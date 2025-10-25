पाकिस्तान ने दे डाली खुले युद्ध की चेतावनी, अफगानिस्तान के सामने क्या रखा प्रस्ताव

पाकिस्तान के रक्षामंत्री ने अफगानिस्तान को यु्द्ध की धमकी दे डाली है। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि अगर इंस्ताबुल में चल रही बातचीत के दौरान समझौता नहीं हुआ तो फिर खुला युद्ध होगा। पाकिस्तानी रक्षामंत्री ने कहा कि अफगानिस्तान शांति चाहता है। लेकिन अगर बात नहीं बनी तो यह एक ओपन वॉर होगा। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का यह बयान ऐसे समय आया है जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच शनिवार को इस्तांबुल में बातचीत का दूसरा दौर शुरू हुआ है।



पाकिस्तान के अखबार द डॉन के मुताबिक तुर्की की राजधानी में चल रही इस बातचीत का मकसद सुरक्षा चिंताओं को दूर करना है। साथ ही दोनों देशों की साझा सीमा पर लंबी अवधि के लिए सीजफायर भी करना है। बता दें कि दोनों देशों के बीच सीमा पर दो हफ्ते तक गोलीबारी हुई थी। इस दौरान दर्जनों लोगों की मौत हुई थी। इनमें आम लोगों की भी मौत हुई थी।



यह धमाके मध्य काबुल में हुए थे। तालिबान सरकार का कहना है कि यह पाकिस्तान सरकार ने कराए हैं। शुरुआत में दोनों पक्षों में संघर्षविराम पर सहमति बनी थी। लेकिन यह कुछ ही दिनों तक कायम रह सका था। काबुल ने इसके लिए इस्लामाबाद को जिम्मेदार ठहराया था। फिर रविवार को कतर और तुर्की की मध्यस्थता के बाद दूसरी बार सीमा पर शांति बहाल हुई है।