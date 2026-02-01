Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Pakistani army killed 145 terrorists in 40 Hours after attack in Balochistan
बलूचिस्तान में बड़े हमलों के बाद पाकिस्तान सेना का पलटवार, 40 घंटों के भीतर मारे 145 आतंकवादी

बलूचिस्तान में बड़े हमलों के बाद पाकिस्तान सेना का पलटवार, 40 घंटों के भीतर मारे 145 आतंकवादी

संक्षेप:

पाकिस्तानी सेना के अनुसार, ग्वादर और खारान जिलों में 18 निर्दोष नागरिकों और 15 सैनिकों की जान गई। बयान में आगे कहा गया कि इन क्षेत्रों में लगातार आतंकवाद-विरोधी अभियान चलाए जा रहे हैं। इन आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने वालों और उन्हें सहायता प्रदान करने वालों को कड़ी सजा दी जाएगी।

Feb 01, 2026 02:37 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, इस्लामाबाद
share Share
Follow Us on

पाकिस्तान के सुरक्षा बलों ने देश के दक्षिण-पश्चिमी बलूचिस्तान प्रांत में 145 आतंकवादियों को मार गिराया और आतंकवादियों के नापाक इरादों को सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया। बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री ने रविवार को बताया कि सुरक्षा बलों ने लगभग 40 घंटों के भीतर 145 आतंकवादियों को खत्म किया। बयान में कहा गया है कि आतंकवादियों ने शनिवार को पूरे प्रांत में कई आतंकी गतिविधियां अंजाम दीं। इन हमलों का उद्देश्य स्थानीय लोगों की जिंदगी और बलूचिस्तान के विकास में बाधा डालना था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

पाकिस्तानी सेना के अनुसार, ग्वादर और खारान जिलों में 18 निर्दोष नागरिकों और 15 सैनिकों की जान गई। बयान में आगे कहा गया कि इन क्षेत्रों में लगातार आतंकवाद-विरोधी अभियान चलाए जा रहे हैं। इन आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने वालों और उन्हें सहायता प्रदान करने वालों को कड़ी सजा दी जाएगी। सेना ने कहा कि खुफिया रिपोर्टों ने स्पष्ट रूप से पुष्टि की है कि ये हमले पाकिस्तान के बाहर से सक्रिय आतंकवादी समूहों के नेताओं द्वारा नियोजित और निर्देशित किए गए थे।

गौरतलब है कि दक्षिण-पश्चिमी पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में शनिवार को बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (बीएलए) की ओर से किये गये हमलों में कम से कम 10 पुलिसकर्मी और सुरक्षाकर्मी तथा 70 से ज़्यादा लोग मारे गए। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार प्रांत भर में 12 से अधिक जगहों पर हुए हमलों में अब तक कम से कम 10 पुलिस और सुरक्षाकर्मी मारे गए और कई अन्य घायल हुए हैं। वहीं, सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 50 से ज़्यादा बलूच लड़ाकों के मारे जाने की खबर है।

बता दें कि दक्षिण-पश्चिमी पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में शनिवार को बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (बीएलए) की ओर से किये गये हमलों में कम से कम 10 पुलिसकर्मी और सुरक्षाकर्मी तथा 70 से अधिक लोग मारे गए। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार प्रांत भर में 12 से अधिक जगहों पर हुए हमलों में अब तक कम से कम 10 पुलिस और सुरक्षाकर्मी मारे गए और कई अन्य घायल हुए हैं। गौरतलब है कि ये हमले पाकिस्तान सेना द्वारा बलूचिस्तान में 41 आतंकवादियों के मारे जाने की घोषणा के एक दिन बाद हुआ है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक गरीब प्रांत है जो लगातार हिंसा के कारण अक्सर अस्थिर रहता है।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार ये हमले क्वेटा, तटीय ग्वादर, पसनी, मस्तुंग और नुश्की सहित कई इलाकों में हुए, जिसके बाद सेना, पुलिस और आतंकवाद विरोधी इकाइयों ने स्थिति को नियंत्रित करने और लक्षित क्षेत्रों को सुरक्षित करने के लिए गहन अभियान चलाए। सुरक्षा बलों ने कई हमलों को नाकाम कर दिया, लेकिन हिंसा से बड़े पैमाने पर तबाही हुई, जिससे रेल सेवा निलंबित हो गई, मोबाइल फोन सेवाएं बाधित हुईं और कुछ इलाकों में ट्रैफिक जाम हो गया।

रिपोर्ट्स के अनुसार बलूच लड़ाकों ने एक थाने पर हमला करने और हथियार और गोला-बारूद लूट लिये। बाद में मस्तुंग में 30 कैदियों को रिहा कर दिया। नुश्की में एक स्थानीय अधिकारी का अपहरण की भी खबर है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने हमलों की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि उसने सैन्य और पुलिस प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया और सेना की प्रतिक्रिया में देरी करने के लिए राजमार्गों को अवरुद्ध कर दिया।

एजेंसी इनपुट के साथ

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप, लाइव हिंदुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर। पटना से पत्रकारिता की शुरुआत। महुआ न्यूज, जी न्यूज, ईनाडु इंडिया, राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे बड़े संस्थानों में काम किया। करीब 11 साल से डिजिटल मीडिया में कार्यरत। MCU भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई। पटना व‍िश्‍वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क पर सेवा दे रहे हैं। और पढ़ें
International News Pakistan

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।