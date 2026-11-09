पाकिस्तान में न्यूज एंकर राबिया अहसान की गोली मारकर हत्या, पति हिरासत में

रिपोर्ट के अनुसार, घर में काम करने वाले एक कर्मचारी ने पुलिस को बताया कि गोली चलने के बाद ताहिर ने इसे गलती से चली गोली बताया था। हालांकि, पूछताछ के दौरान वह पिस्तौल का वैध लाइसेंस या परमिट पेश नहीं कर सका।

पाकिस्तान की न्यूज एंकर राबिया अहसान की रावलपिंडी स्थित उनके घर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। 41 साल की राबिया का शव रविवार को उनके बेडरूम में मिला। इस मामले में पुलिस ने उनके पति अहसान ताहिर को हिरासत में लिया है। पाकिस्तानी न्यूज चैनल समा की रिपोर्ट के मुताबिक, पूछताछ के दौरान पति ने राबिया की हत्या करने की बात कबूल कर ली है। पुलिस ने घटनास्थल से हत्या में इस्तेमाल की गई पिस्तौल और कारतूस भी बरामद किए हैं। राबिया की हत्या दोपहर करीब 3 बजे हुई। उस समय उनकी मां और बहन घर के लॉन में मौजूद थीं। राबिया के साथ उनकी 2 बेटियां भी थीं।

सोशल मीडिया पर सामने आई FIR की कॉपी के मुताबिक, गोली चलने की आवाज सुनकर राबिया की बहन अलविना उनके बेडरूम की ओर दौड़ीं। वहां उन्होंने राबिया को खून से लथपथ हालत में फर्श पर पड़ा देखा। उस समय उनके पति अहसान ताहिर के हाथ में पिस्तौल थी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो शुरुआती जांच में राबिया के गले के नीचे गोली लगने का निशान मिला। उनकी पीठ के दाहिने हिस्से में भी गोली का घाव था। पंजाब फॉरेंसिक साइंस अथॉरिटी की टीम ने घटनास्थल से 30 बोर की पिस्तौल और उसके कारतूस बरामद किए।

घर में काम करने वाले ने क्या बताया रिपोर्ट के अनुसार, घर में काम करने वाले एक कर्मचारी ने पुलिस को बताया कि गोली चलने के बाद ताहिर ने इसे गलती से चली गोली बताया था। हालांकि, पूछताछ के दौरान वह पिस्तौल का वैध लाइसेंस या परमिट पेश नहीं कर सका। पुलिस ने घटनास्थल के हालात और शुरुआती बयानों के आधार पर पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज किया है। इस धारा के तहत हत्या के आरोप में कार्रवाई की जाती है। मामले की आगे जांच जारी है। पाकिस्तान की प्रथम महिला आसिफा भुट्टो-जरदारी ने राबिया की हत्या पर दुख जताया है और घटना की कड़ी निंदा की है।