पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में चीन की भी डुबा दी लुटिया! भारत के लिए क्या है इसके मायने?

हाल ही में 13 जुलाई 2026 को बलूच अलगाववादी कार्यकर्ताओं की तरफ से इंटरनेट पर एक कथित घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसमें रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के गठन का दावा किया गया।

पाकिस्तान में चीन का अरबों डॉलर का निवेश (CPEC) इस समय भयंकर संकट के दौर से गुजर रहा है। बलूचिस्तान प्रांत में लगातार बढ़ती हिंसा, अलगाववादी हमलों और हालिया राजनीतिक घटनाक्रमों ने बीजिंग की चिंताओं को चरम पर पहुंचा दिया है। इसके साथ ही, हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुई बलूचिस्तान की एकतरफा 'स्वतंत्रता की घोषणा' ने इस पूरे इलाके की अनिश्चितता को एक नई बहस के केंद्र में ला खड़ा किया है।

एकतरफा 'आजादी का ऐलान' और जमीनी हकीकत हाल ही में 13 जुलाई 2026 को बलूच अलगाववादी कार्यकर्ताओं की तरफ से इंटरनेट पर एक कथित घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसमें "रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान" के गठन का दावा किया गया।

इस घोषणा में दावा किया गया कि बलूच ताकतों ने 85% क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया है, साथ ही अपनी नई मुद्रा ('बलूची फलूस'), राष्ट्रगान और झंडा भी पेश किया है।

अंतरराष्ट्रीय कानूनी मानकों और जमीनी हकीकत के अनुसार, इस घोषणा को दुनिया के किसी भी देश या संयुक्त राष्ट्र ने मान्यता नहीं दी है। बलूचिस्तान पर अभी भी पाकिस्तान का ही प्रशासनिक और सैन्य नियंत्रण है और वहां सेना का आतंकवाद-विरोधी अभियान जारी है। हालांकि, इस वायरल दावे ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर बलूचिस्तान के मानवाधिकार संकट को दोबारा हवा जरूर दे दी है।

संकट में चीन का 'ग्वादर' और CPEC का सपना चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) के तहत चीन ने पाकिस्तान में 60 अरब डॉलर से ज्यादा का निवेश करने का खाका तैयार किया था, जिसका केंद्र बिंदु बलूचिस्तान का ग्वादर पोर्ट है। चीन इसके जरिए हिंद महासागर और अरब सागर तक सीधी पहुंच चाहता है। लेकिन अब आज यह प्रोजेक्ट कई मोर्चों पर नाकाम साबित हो रहा है।

ग्वादर पोर्ट उम्मीद के मुताबिक कार्गो वॉल्यूम आकर्षित करने में विफल रहा है। खराब कनेक्टिविटी और बहुत ज्यादा परिचालन लागत के कारण अंतरराष्ट्रीय शिपिंग कंपनियां इसमें दिलचस्पी नहीं ले रही हैं।

गलियारे को सुरक्षित रखने के बजाय अब चीन का ध्यान नई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से हटकर अपने मौजूदा निवेश और चीनी इंजीनियरों की सुरक्षा पर केंद्रित हो गया है। हाल के वर्षों में दर्जनों चीनी नागरिकों की घात लगाकर हत्या की जा चुकी है, जिससे बीजिंग और इस्लामाबाद के रिश्तों में भी तल्खी आई है।

बंद होने की कगार पर चीनी खदानें बलूचिस्तान में उग्रवाद का सीधा असर अब चीन की सबसे बड़ी जमीनी परियोजनाओं पर दिखने लगा है।

पाकिस्तान की सबसे बड़ी चालू तांबा और सोना खदान (जिसे चीन की सरकारी कंपनी MCC चलाती है) ने चेतावनी दी है कि वे कामकाज बंद कर सकते हैं। उग्रवादियों के लगातार हमलों के कारण लॉजिस्टिक्स और उत्पादन सामग्री की सप्लाई पूरी तरह ठप हो गई है। हाईवे पर आना-जाना "बेहद खतरनाक" हो चुका है।

इसी तरह, अमेरिकी-इसराइली भू-राजनीतिक तनावों और स्थानीय सुरक्षा चिंताओं के कारण पास ही स्थित 9 अरब डॉलर के रेको डिक माइनिंग प्रोजेक्ट के काम में भी रुकावटें आई हैं।

पाकिस्तान सेना के लिए बड़ी चुनौती यह बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर के लिए सबसे बड़ी आंतरिक सुरक्षा चुनौती बनकर उभरी है। सैन्य प्रवक्ताओं के अनुसार, बलूचिस्तान में झड़पें तेज हो गई हैं, जिसमें दोनों तरफ से भारी नुकसान हो रहा है।

पाकिस्तान जहां विदेशी निवेशकों को "फूलप्रूफ सुरक्षा" का भरोसा दे रहा है, वहीं यूरोप (ब्रसेल्स) ने बलूचिस्तान में मानवाधिकारों के उल्लंघन और जबरन गायब किए जाने के मामलों को लेकर पाकिस्तान को चेतावनी दी है, जिससे उसकी तरजीही व्यापार पहुंच भी खतरे में पड़ सकती है।

भारत के लिए इसके क्या रणनीतिक मायने हैं? बलूचिस्तान में जारी यह उथल-पुथल भारत के लिए तीन स्तर पर रणनीतिक असर पैदा करती है।