चीन के रास्ते चलना चाहता है इमरान से परेशान पाकिस्तान, सोशल मीडिया पर बैन की तैयारी

Hindi Newsविदेश न्यूज़Pakistan upset with Imran Khan wants to follow Chinas path preparing to ban social media
Dec 12, 2025 11:34 am ISTAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
पाकिस्तान में लोकतंत्र का केवल दिखावा है। सेना के दबदबे में चलने वाली पाकिस्तानी सरकार सोशल मीडिया पर बैन लगाने को तैयार ही रहती है। शहबाज सरकार में कानून औरर न्याय मंत्री बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि अगर सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म प्रशासन के साथसहयोग नहीं करते हैं तो उन्हें बैन करने पर विचार किया जाएगा। सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स पर करीब 45 लाख पाकिस्तानी यूजर हैं। 2024 में इसे 10 दिनों के लिए बैन कर दिया गया था।

पाकिस्तानी अखबार के एक कार्यक्रम में मलिक से सवाल किया गया था कि क्या सरकार इमरान खान और उनके समर्थकों के एक्स अकाउंट बंद करवाने पर विचार कर रही है। इसपर उन्होंने कहा कि सरकार ने एक्स से संपर्क किया था लेकिन वह ना के बराबर सहयोग कर रहा है। उन्होंने कहा कि दोहरा रवैया अपनाते हुए इस तरह के प्लैटफॉर्म नहीं चल सकते।

उन्होंने कहा, फिलिस्तीन से संबंधित पोस्ट को तुरंत हटा दिया गया और 24 घंटे के अंदर अकाउंट भी ब्लॉक हो गया। जब हम आतंकियों के खिलाफ ऐक्शन की बात करते हैं तो एक्स मानने को तैयार नहीं होता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने चेतावनी दी है कि जो भी सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म सहयोग नहीं करेंगे उन्हें बैन कर दिया जाएगा जिस तरह से ब्राजील ने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया है।

बता दें कि ब्राजील की कोर्ट ने 30 अगस्त को एक्स पर बैन लगा दिया था। आरोप था कि एक्स गलत जानकारियों प्रसारित कर रहा है। मलिक ने कहा, हमने एक्स से कहा था कि वे पाकिस्तान में भी अपना ऑफिस खोलें लेकिन उनकी तरफ से कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि इमरान खान के समर्थक एक्स अकाउंट का इस्तेमाल हिंसा भड़काने के लिए करते हैं।

मलिक ने कहा कि इमरान खान से जेल में भी उनके ट्वीट्स को लेकर सवाल-जवाब किए गए थे। इमरान खान अगस्त 2023 से ही जेल में हैं। हाल ही में अफवाह उड़ी थी कि जेल में उनकी मौत हो गई है। हालांकि बाद में जेल प्रशासन ने उनके रिश्तेदारों को इमरान से मिलने की इजाजत दे दी।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha
अंकित ओझा पिछले 8 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अंकित ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से स्नातक के बाद IIMC नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है। इसके बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की है। राजनीति, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर कार्य करने का उनके पास अनुभव है। इसके अलावा बिजनेस और अन्य क्षेत्रों की भी समझ रखते हैं। हिंदी, अंग्रेजी के साथ ही पंजाबी और उर्दू का भी ज्ञान है। डिजिटल के साथ ही रेडियो और टीवी के लिए भी काम कर चुके हैं। और पढ़ें

