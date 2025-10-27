तालिबान को खुले युद्ध की धमकी दे रहे पाकिस्तान को झटका, अफगान सीमा पर 5 और सैनिक मरे

संक्षेप: पाकिस्तानी सेना ने दावा किया कि आतंकवादियों ने शुक्रवार और शनिवार को अफगानिस्तान के क्षेत्र से पाकिस्तान के कुर्रम और उत्तरी वजीरिस्तान जिलों में घुसपैठ करने की कोशिश की। अभी तक तालिबान ने इस पर प्रतिक्रिया नहीं दी है।

पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। दोनों के प्रतिनिधि इस तुर्किए की राजधानी इस्तांबुल में शांति बनाने के लिए बातचीत कर रहे हैं, लेकिन सीमा पर संघर्ष जारी है। पाकिस्तानी सेना ने रविवार को बताया कि अफगानिस्तान सीमा के पास हुई झड़पों में पांच और पाकिस्तानी सैनिकों की जान चली गई है, जबकि घुसपैठ की कोशिश करते हुए 25 आतंकवादी भी मारे गए हैं।

पाकिस्तानी सेना ने दावा किया कि आतंकवादियों ने शुक्रवार और शनिवार को अफगानिस्तान के क्षेत्र से पाकिस्तान के कुर्रम और उत्तरी वजीरिस्तान जिलों में घुसपैठ करने की कोशिश की। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग ने बताया कि इस घुसपैठ ने अफगानिस्तान की धरती पर पनप रहे आतंकवाद को सामने लाया है। इसके साथ ही यह तालिबान सरकार पर भी संदेह पैदा करती है।

गौरतलब है कि यह घटना ऐसे समय में हुई है, जब शनिवार को ही पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि युद्धविराम जारी है और उन्होंने विश्वास जताया था कि अफगानिस्तान शांति चाहता है। हालांकि आसिफ ने तालिबान को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर इस्तांबुल में जारी चर्चा किसी मुकाम पर नहीं पहुंचती है, तो इसका मतलब खुला युद्ध होगा।