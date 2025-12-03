Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Pakistan to sell national airline PIA Asim Munir military company among bidders
पाकिस्तान बेचेगा सरकारी एयरलाइंस, 'इज्जत नीलामी' में बोली लगाएगी आसिम मुनीर की फौजी कंपनी

पाकिस्तान बेचेगा सरकारी एयरलाइंस, 'इज्जत नीलामी' में बोली लगाएगी आसिम मुनीर की फौजी कंपनी

संक्षेप:

कर्ज के बोझ और IMF की सख्त शर्तों से जकड़ा कंगाल पाकिस्तान अब अपनी राष्ट्रीय एयरलाइन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को बेचने जा रहा है। प्री-क्वालिफाइड चार बोलियों में फौजी फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड भी शामिल है, जो पाकिस्तानी सेना के नियंत्रित फौजी फाउंडेशन का हिस्सा है।

Wed, 3 Dec 2025 09:22 PMDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

कर्ज के बोझ और IMF की सख्त शर्तों से जकड़ा कंगाल पाकिस्तान अब अपनी राष्ट्रीय एयरलाइन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (PIA) को बेचने जा रहा है। प्री-क्वालिफाइड चार बोलियों में फौजी फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड भी शामिल है, जो पाकिस्तानी सेना के नियंत्रित फौजी फाउंडेशन का हिस्सा है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के हवाले से जारी बयान में कहा गया है कि PIA की बोली 23 दिसंबर 2025 को होगी और इसका सभी मीडिया चैनलों पर लाइव प्रसारण किया जाएगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

डॉन अखबार के मुताबिक, PIA में 51% से 100% तक हिस्सेदारी का विनिवेश IMF के 7 अरब डॉलर के नए बेलआउट पैकेज की प्रमुख शर्तों में से एक है। जियो टीवी की रिपोर्ट के अनुसार, निजीकरण मंत्री मुहम्मद अली ने पिछले महीने रॉयटर्स को बताया था कि इस साल निजीकरण से 86 अरब रुपये की कमाई का लक्ष्य रखा गया है। PIA की अंतिम बोली में कुल आय का सिर्फ 15% हिस्सा सरकार को मिलेगा, बाकी खरीदार कंपनी के पास रहेगा।

डॉन के अनुसार, PIA का विनिवेश पिछले दो दशकों में पाकिस्तान का पहला बड़ा निजीकरण कदम होगा। बिक्री के लिए चार बोलियों को प्री-क्वालिफाइड किया गया है...

  • लकी सीमेंट कंसोर्टियम
  • आरिफ हबीब कॉर्पोरेशन कंसोर्टियम
  • फौजी फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड
  • एयर ब्लू लिमिटेड

बता दें कि फौजी फर्टिलाइजर, फौजी फाउंडेशन का हिस्सा है, जो आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट साम्राज्य बन चुका है। उस देश में जहां सेना का हर क्षेत्र में दखल है, मौजूदा सबसे ताकतवर शख्सियत आर्मी चीफ जनरल असिम मुनीर फौजी फाउंडेशन के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सीधे तौर पर शामिल नहीं हैं, लेकिन वे क्वार्टरमास्टर जनरल (QMG) की नियुक्ति करते हैं, जो फाउंडेशन के बोर्ड का अहम सदस्य होता है। इस तरह जनरल मुनीर संस्थागत नियंत्रण के जरिए फौजी फाउंडेशन पर अप्रत्यक्ष मगर पूरा प्रभाव रखते हैं।

PIA का विनिवेश पाकिस्तान के लिए इसलिए भी अहम है क्योंकि वह कर्ज चुकाने के लिए नया कर्ज लेता रहता है। 2023 में वर्षों की वित्तीय कुप्रबंधन की वजह से वह डिफॉल्ट के मुहाने पर खड़ा था। उसका सबसे बड़ा खर्च रक्षा बलों पर होता है। IMF का 7 अरब डॉलर का नया प्रोग्राम सितंबर 2024 में मंजूर हुआ था, इसमें 1 अरब डॉलर तुरंत मिला, बाकी राशि तीन साल में मिलनी है। अपनी लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था के साथ पाकिस्तान आज IMF का पांचवां सबसे बड़ा कर्जदार देश है और 1958 से अब तक उसने IMF से 20 से ज्यादा बार कर्ज लिया है।

गौरतलब है कि PIA कई सालों से गहरे वित्तीय संकट में है। 2023 में नवंबर महीने के 7000 कर्मचारियों को वेतन तक नहीं मिला था। उससे पहले 2020 में यूरोपीय संघ ने सुरक्षा मानकों में खामियों की वजह से PIA की उड़ानों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया था।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप, लाइव हिंदुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर। पटना से पत्रकारिता की शुरुआत। महुआ न्यूज, जी न्यूज, ईनाडु इंडिया, राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे बड़े संस्थानों में काम किया। करीब 11 साल से डिजिटल मीडिया में कार्यरत। MCU भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई। पटना व‍िश्‍वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क पर सेवा दे रहे हैं। और पढ़ें
International News Pakistan News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।