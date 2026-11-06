समुद्र के रास्ते आतंकी हमले की तैयारी में पाकिस्तान, आतंकियों को स्कूबा डाइविंग ट्रेनिंग दे रहा लश्कर
पाकिस्तान के एक और एक और खतरनाक मंसूबा सामने आया है। पाकिस्तान ने लश्कर के जिन आतंकियों को अपने यहां शरण दे रखी है, उन्हें खास किस्म की ट्रेनिंग दे रहा है।
पाकिस्तान के एक और एक और खतरनाक मंसूबा सामने आया है। पाकिस्तान ने लश्कर के जिन आतंकियों को अपने यहां शरण दे रखी है, उन्हें खास किस्म की ट्रेनिंग दे रहा है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान ने इन आतंकियों को कराची में समुद्र के किनारे स्कूबा डाइविंग साइट पर रखा है। यहां पर इन सभी को खुफिया समुद्री ऑपरेशन के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। इस बात को छिपाए रखने के लिए ऐसा दिखाया जा रहा है कि जैसे टूरिस्ट स्कूबा डाइविंग करने आए हैं।
कराची से सिर्फ इतना दूर
जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान ने आतंकवादियों को जहां रखा है वह चारना आइलैंड है। एनडीटीवी के मुताबिक कराची से मात्र 50 किमी दूर, यह जगह स्कूबा डाइविंग, तैराकी मुकाबलों समेत अन्य चीजों की ट्रेनिंग दी जाती है। यह जगह अपने कई डाइविंग साइट्स के कारण पर्यटकों में काफी लोकप्रिय है। बताया जाता है कि वे उस हिस्से का हिस्सा हैं, जिसे खुफिया एजेंसियां लश्कर की ‘दावा मरीन विंग’ या ‘सदा-ए-हुर्रियत’ कहती हैं। पहले भी यह आतंकवादी संगठन, आतंकियों को ट्रेनिंग देता रहा है। इससे पहले लश्कर पीओके के मंगल डैम में ट्रेनिंग दे रहा था। यहां पर आतंकी लॉन्चपैड्स बनाए थे और स्विमिंग पूल जैसी चीजें थीं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने सटीक बमों और क्रूज मिसाइलों से तहस-नहस कर दिया।
लश्कर का प्रॉक्सी ग्रुप दे रहा ट्रेनिंग
इन आतंकियों को ट्रेनिंग देने वाले ट्रेनर, पाकिस्तान की मरकजी मुस्लिम लीग के सदस्य हैं। यह खुद लश्कर का एक प्रॉक्सी ग्रुप है। खुफिया जानकारी के मुताबिक लश्कर समुद्री माहौल में काम करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। बता दें कि लश्कर के वो आतंकवादी जिन्होंने 26/11 मुंबई हमले किए थे, शहर में समुद्री रास्ते ही पहुंचे थे। इस आतंकी ग्रुप के पास साल 2008 से ही एक छोटा समुद्री दल है। लेकिन, जिस तरह की तैयारियां चल रही हैं, उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह बड़े पैमाने पर समुद्र से हमले करने की योजना बना रहा है।
भारत की सख्त निगरानी
जानकारी के मुताबिक भारत की सुरक्षा एजेंसियों को भी इस बारे में पूरी जानकारी है। भारत समुद्री रास्ते से आने वाले किसी भी मुसीबत के लिए तैयारी में जुटा हुआ है। बता दें कि मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, भारत ने सटीक हमलों से नौ बड़े आतंकवादी शिविरों और ढांचे को तबाह कर दिया। इसमें पाकिस्तान के मुरिदके में लश्कर का मुख्यालय और नियंत्रण रेखा के पास लॉन्च पैड भी तबाह हुए थे।
आज भी हुआ ऐक्शन
इससे पहले आज दिन में जम्मू-कश्मीर पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर (सीआईके) शाखा ने शुक्रवार को घाटी में 10 से अधिक स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई 2023 के एक मामले के सिलसिले में की गई है, जिसमें एक कथित आतंकवादी भर्ती मॉड्यूल पर सोशल मीडिया मंचों के जरिए युवाओं को कट्टरपंथ की ओर आकर्षित करने और प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों में भर्ती करने का आरोप है।
अधिकारियों ने बताया कि यह तलाशी श्रीनगर, पुलवामा, अनंतनाग और सोपोर में की गईं। इस संबंध में श्रीनगर के पुलिस थाना सीआईके में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसका उद्देश्य ज़रूरी सबूत इकट्ठा करना, गैर-कानूनी कामों पर रोक लगाना और मोबाइल फोन समेत संचार उपकरणों का गलत इस्तेमाल रोकना है। उन्होंने कहा कि इसका मकसद आतंकवादी गतिविधियों को कथित तौर पर मदद देने वाले आतंकवादी साथियों और आतंकवादियों के मददगार (ओवरग्राउंड वर्कर्स) की पहचान करके आतंकवादी नेटवर्क को खत्म करना और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कानून के मुताबिक कानूनी कार्रवाई शुरू करना है।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।