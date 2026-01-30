Hindustan Hindi News
भारत-EU के FTA से पाकिस्तान परेशान, कपड़ा निर्यात ठप्प होने की आशंका; क्या बोला?

भारत-EU के FTA से पाकिस्तान परेशान, कपड़ा निर्यात ठप्प होने की आशंका; क्या बोला?

संक्षेप:

भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते से पड़ोसी देश पाकिस्तान परेशान है। अभी तक पाकिस्तान यूरोपीय देशों को जमकर कपड़ा निर्यात करता था, अब जबकि भारत के साथ समझौता हो गया है, तो पाक को अपना निर्यात ठप्प होने का डर सता रहा है।

Jan 30, 2026 12:34 am ISTUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते से पड़ोसी देश पाकिस्तान परेशान हैं। उसकी परेशानी की सबसे बड़ी वजह है कि अब उसे चिंता है कि कहीं ऐसा न हो कि भारत से एफटीए साइन होने के बाद यूरोपीय देशों को जाने वाला उसका निर्यात इससे प्रभावित हो जाए। पाकिस्तान की तरफ से गुरुवार को कहा गया कि इस समझौते के बाद इस्लामाबाद लगातार यूरोपीय संघ के अधिकारियों से बात कर रहा है। गौरतलब है कि भारत और यूरोपीय संघ ने मंगलवार को ऐतिहासक मुक्त व्यापार समजौते पर मुहर लगाई थी, यूरोपीय संघ की प्रमुख लेयने ने इसे सभी सौदों की जननी करार दिया था।

पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह इस समझौते की बारीकी से जांच कर रहे हैं। प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी से पूछा गया कि क्या भारत और ईयू के बीच हुई इस डील से पाकिस्तान के निर्यात पर असर पड़ेगा इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान EU के साथ लंबे समय से चली आ रहे दोस्ताना और परस्पर लाभकारी रिश्तों को बनाए रखने का प्रयास कर रहा है।

आपको बता दें,पाकिस्तान ने यूरोपीय संघ से साथ 2014 में जीएसपी साइन कर रखा है, जिसके तहत उसके निर्यात की यूरोपीय मार्केट में ड्यूटी फ्री पहुंच है। इसके चलते पाकिस्तानी टेक्सटाइल के यूरोप में निर्यात 108 फीसदी की वृद्धि हई थी। हालांकि,अगले साल दिसंबर यह अनुबंध समाप्त होने वाला है। अब जबकि भारत और ईयू के बीच समझौता हो गया है, तो भारतीय कपड़ों की भी यूरोपीय बाजार में पहुंच होगी। ऐसे में पाकिस्तान का डर लाजमी है।

इस मामले पर बात करते हुए पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, "पाकिस्तान के लिए ईयू की जीएसपी योजना द्विपक्षीय सहयोग का एक ‘विन-विन’ मॉडल साबित हुई है। या कहें तो पाकिस्तान और ईयू दोनों के लिए। पाकिस्तान से ईयू की तरफ जाने वाला कपड़ा निर्यात वहां के ग्राहकों की जरूरतों को पूरी करता है और उन्हें यह चीज किफायती दामों में मिलती है। हमारे बीच कुल व्यापार करीब 12 अरब यूरो का है।”

आपको बता दें, भारत और ईयू के बीच हुई डील से न केवल पाकिस्तान बल्कि बांग्लादेश के माथे पर भी बल पड़ने वाला है। अभी तक पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर यूरोपीय देशों को टेक्सटाइल का निर्यात करते थे, जबकि भारत के साथ कोई समझौता न होने की वजह से भारतीय व्यापारियों को यहां पर निर्यात करने में परेशानी का सामना करना पड़ता था। अब जबकि दोनों पक्षों के बीच में समझौता हो गया है, तो ऐसी स्थिति में भारत के व्यापारियों को इससे फायदा होने की उम्मीद है।

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak
उपेन्द्र पिछले कुछ समय से लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर जुड़े हुए हैं। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली (2023-24 बैच) से पूरी की है। इससे पहले भोपाल के बरकतउल्ला विश्वविद्यालय से अपना ग्रैजुएशन पूरा किया। मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, राजनीति के साथ-साथ खेलों में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
