बलूचिस्तान में बड़े हमलों के बाद पाकिस्तान सेना का पलटवार, 40 घंटों के भीतर मारे 145 आतंकवादी

संक्षेप: पाकिस्तानी सेना के अनुसार, ग्वादर और खारान जिलों में 18 निर्दोष नागरिकों और 15 सैनिकों की जान गई। बयान में आगे कहा गया कि इन क्षेत्रों में लगातार आतंकवाद-विरोधी अभियान चलाए जा रहे हैं। इन आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने वालों और उन्हें सहायता प्रदान करने वालों को कड़ी सजा दी जाएगी।

पाकिस्तान के सुरक्षा बलों ने देश के दक्षिण-पश्चिमी बलूचिस्तान प्रांत में 145 आतंकवादियों को मार गिराया और आतंकवादियों के नापाक इरादों को सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया। बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री ने रविवार को बताया कि सुरक्षा बलों ने लगभग 40 घंटों के भीतर 145 आतंकवादियों को खत्म किया। बयान में कहा गया है कि आतंकवादियों ने शनिवार को पूरे प्रांत में कई आतंकी गतिविधियां अंजाम दीं। इन हमलों का उद्देश्य स्थानीय लोगों की जिंदगी और बलूचिस्तान के विकास में बाधा डालना था।

पाकिस्तानी सेना के अनुसार, ग्वादर और खारान जिलों में 18 निर्दोष नागरिकों और 15 सैनिकों की जान गई। बयान में आगे कहा गया कि इन क्षेत्रों में लगातार आतंकवाद-विरोधी अभियान चलाए जा रहे हैं। इन आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने वालों और उन्हें सहायता प्रदान करने वालों को कड़ी सजा दी जाएगी। सेना ने कहा कि खुफिया रिपोर्टों ने स्पष्ट रूप से पुष्टि की है कि ये हमले पाकिस्तान के बाहर से सक्रिय आतंकवादी समूहों के नेताओं द्वारा नियोजित और निर्देशित किए गए थे।

गौरतलब है कि दक्षिण-पश्चिमी पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में शनिवार को बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (बीएलए) की ओर से किये गये हमलों में कम से कम 10 पुलिसकर्मी और सुरक्षाकर्मी तथा 70 से ज़्यादा लोग मारे गए। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार प्रांत भर में 12 से अधिक जगहों पर हुए हमलों में अब तक कम से कम 10 पुलिस और सुरक्षाकर्मी मारे गए और कई अन्य घायल हुए हैं। वहीं, सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 50 से ज़्यादा बलूच लड़ाकों के मारे जाने की खबर है।

बता दें कि दक्षिण-पश्चिमी पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में शनिवार को बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (बीएलए) की ओर से किये गये हमलों में कम से कम 10 पुलिसकर्मी और सुरक्षाकर्मी तथा 70 से अधिक लोग मारे गए। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार प्रांत भर में 12 से अधिक जगहों पर हुए हमलों में अब तक कम से कम 10 पुलिस और सुरक्षाकर्मी मारे गए और कई अन्य घायल हुए हैं। गौरतलब है कि ये हमले पाकिस्तान सेना द्वारा बलूचिस्तान में 41 आतंकवादियों के मारे जाने की घोषणा के एक दिन बाद हुआ है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक गरीब प्रांत है जो लगातार हिंसा के कारण अक्सर अस्थिर रहता है।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार ये हमले क्वेटा, तटीय ग्वादर, पसनी, मस्तुंग और नुश्की सहित कई इलाकों में हुए, जिसके बाद सेना, पुलिस और आतंकवाद विरोधी इकाइयों ने स्थिति को नियंत्रित करने और लक्षित क्षेत्रों को सुरक्षित करने के लिए गहन अभियान चलाए। सुरक्षा बलों ने कई हमलों को नाकाम कर दिया, लेकिन हिंसा से बड़े पैमाने पर तबाही हुई, जिससे रेल सेवा निलंबित हो गई, मोबाइल फोन सेवाएं बाधित हुईं और कुछ इलाकों में ट्रैफिक जाम हो गया।

रिपोर्ट्स के अनुसार बलूच लड़ाकों ने एक थाने पर हमला करने और हथियार और गोला-बारूद लूट लिये। बाद में मस्तुंग में 30 कैदियों को रिहा कर दिया। नुश्की में एक स्थानीय अधिकारी का अपहरण की भी खबर है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने हमलों की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि उसने सैन्य और पुलिस प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया और सेना की प्रतिक्रिया में देरी करने के लिए राजमार्गों को अवरुद्ध कर दिया।