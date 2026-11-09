पाकिस्तान में न्यूज एंकर राबिया अहसान की गोली मारकर हत्या, पति हिरासत में
रिपोर्ट के अनुसार, घर में काम करने वाले एक कर्मचारी ने पुलिस को बताया कि गोली चलने के बाद ताहिर ने इसे गलती से चली गोली बताया था। हालांकि, पूछताछ के दौरान वह पिस्तौल का वैध लाइसेंस या परमिट पेश नहीं कर सका।
पाकिस्तान की न्यूज एंकर राबिया अहसान की रावलपिंडी स्थित उनके घर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। 41 साल की राबिया का शव रविवार को उनके बेडरूम में मिला। इस मामले में पुलिस ने उनके पति अहसान ताहिर को हिरासत में लिया है। पाकिस्तानी न्यूज चैनल समा की रिपोर्ट के मुताबिक, पूछताछ के दौरान पति ने राबिया की हत्या करने की बात कबूल कर ली है। पुलिस ने घटनास्थल से हत्या में इस्तेमाल की गई पिस्तौल और कारतूस भी बरामद किए हैं। राबिया की हत्या दोपहर करीब 3 बजे हुई। उस समय उनकी मां और बहन घर के लॉन में मौजूद थीं। राबिया के साथ उनकी 2 बेटियां भी थीं।
सोशल मीडिया पर सामने आई FIR की कॉपी के मुताबिक, गोली चलने की आवाज सुनकर राबिया की बहन अलविना उनके बेडरूम की ओर दौड़ीं। वहां उन्होंने राबिया को खून से लथपथ हालत में फर्श पर पड़ा देखा। उस समय उनके पति अहसान ताहिर के हाथ में पिस्तौल थी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो शुरुआती जांच में राबिया के गले के नीचे गोली लगने का निशान मिला। उनकी पीठ के दाहिने हिस्से में भी गोली का घाव था। पंजाब फॉरेंसिक साइंस अथॉरिटी की टीम ने घटनास्थल से 30 बोर की पिस्तौल और उसके कारतूस बरामद किए।
घर में काम करने वाले ने क्या बताया
रिपोर्ट के अनुसार, घर में काम करने वाले एक कर्मचारी ने पुलिस को बताया कि गोली चलने के बाद ताहिर ने इसे गलती से चली गोली बताया था। हालांकि, पूछताछ के दौरान वह पिस्तौल का वैध लाइसेंस या परमिट पेश नहीं कर सका। पुलिस ने घटनास्थल के हालात और शुरुआती बयानों के आधार पर पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज किया है। इस धारा के तहत हत्या के आरोप में कार्रवाई की जाती है। मामले की आगे जांच जारी है। पाकिस्तान की प्रथम महिला आसिफा भुट्टो-जरदारी ने राबिया की हत्या पर दुख जताया है और घटना की कड़ी निंदा की है।
राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी बयान में कहा गया कि उन्होंने मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कराने की मांग की है। साथ ही जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। आसिफा ने कहा कि पत्रकार राबिया अहसान की हत्या बेहद दुखद है और इस तरह की हिंसा को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। आसिफा भुट्टो-जरदारी ने करीब तीन महीने पहले हुई हिना जावेद की हत्या का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उस मामले की जांच का नतीजा अब तक सामने नहीं आया है। उन्होंने इस पर निराशा जताते हुए महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। महिलाओं को अपनी जान का डर रखे बिना काम करने और जीवन जीने का अधिकार मिलना चाहिए।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें