चीन के रास्ते चलना चाहता है इमरान से परेशान पाकिस्तान, सोशल मीडिया पर बैन की तैयारी

संक्षेप: पाकिस्तान सरकार का कहना है कि अगर सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म उसका सहयोग नहीं करते हैं तो उनपर बैन लागने में देरी नहीं की जाएगी। शहबाज के मंत्री ने एक्स को बैन करने को लेकर कहा कि ब्राजील की तरह का ऐक्शन लिया जाएगा।

पाकिस्तान में लोकतंत्र का केवल दिखावा है। सेना के दबदबे में चलने वाली पाकिस्तानी सरकार सोशल मीडिया पर बैन लगाने को तैयार ही रहती है। शहबाज सरकार में कानून औरर न्याय मंत्री बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि अगर सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म प्रशासन के साथसहयोग नहीं करते हैं तो उन्हें बैन करने पर विचार किया जाएगा। सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स पर करीब 45 लाख पाकिस्तानी यूजर हैं। 2024 में इसे 10 दिनों के लिए बैन कर दिया गया था।

पाकिस्तानी अखबार के एक कार्यक्रम में मलिक से सवाल किया गया था कि क्या सरकार इमरान खान और उनके समर्थकों के एक्स अकाउंट बंद करवाने पर विचार कर रही है। इसपर उन्होंने कहा कि सरकार ने एक्स से संपर्क किया था लेकिन वह ना के बराबर सहयोग कर रहा है। उन्होंने कहा कि दोहरा रवैया अपनाते हुए इस तरह के प्लैटफॉर्म नहीं चल सकते।

उन्होंने कहा, फिलिस्तीन से संबंधित पोस्ट को तुरंत हटा दिया गया और 24 घंटे के अंदर अकाउंट भी ब्लॉक हो गया। जब हम आतंकियों के खिलाफ ऐक्शन की बात करते हैं तो एक्स मानने को तैयार नहीं होता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने चेतावनी दी है कि जो भी सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म सहयोग नहीं करेंगे उन्हें बैन कर दिया जाएगा जिस तरह से ब्राजील ने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया है।

बता दें कि ब्राजील की कोर्ट ने 30 अगस्त को एक्स पर बैन लगा दिया था। आरोप था कि एक्स गलत जानकारियों प्रसारित कर रहा है। मलिक ने कहा, हमने एक्स से कहा था कि वे पाकिस्तान में भी अपना ऑफिस खोलें लेकिन उनकी तरफ से कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि इमरान खान के समर्थक एक्स अकाउंट का इस्तेमाल हिंसा भड़काने के लिए करते हैं।