मीडिया इंडस्ट्री में करीब 17 साल का अनुभव रखते हैं। खेल, सिनेमा और राजनीति पर प्रमुखता से काम किया है। खासतौर पर खेल की खबरों से जुनून की हद तक मोहब्बत है। 2011 में क्रिकेट वर्ल्ड कप और 2014 में फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप प्रमुखता से कवर कर चुके हैं। फोटोग्राफी और मोबाइल वीडियो स्टोरी के साथ-साथ पॉडकास्ट में विशेष रुचि रखते हैं। दैनिक जागरण-आई नेक्स्ट के साथ काम करते हुए कई वीडियो स्टोरीज पर काम किया। इसी दौरान आईपीएल पर पॉडकास्ट के साथ एक अन्य पॉडकास्ट ‘शहर का किस्सा’ भी कर चुके हैं। पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से मास्टर ऑफ मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई के बाद आज अखबार के साथ पत्रकारिता की शुरुआत हुई। इसके बाद दैनिक जागरण-आई नेक्स्ट और पत्रिका अखबार में काम किया है। आई नेक्स्ट की डिजिटल विंग में काम करते हुए कई नए और रोचक प्रयोग किए। लाइव हिन्दुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Pakistan Pakistan News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।