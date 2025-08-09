पति ने एयर होस्टेस से बलात्कार की दी थी धमकी, अब पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर करने लगी बचाव

इफ्तिखार ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाएगा। इस घटना के बाद इफ्तिखार को मार्च 2024 में इंग्लैंड में उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही, उनकी कंपनी स्टाफिंग मैच 22.8 मिलियन डॉलर के कर्ज के साथ दिवालिया घोषित हो गई।

वर्जिन अटलांटिक फ्लाइट अटेंडेंट को धमकाने के लिए सजा पाने वाले एग्जीक्यूटिव सलमान इफ्तिखार की पत्नी ने अपने पति का बचाव किया है। पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर अबीर रिजवी ने इस मामले को मानसिक स्वास्थ्य से जोड़ा है। दरअसल, लंदन से लाहौर जा रहे विमान में साल 2023 में इफ्तिखार ने नशे की हालत में गलत बर्ताव किया था। उस पर फ्लाइट अटेंडेंट एंजी वाल्श को रेप की धमकी देने के आरोप लगे। उसने नस्लीय टिप्पणियां कीं और वाल्श से कहा कि उनके होटल को उड़ा दिया जाएगा। इस घटना के बाद इफ्तिखार को मार्च 2024 में इंग्लैंड में उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया।

सलमान इफ्तिखार की पत्नी अबीर रिजवी पाकिस्तान की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। उन्होंने अपने पति का बचाव करते हुए इंस्टाग्राम पर लिखा कि मानसिक स्वास्थ्य कोई मजाक नहीं होता है। लोगों को यह बात समझने की कोशिश करनी चाहिए। रिजवी ने कहा, 'हर कहानी के पीछे वह दर्द होता है जो दिखाई नहीं देता।' इफ्तिखार को 15 महीने की जेल की सजा सुनाई गई। उन्होंने धमकी देने और नस्लीय उत्पीड़न के आरोप स्वीकार किए, लेकिन पुरुष फ्लाइट अटेंडेंट के साथ शारीरिक संघर्ष के आरोप से इनकार किया।