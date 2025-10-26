पाकिस्तान के शीर्ष सैन्य अधिकारी ने मोहम्मद यूनुस से की मुलाकात, क्या हुई बातचीत?
संक्षेप: यह बैठक शनिवार देर रात उनके आधिकारिक आवास पर हुई। बयान के मुताबिक, मिर्जा और यूनुस ने बांग्लादेश-पाकिस्तान संबंधों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और रक्षा सहयोग शामिल है।
पाकिस्तान के ‘ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी’ प्रमुख जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस से मुलाकात के दौरान कहा कि उनका देश ढाका के साथ संबंधों को प्रगाढ़ करने का इच्छुक है।
यूनुस के प्रेस कार्यालय द्वारा जारी बयान के मुताबिक, यह बैठक शनिवार देर रात उनके आधिकारिक आवास पर हुई। बयान के मुताबिक, मिर्जा और यूनुस ने बांग्लादेश-पाकिस्तान संबंधों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और रक्षा सहयोग शामिल है।
इसमें कहा गया है कि उन्होंने ‘‘गलत सूचना और गैर-सरकारी तत्वों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में शांति और स्थिरता को कमजोर करने के लिए सोशल मीडिया के दुरुपयोग’’ की बढ़ती चुनौती पर विचारों का आदान-प्रदान किया।
बयान के अनुसार, मिर्जा ने दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों के बीच संबंधों पर जोर दिया और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने की पाकिस्तान की इच्छा से अवगत कराया। मिर्जा ने कहा कि कराची और चटगांव के बीच समुद्री मार्ग चालू है, जबकि ढाका-कराची हवाई मार्ग कुछ ही महीनों में शुरू होने की उम्मीद है।
