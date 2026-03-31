एक रोटी के बदले कश्मीरी महिलाओं का शोषण… PoK में पाकिस्तान की काली करतूतों का कबूलनामा

पाकिस्तानी मौलाना ने पाकिस्तान का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। इससे पहले मानवाधिकार समूहों ने PoK में यौन हिंसा और स्थानीय लोगों के साथ दुर्व्यवहार के मामलों का जिक्र कर चिंता जताई है।

पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में महिलाओं के शोषण को लेकर हाल ही में पाकिस्तान के एक मौलाना ने ही बड़ा कबूलनामा किया है। पाकिस्तान के देवबंदी मौलाना मुफ्ती सईद खान ने बताया है कि किस तरह PoK में नागरिकों की स्थिति बदतर होती जा रही है। मौलाना ने कबूला है कि यहां सक्रिय ‘मुजाहिदीन’, महिला शरणार्थियों का सालों से शोषण कर रहे हैं।

बता दें कि मुफ्ती सईद खान को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का करीबी माना जाता है। उन्होंने हाल ही में यह बातें ‘कश्मीर एंड आवर हाइपोक्रेसी’ नाम के एक लेक्चर में यह बातें कही हैं। मौलाना ने बताया कि कश्मीरी मुस्लिम महिलाएं और लड़कियां, जो शरणार्थी कैंपों में रह रही थीं, उन्हें खाने जैसी बुनियादी जरूरतों के बदले यौन शोषण के लिए मजबूर किया जाता था। उन्होंने कहा कि कई मामलों में महिलाओं को सिर्फ एक रोटी के बदले अपने शरीर का सौदा करने के लिए मजबूर किया गया।

सालों से शोषण कर रहा पाक बता दें कि इन आतंकियों पर स्थानीय लोगों, खासकर महिलाओं के शोषण के आरोप लंबे समय से लगते रहे हैं। अब मौलाना के इस बयान को पाकिस्तान का कबूलनामा माना जा रहा है। न्यूज 18 ने अपनी एक रिपोर्ट में खुफिया सूत्रों के हवाले से बताया कि मौलाना का बयान उन दस्तावेजों से मेल खाता है, जिन्हें भारत पहले भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर साझा कर चुका है। वहीं कई मानवाधिकार समूह भी इसे लेकर चिंता जाहिर कर चुके हैं।

सड़कों पर उतरे थे लोग बीते साल PoK में दशकों में सबसे बड़े विरोध प्रदर्शन भी हुए थे। पाकिस्तान के दमन और शोषण के खिलाफ मुजफ़्फ़राबाद, मीरपुर, कोटली, रावलकोट और नीलम घाटी में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। पाकिस्तान ने प्रदर्शनों को दबाने के लिए एक बार फिर फायरिंग का सहारा लिया और पाकिस्तानी बलों की फायरिंग में कई लोगों की मौत हो गई।