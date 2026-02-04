Hindustan Hindi News
पाकिस्तानी सेना में दम नहीं, खुद उनके रक्षा मंत्री ने माना; भारत से कैसे लड़ेगा आतंक का आका?

संक्षेप:

Feb 04, 2026 11:56 am ISTHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रांत बलूचिस्तान में अलगाववादी हिंसा के ताजा और भीषण दौर के बीच रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक बड़ा बयान दिया है। नेशनल असेंबली को संबोधित करते हुए आसिफ ने स्वीकार किया कि पाकिस्तानी सुरक्षा बल विद्रोहियों के सामने असहाय महसूस कर रहे हैं। यह स्वीकारोक्ति उन घातक हमलों के बाद आई है जिसमें विद्रोहियों ने प्रांत के 12 अलग-अलग स्थानों पर एक साथ हमला बोलकर सुरक्षा व्यवस्था की कमर तोड़ दी थी।

बीते सप्ताह प्रतिबंधित बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) ने 'ऑपरेशन हेरोफ 2.0' के तहत क्वेटा, ग्वादर, मस्तुंग और नुश्की सहित कई जिलों में भीषण हमले किए। इन हमलों में कम से कम 80 सुरक्षाकर्मियों के मारे जाने और 30 से अधिक सरकारी संपत्तियों के नष्ट होने की खबर है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, हिंसा में 31 नागरिक और 17 सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना ने प्रांत भर में 177 विद्रोहियों को मार गिराने का दावा किया है।

रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सदन में सुरक्षा बलों की परिचालन कठिनाइयों को साझा करते हुए कहा, "बलूचिस्तान भौगोलिक दृष्टि से पाकिस्तान का 40% हिस्सा है। इतनी बड़ी जमीन की सुरक्षा और गश्त करना सैनिकों के लिए शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण है। एक घनी आबादी वाले शहर के मुकाबले इतने विशाल और कम आबादी वाले क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए भारी सैन्य तैनाती की आवश्यकता होती है।"

बातचीत से इनकार

आसिफ ने BLA के साथ किसी भी तरह की बातचीत की संभावना को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने विद्रोही समूहों को 'आतंकवादी' करार देते हुए आरोप लगाया कि ये समूह स्थानीय नौकरशाही, आदिवासी बुजुर्गों और अपराधियों के साथ मिलकर एक गठजोड़ चला रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि ये समूह तेल तस्करी को संरक्षण देते हैं, जिससे तस्करी माफिया रोजाना लगभग 4 अरब पाकिस्तानी रुपये कमाता था।

पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि विद्रोहियों को भारत का समर्थन प्राप्त है और उनका नेतृत्व अफगानिस्तान की धरती से संचालित हो रहा है। हालांकि, उन्होंने इन दावों के पक्ष में कोई पुख्ता सबूत पेश नहीं किए।

बलूचिस्तान का संघर्ष दशकों पुराना है। ईरान और अफगानिस्तान की सीमा से सटा यह प्रांत प्राकृतिक गैस, कोयला, तांबा और सोने जैसे खनिजों से समृद्ध है। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ग्वादर बंदरगाह और चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) यहीं स्थित हैं। इसके बावजूद, बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे गरीब प्रांत बना हुआ है।

स्थानीय बलूच समुदाय का आरोप है कि केंद्र सरकार और पंजाब प्रांत उनके संसाधनों का दोहन करते हैं, जबकि उन्हें बिजली, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिलतीं।

आपको बता दें कि 1948 से अब तक यहां पांच से अधिक बार बड़े विद्रोह हो चुके हैं। अलगाववादी समूहों का मुख्य निशाना अब चीनी निवेश और बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाएं हैं।

कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रैजुएट हिमांशु शेखर झा करीब 9 वर्षों से बतौर डिजिटल मीडिया पत्रकार अपनी सेवा दे रहे हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश के अलावा राष्ट्रीय राजनीति पर अच्छी पकड़ है। दिसंबर 2019 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े। इससे पहले दैनिक भास्कर, न्यूज-18 और जी न्यूज जैसे मीडिया हाउस में भी काम कर चुके हैं। हिमांशु बिहार के दरभंगा जिला के निवासी हैं। और पढ़ें
