'...तो बंदूक की भाषा में देंगे जवाब', अफगानिस्तान को क्यों धमकी देने लगा पाकिस्तान

तलाल चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान सुरक्षा खतरों को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने विकास के लिए स्थिरता को जरूरी शर्त बताया। उन्होंने कहा कि जो लोग केवल बंदूक की भाषा समझते हैं, उनके साथ उसी तरह निपटा जाएगा।

आतंकवाद का दंश झेल रहे पाकिस्तान ने तालिबान को बड़ी धमकी दी है। इसने कहा कि अगर सीमा सुरक्षा पर चल रही बातचीत दहशतगर्द को रोकने में विफल रही, तो वह बल प्रयोग करेगा। पाकिस्तान के गृह राज्य मंत्री तलाल चौधरी ने कहा, 'अगर तालिबान के साथ बातचीत से सीमा पार आतंकवाद पर रोक नहीं लगी तो इस्लामाबाद बंदूक की भाषा में जवाब देगा।' इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए चौधरी ने दहशतगर्द को देश की सबसे बड़ी चुनौती बताया। उन्होंने कहा कि देश के अशांत क्षेत्रों में चल रहे ऑपरेशन स्थिरता और निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाने तक जारी रहेंगे।

गृह राज्य मंत्री ने दावा किया कि हाल के हमलों में शामिल लगभग 80 प्रतिशत आतंकवादी अफगान नागरिक थे। उन्होंने कहा कि घुसपैठ रोकने के लिए सख्त सीमा नियंत्रण उपायों पर विचार किया जा रहा है। तलाल चौधरी ने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान सभी सुरक्षा खतरों को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने विकास के लिए स्थिरता और सुरक्षा को जरूरी शर्त बताया। उन्होंने कहा कि जो लोग केवल बंदूक की भाषा समझते हैं, उनके साथ उसी तरह निपटा जाएगा।