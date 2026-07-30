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'हमास स्टाइल' में लड़की की लाश को बोनट से बांधा फिर घुमाया; बलूचिस्तान में आतंकवादी बनी पाकिस्तानी सेना

By Devendra Kasyap
लाइव हिन्दुस्तान
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बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों की एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, पाकिस्तानी सेना के जवानों ने प्रांत में एक युवती को गोली मार दी और फिर उसके शव को हमास स्टाइल में बख्तरबंद गाड़ी के आगे रखकर सड़कों पर घुमाया।

बलूचिस्तान प्रांत में पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों की एक और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे वीडियो देख किसी का भी खून खौल उठेगा। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो के अनुसार, पाकिस्तानी सेना के जवानों ने बलूचिस्तान में एक मासूम युवती को गोली मार दी। इसके बाद उन्होंने उसके शव को एक बख्तरबंद गाड़ी के आगे बांधकर हमास स्टाइल में सड़कों पर घुमाया। यह घटना बलूचिस्तान में स्वतंत्रता की घोषणा किए जाने के महज कुछ सप्ताह बाद हुई है।

बता दें कि प्रांत में लंबे समय से चल रहे विद्रोह और सेना के ऑपरेशनों के बीच इस तरह की घटनाएं अब आम होती जा रही हैं। पाकिस्तानी सेना पर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में वर्षों से नागरिकों पर जुल्म ढाने के आरोप लगते रहे हैं। मानवाधिकार संगठनों और स्थानीय कार्यकर्ताओं का कहना है कि सेना अक्सर निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाती है और फिर उनके शवों का अपमानजनक प्रदर्शन करती है।

वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे युवती के शव को गाड़ी से बांधकर सड़कों पर घुमाया जा रहा है। वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई है। कई यूजर्स ने इसे पाकिस्तानी सेना की बर्बरता का ताजा सबूत बताया है। दूसरी ओर बलूचों का आरोप है कि पाकिस्तानी सेना इस तरह की घटनाओं से आतंक फैलाने और स्थानीय आबादी को डराने की कोशिश कर रही है।

5 जुलाई से जारी है अभियान

गौरतलब है कि पाकिस्तान सरकार ने 5 जुलाई को बलूचिस्तान और अन्य क्षेत्रों में नया आतंकवाद विरोधी अभियान शुरू किया था। इस अभियान की शुरुआत के बाद से अब तक बलूचिस्तान प्रांत में कम से कम 88 लोगों की मौत हो चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इनमें से कई निर्दोष नागरिक शामिल हैं। सेना का दावा है कि ये कार्रवाइयां आतंकवादियों के खिलाफ हैं, लेकिन बलूच नेता और मानवाधिकार कार्यकर्ता इसे नागरिकों पर अत्याचार बताते हैं।

आजादी की मांग कर रहे बलूचिस्तानी

दूसरी ओर बलूचिस्तान में स्वतंत्रता की मांग लंबे समय से चली आ रही है। प्रांत के संसाधनों पर नियंत्रण और राजनीतिक अधिकारों को लेकर स्थानीय आबादी में गहरा असंतोष है। सेना के लगातार ऑपरेशनों ने इस असंतोष को और बढ़ा दिया है। हाल की घटनाओं ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी चिंता बढ़ाई है।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

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