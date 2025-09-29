'...तो बंदूक की भाषा में देंगे जवाब', अफगानिस्तान को क्यों धमकी देने लगा पाकिस्तान
तलाल चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान सुरक्षा खतरों को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने विकास के लिए स्थिरता को जरूरी शर्त बताया। उन्होंने कहा कि जो लोग केवल बंदूक की भाषा समझते हैं, उनके साथ उसी तरह निपटा जाएगा।
आतंकवाद का दंश झेल रहे पाकिस्तान ने तालिबान को बड़ी धमकी दी है। इसने कहा कि अगर सीमा सुरक्षा पर चल रही बातचीत दहशतगर्द को रोकने में विफल रही, तो वह बल प्रयोग करेगा। पाकिस्तान के गृह राज्य मंत्री तलाल चौधरी ने कहा, 'अगर तालिबान के साथ बातचीत से सीमा पार आतंकवाद पर रोक नहीं लगी तो इस्लामाबाद बंदूक की भाषा में जवाब देगा।' इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए चौधरी ने दहशतगर्द को देश की सबसे बड़ी चुनौती बताया। उन्होंने कहा कि देश के अशांत क्षेत्रों में चल रहे ऑपरेशन स्थिरता और निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाने तक जारी रहेंगे।
गृह राज्य मंत्री ने दावा किया कि हाल के हमलों में शामिल लगभग 80 प्रतिशत आतंकवादी अफगान नागरिक थे। उन्होंने कहा कि घुसपैठ रोकने के लिए सख्त सीमा नियंत्रण उपायों पर विचार किया जा रहा है। तलाल चौधरी ने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान सभी सुरक्षा खतरों को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने विकास के लिए स्थिरता और सुरक्षा को जरूरी शर्त बताया। उन्होंने कहा कि जो लोग केवल बंदूक की भाषा समझते हैं, उनके साथ उसी तरह निपटा जाएगा।
हाल के महीनों में हिंसा में वृद्धि
खैबर पख्तूनख्वा और जनजातीय जिलों में हाल के महीनों में हिंसा में वृद्धि हुई है। यहां सैनिकों, पुलिसकर्मियों व नागरिकों की हत्या और बम विस्फोट की घटनाएं लगभग हर हफ्ते सामने आ रही हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन में इस मुद्दे को उठाया था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को बाहरी रूप से प्रायोजित आतंकवाद का सामना करना पड़ रहा है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर दबाव डाल रहा है। उन्होंने वैश्विक समुदाय से इस खतरे से निपटने में सहयोग करने का आग्रह किया। वहीं, जानकारों का कहना है कि पाकिस्तान का सख्त रुख सीमा पार उग्रवाद और काबुल से ठोस प्रतिक्रिया की कमी को दर्शाता है। अगर सहयोग नहीं मिला तो हिंसा और बढ़ सकती है।
