अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की साजिश रचने वाले पाकिस्तानी नागरिक आसिफ मर्चेंट को 27 साल 6 महीने जेल की सजा मिली है। ईरान की IRGC के इशारे पर रची गई इस साजिश में जो बाइडन और निक्की हेली भी संभावित निशाने पर थे। जानें पूरा मामला।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की साजिश रचने के मामले में एक पाकिस्तानी नागरिक को 27 साल से ज्यादा की जेल की सजा सुनाई गई है। आरोपी की पहचान 48 वर्षीय आसिफ मर्चेंट के रूप में हुई है। अमेरिकी न्याय विभाग (DOJ) के मुताबिक, वह ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के इशारे पर ट्रंप और दूसरे अमेरिकी नेताओं की हत्या की योजना बना रहा था।

न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में अमेरिकी जिला न्यायाधीश एरिक आर. कोमिटी ने 17 नवंबर को मर्चेंट को 330 महीने यानी 27 साल और छह महीने जेल की सजा सुनाई। मार्च 2026 में अदालत ने उसे अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से परे आतंकवादी गतिविधि को अंजाम देने की कोशिश और सुपारी देकर हत्या कराने की साजिश से जुड़े मामलों में दोषी ठहराया था।

अमेरिकी न्याय विभाग के अनुसार, मर्चेंट IRGC का प्रशिक्षित ऑपरेटिव था। वह अमेरिकी जमीन पर राजनीतिक हत्याओं की साजिश को अंजाम देने के लिए वहां पहुंचा था। उसकी योजना में ट्रंप मुख्य निशाने पर थे। इसके अलावा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन और संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की पूर्व राजदूत निक्की हेली भी संभावित निशाने पर थे। इस साजिश के पीछे ईरान के पूर्व सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लेने की मंशा बताई गई है। सुलेमानी जनवरी 2020 में अमेरिकी ड्रोन हमले में मारा गया था।

ईरान में हुई भर्ती, 15 बार हैंडलर से मिला अमेरिकी न्याय विभाग के मुताबिक, मर्चेंट ने सुनवाई के दौरान खुद स्वीकार किया था कि वह स्वेच्छा से IRGC में शामिल हुआ और उसे खुफिया गतिविधियों के लिए प्रशिक्षित किया गया। करीब 2022 में उसे ईरान की ओर से भर्ती किया गया था। इसके बाद वह धार्मिक यात्राओं के लिए ईरान गया, जहां उसकी मुलाकात उसके कथित ईरानी हैंडलर यूसुफ मेरहारदाद से कराई गई।

2023 से अगले 18 महीनों के दौरान मर्चेंट ने तेहरान में अपने हैंडलर से करीब 15 बार मुलाकात की। इस दौरान उसे काउंटर इंटेलिजेंस यानी खुफिया गतिविधियों से बचने और उन्हें अंजाम देने से जुड़ा प्रशिक्षण दिया गया। इसके बाद उसे हत्या की साजिश को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका जाने का निर्देश मिला। हैंडलर ने उसे राजनीतिक रैली के दौरान हत्या को अंजाम देने के लिए अपराधियों या संगठित अपराध गिरोहों से जुड़े लोगों की भर्ती करने को कहा था।

अमेरिका पहुंचकर सुपारी किलर्स की तलाश शुरू की अमेरिकी न्याय विभाग के अनुसार, मर्चेंट अप्रैल 2024 में ईरान में एक सप्ताह बिताने के तुरंत बाद अमेरिका पहुंचा। वहां उसने अपनी योजना को आगे बढ़ाने के लिए एक परिचित से संपर्क किया। हालांकि, उस व्यक्ति ने इसकी जानकारी FBI को दे दी और जांच एजेंसी का मुखबिर बन गया।

इसके बाद मर्चेंट ने एक गुप्त रूप से रिकॉर्ड की गई मुलाकात में मुखबिर को अपनी योजना के कुछ हिस्सों के बारे में बताया। इसमें एक राजनीतिक रैली के दौरान किसी नेता की हत्या की रूपरेखा भी शामिल थी।

मर्चेंट ने कुछ ऐसे लोगों से भी संपर्क किया, जिन्हें वह सुपारी किलर समझ रहा था। हालांकि, वे वास्तव में FBI के अंडरकवर एजेंट थे। उसने उनसे तीन बार मुलाकात की और बताया कि विदेश में बैठे कुछ लोगों के साथ मिलकर वह एक राजनेता की हत्या कराना चाहता है।

सरकारी वकीलों के मुताबिक, मर्चेंट ने इस काम के लिए शुरुआती भुगतान के तौर पर 5,000 डॉलर भी दिए थे। यह रकम उसने विदेश में रहने वाले अपने रिश्तेदारों की मदद से जुटाई थी।

लैपटॉप और फोन से ट्रंप को निशाना बनाने के सबूत मिले जांच के दौरान मर्चेंट के लैपटॉप, मोबाइल फोन और सोशल मीडिया अकाउंट से कई अहम जानकारियां मिलीं। अमेरिकी न्याय विभाग के मुताबिक, इनसे पता चला कि वह 2024 के राष्ट्रपति चुनाव और ट्रंप की गतिविधियों पर नजर रख रहा था।

जांचकर्ताओं को उसके इंटरनेट सर्च रिकॉर्ड में चुनावी रैलियों से जुड़ी जानकारियां मिलीं। उसने गूगल मैप्स पर न्यू जर्सी में ट्रंप की एक रैली की लोकेशन भी तलाश की थी। उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर कासिम सुलेमानी की तारीफ करने वाली और ट्रंप व अमेरिका को निशाना बनाने वाली पोस्ट भी मिलीं।

अभियोजन पक्ष की शुरुआती शिकायत के मुताबिक, 1 मई से 10 मई 2024 के बीच मर्चेंट ने ‘रिपब्लिकन पार्टी इलेक्शन कैंपेन’ और ‘ट्रंप अपकमिंग इवेंट्स’ जैसे शब्दों को एक दर्जन से ज्यादा बार सर्च किया था।

उसके फोन से कुछ तस्वीरें और स्क्रीनशॉट भी बरामद हुए। इनमें सोशल मीडिया पोस्ट के स्क्रीनशॉट शामिल थे, जिनमें ट्रंप को अपनी कब्र खोदते हुए दिखाया गया था। एक कंप्यूटर से तैयार तस्वीर में एक हाथ ट्रंप का कटा हुआ सिर पकड़े हुए नजर आ रहा था। अमेरिकी न्याय विभाग के मुताबिक, मर्चेंट को उस समय गिरफ्तार किया गया, जब वह अमेरिका छोड़ने की तैयारी कर रहा था।

परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी का किया दावा मर्चेंट ने अदालत में अपनी गवाही के दौरान कहा कि उसने यह सब ईरान में अपने परिवार की सुरक्षा के लिए किया था। उसके मुताबिक, ईरानी हैंडलर ने उसे बताया था कि उसे उसके रिश्तेदारों की पहचान और उनके ठिकानों की जानकारी है। अभियोजन पक्ष की शुरुआती शिकायत के अनुसार, मर्चेंट को 12 जुलाई 2024 को गिरफ्तार किया गया था। उस समय वह देश से बाहर जाने के लिए विमान में सवार होने की कोशिश कर रहा था।

गौरतलब है कि इसके अगले ही दिन पेंसिल्वेनिया के बटलर में एक चुनावी रैली के दौरान ट्रंप पर अलग से हत्या की कोशिश हुई थी। इस हमले की जानकारी मिलने के बाद मर्चेंट ने कानून प्रवर्तन अधिकारियों से कहा था कि यह वही काम था, जिसे करने के लिए उसे अमेरिका भेजा गया था।

सरकारी वकील चाहते थे उम्रकैद, जज ने नहीं मानी मांग मर्चेंट के वकील एवी मोस्कोविट्ज ने अदालत से 30 साल से कम की सजा देने की अपील की थी। उन्होंने अपने मुवक्किल की तुलना फिल्म ‘पिंक पैंथर’ के फ्रांसीसी जासूस इंस्पेक्टर क्लूजो से करते हुए दलील दी कि हत्या की योजना इतनी खराब तरीके से बनाई गई थी कि उसके सफल होने की कोई संभावना नहीं थी। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि यह योजना वास्तव में हत्या को अंजाम देने के इरादे से नहीं बनाई गई थी।

आतंकवाद से जुड़े आरोप में अधिकतम उम्रकैद की सजा का प्रावधान था। अभियोजन पक्ष ने मर्चेंट के लिए उम्रकैद के साथ अतिरिक्त 10 साल की सजा की मांग की थी। हालांकि, न्यायाधीश एरिक कोमिटी ने इस मांग को जरूरत से ज्यादा सख्त बताया। उन्होंने अपराध की गंभीरता पर जोर देते हुए कहा कि किसी अमेरिकी राष्ट्रपति या वरिष्ठ सरकारी अधिकारी की लक्षित हत्या की योजना बेहद गंभीर मामला है।

जज ने मर्चेंट को दूसरे कथित आतंकवादियों से अलग बताते हुए कहा कि उसने अधिकारियों के साथ सहयोग किया था और मुकदमे के दौरान उसका व्यवहार भी अच्छा रहा। फैसला सुनाए जाने के समय मर्चेंट ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसके वकील ने सजा की अवधि पर निराशा जताई, लेकिन सरकार की ओर से मांगी गई उम्रकैद की सजा नहीं दिए जाने के फैसले का स्वागत किया।